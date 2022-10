Kjerkol med tydelig vaksinebeskjed

IKKE OBLIGATORISK: Selv om over 40 prosent av helsepersonellet i Norge sier at de ikke har planer om å ta influensavaksinen, er det ikke aktuelt for helseminister Ingvild Kjerkol å gjøre den obligatorisk. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Etter to år med pandemi og strenge smitteverntiltak, går vi nå inn i en vinter blottet for tiltak.

Det gjør at helsemyndighetene frykter at vi står overfor en influensasesong som til og med kan toppe årene før koronapandemien brøt ut.

– Mange flere enn vanlig vil bli smittet og syke, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg under et pressemøte om influensasesongen i forrige uke.

Tre faktorer

Manglende immunitet i befolkningen, ny influensavariant og ingen tiltak er tre av faktorene som gjør frykten for en kraftig influensaepidemi stor.

At bekymringen er stor hos FHI, er noe helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) naturligvis har fått med seg.

– Det er en bekymring som FHI gir uttrykk for, og til det vil jeg si at jeg oppfordrer de som har mulighet til det, om å ta influensavaksinen. Vi ønsker at særlig risikogruppene tar den, slik at vi er litt bedre beskyttet, sier Kjerkol til TV 2.

TA VAKSINEN: Oppfordringen fra helseministeren om å ta vaksinen er tydelig. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Sterk vaksineoppfordring

Faktisk er oppfordringen fra helseministeren om å ta vaksinen så tydelig at hun gjentar budskapet i samtlige spørsmål TV 2 stiller henne i dette intervjuet.

– Vi har hatt tøffe influensasesonger tidligere, før pandemien. Det er ikke så mange som husker det, men det er en realitet. Nå har vi hatt to år med pandemi og mange utsatte behandlinger. Så det er mye å ta igjen for fagfolkene våre, sier Kjerkol og legger til:

– En god måte å forebygge en slik byrde på, er å takke ja til influensavaksinen.

VIKTIGE DRÅPER: Helsemyndighetene oppfordrer sterkt risikogruppene om å ta influensavaksinen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Til tross for sterke oppfordringer fra myndighetene om å ta influensavaksinen, ligger Norge langt bak EU sitt mål om at 75 prosent av alt helsepersonell skal vaksinere seg.

Ifølge Helsedirektoratets egne tall har 40 prosent oppgitt at de ikke har planer om å ta vaksinen.

– Skal være obligatorisk

Det er noe helseministeren liker dårlig.

– Jeg vil oppfordre til å ta vaksinen. Det er særlig viktig at de som jobber med pasienter er godt beskyttet, slik at vi ikke smitter pasientene våre, sier Kjerkol.

Til tross for dette, er det ikke aktuelt å gjøre vaksinen obligatorisk for helsepersonell.

LANGT UNNA: Norge er langt unna EUs mål om at 75 prosent av alt helsepersonell skal ta influensavaksinen. Sykepleier Vanessa Sletmo ved Lilohjemmet i Oslo er blant dem som har takket ja. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Vi er veldig opptatt av at vaksiner skal være frivillig, og at man skal opplyse godt om det man trenger å vite om vaksinen. Også er det opp til arbeidsgiver at man skal tilrettelegge for at man ikke utsetter pasientene våre for smittefare, og det er et ansvar jeg oppfatter man tar lokalt.

«Ekstra bekymringsfullt»

I tillegg til frykten om en større influensaepidemi, råder det også stor usikkerhet rundt hvilke konsekvenser pandemien vil skape i vinter.

Helsedirektør Bjørn Guldvog omtaler scenarioet om en såkalt «twindemic», eller dobbelepidemi, som «ekstra bekymringsfullt».

– Får vi mange smittede av covid og influensa samtidig, blir sykefraværet veldig stort. I enkelte kommuner kan sykefraværet bli så stort at man vil ha vansker med å gi befolkningen de tjenestene de skal ha, sa han til TV 2 før helgen.

– Krevende situasjon

Helseminister Kjerkol legger ikke skjul på at situasjonen er krevende.

– 2022 har vært et krevende år for sykehusene våre. Mens alle vi andre har vært litt ferdige med pandemien, har de både hatt økte kostnader, mye utsatt behandling og høyt sykefravær da mange ble smittet av omikron-varianten til slutt, sier statsråden og fortsetter:

– Det er en krevende situasjon, men som vi er nødt til å håndtere.