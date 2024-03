Kjerkol lover kortere ventetider

Regjeringen legger fredag frem en ny overordnet plan som omfatter helheten for helse- og omsorgstjenesten i landet vårt.

Norsk helsevesen står som kjent overfor en rekke utfordringer. Ventetidene har fortsatt å øke siden 2017. Etter pandemien har det vært en særlig økning innen somatikk og psykisk helsevern.

Dette er det nå flere som forventer at Kjerkol gjør noe med.

Og det lover hun.

– Jeg er svært fornøyd med å kunne presentere regjeringens Nasjonale helse- og samhandlingsplan, hvor vi samler løsninger for å sikre at vår felles helsetjeneste er rustet for fremtiden og for at innbyggerne i hele landet har tilgang på gode tjenester, sier Kjerkol.

For å få ned ventetidene, presenterer helse- og omsorgsministeren flere tiltak:

* Styrke tilgangen til lavterskeltilbud i kommunene.

* Rett hjelp på rett sted.

* Styrke psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling)

* En god og tilgjengelig allmennlegetjeneste.

* Bedre oppfølging av kvinnehelse.

– Reduksjon i ventetider krever flere ulike tilnærminger: økt kapasitet i tjenesten, effektiv organisering, riktig bruk av personell og digitale løsninger som frigjør arbeidstid, sier Kjerkol. Seks hovedtiltak Regjeringens nye plan vil forsøke å gi svar på utfordringene som helsevesenet og omsorgstjenestene nå står overfor. – De tre største utfordringene er tilgang på fagfolk, for dårlig samhandling mellom tjenestene og at det ikke er likeverdig tilgang på helse- og omsorgstjenester for befolkningen. Med seks hovedtiltak i den nye planen, håper regjeringen å løse disse utfordringene.

Hovedpunktene i den nye nasjonale helse- og samhandlingsplanen Rekruttere og beholde personell

Endre finansieringsordningene

Nytt rekrutterings- og samhandlingstilskudd

Digitalisering av helse- og omsorgstjenestene

Forenkle og tydeliggjøre regelverk

En god og tilgjengelig allmennlegetjeneste

Kortere ventetid i spesialisthelsetjenesten Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet

Avløser Solberg-regjeringens plan

Kjerkol hadde egentlig planer om å legge fram planen allerede før jul i fjor, men så seg nødt til utsette fremleggelsen.

Det skyldes at det fortsatt gjensto noen avklaringer, opplyste Helse- og omsorgsdepartementets kommunikasjonsavdeling til Altinget i november.

Planen erstatter Solberg-regjeringens plan som ble lagt frem i 2020, og vedtatt i Stortinget samme år.