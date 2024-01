Kjerkol om hun er en jukser: – Føler meg ikke som det

PRESSET: Helseminister Ingvild Kjerkol er hardt presset etter at det ble avdekket tekstlikheter i hennes masteroppgave. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er hardt presset etter at det lørdag ble avdekket tekstlikheter i masteroppgaven hun leverte i 2021.

– Er du en jukser?

– Jeg føler meg ikke som det, sier en presset Ingvild Kjerkol til TV 2.

Helseministeren deltar onsdag på et arrangement for å dele ut prisen for Årets demensvennlige kommune.

Da hun møtte pressen på vei inn var hun ikke interessert i å snakke om den pågående saken rundt hennes egen masteroppgave.

– Hvilke konsekvenser har det at det stadig finnes nye eksempler på tekstlikheter i masteroppgaven din?

– Akkurat nå gjør det at jeg ikke kommer meg inn på et arrangement.

– Har du hatt kontakt med Universitetet i Nord?

– Det har jeg ikke tenkt til å svare på nå. Nå skal jeg la arrangøren få gjennomføre markeringen av årets demenskommune nå, så skal jeg komme tilbake til dere når det er naturlig, svarte hun.



STORM: Det stormer rundt helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) etter at mediene har dokumentert flere tekstlikheter i hennes masteroppgave. Foto: Heiko Junge/NTB

Støre vil ikke vurdere oppgaven

Siden lørdag har det stormet rundt helse- og omsorgsminister Kjerkol (Ap).

Så langt er det avdekket nær 30 eksempler fra hennes tre år gamle masteroppgave med anklager om plagiering og sitatfusk.



Kjerkol hevdet lørdag at hun ikke har kopiert tekst, men har siden endret forklaring.



Mandag sa Kjerkol at hun ikke lenger vil uttale seg om saken i påvente av at Nord universitet nå gransker masteroppgaven.



Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) viste også til universitetet da TV 2 stilte han spørsmål om Kjerkol tirsdag.

– I slike saker så har studenten både plikter og rettigheter i forhold til lærestedet sitt. Jeg vil ikke som statsminister gå inn og gjøre en vurdering av slike eksempler, sa han.

– Jeg har sett i mediene at det er ulike oppfatninger fra ulike fagfolk om dette, og da tillegger det universitetet graden er tatt ved, som er Nord universitet, i tråd med sine prosedyrer, som også er forankret i lovverket, å behandle den saken, fortsatt han.

Støre understrekte at en statsråd skal behandles på samme måte som en hvilken som helst annen student.

– Er det fornuftig at Nord universitet undersøker dette selv?

– Det er meget fornuftig, og det er det de er i gang med nå, sa Støre.