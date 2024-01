Kjerkol innrømmer feil: – Det burde ikke skjedd

SVARER: Ingvild Kjerkol kommer med nye forklaringer på tekstlikhetene i sin masteroppgave, etter å ha sett nærmere på oppgaven med sin medstudent søndag. Her fra sykehustalen i Bergen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier hun søndag har gått gjennom hennes mye omtalte masteroppgaven, sammen med medstudenten hun skrev den i samarbeid med.



– Vi har funnet ut at tekstlikhetene i oppsummering av intervjuobjektenes syn, henger sammen med at vi i en tidligere versjon av oppgaven hadde med en drøftingsdel der vi gjennomgikk våre funn og konklusjoner sett opp mot funn i tidligere oppgaver, sier hun.

KILDEBRUK: Ingvild Kjerkol med kildevann før hun skal holde sykehustalen i Bergen. Nå er det kildehenvisning hun må svare for. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

– Denne delen valgte vi i sluttredigeringen å ta ut av oppgaven, men vi ser nå at formuleringer på to steder ble stående igjen – og da uten referanse til tidligere oppgave. Det burde ikke skjedd, fortsetter helseministeren.

Flere har vært sterkt kritiske til Kjerkol etter at plagiatanklagene kom i lyset lørdag. Enkelte har også tatt til orde for at hun må gå av.

Til TV 2 sier jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen at dette ikke ville renvasket en aktiv student for fusk.

– Det er ikke veldig troverdig, mener han.

– Konklusjonene er våre

Blant tekstlikhetene i helseministerens masteroppgave fra 2021, dreier flere av setningene seg om metodikk. I tillegg, og potensielt mer alvorlig, har én av de like setningene handlet om funn fra informanter i oppgaven.

Kjerkol sier søndag at dataene de baserer seg på i oppgaven er samlet gjennom intervjuer med informantene de har brukt. Selv om teksten er kliss lik beskrivelsene av det helt andre informanter oppgir i en helt annen oppgave, sier hun at denne teksten presist beskriver også det deres informanter mener:



– Vi er trygge på at vår omtale av funn er dekkende for de syn og holdninger våre informanter ga i intervjuene, sier Kjerkol.

– De er analysert av oss, og drøftingen og konklusjonene er våre. Våre informanter er avdelingsledere i hjemmetjenesten. De har gitt intervju under forutsetning om at de ikke skulle bli offentlige, men kun være kjent for oss.

Jusprofessor: – Det er kopi

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen er ikke imponert over Kjerkols forklaring.

– Nå har hun i over et døgn nektet for å ha gjort noe galt, før hun sier at hun har glemt å fjerne avsnitt om informanter, sier han til TV 2.

IKKE IMPONERT: Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen gir en kjølig dom over Kjerkols forklaring. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Heller ikke forklaringen om at hun og medforfatteren har brukt samme metode som tidligere oppgaver, mener han renvasker dem.

– Det er ikke bare innholdsmessig likhet, det er kopi. Det må Kjerkol forstå, sier Marthinussen.

Han mener Kjerkol prøver å bagatellisere og nedtone feilen.

– Dels kommer hun med en forklaring som er lite troverdig, og dels nekter hun fortsatt å ta ansvar for den feilen hun har gjort.



Informant: «Kjenner igjen mine bidrag»



Søndag har en av informantene Kjerkol og medstudenten har brukt i oppgaven uttalt seg til Aftenposten. TV 2 har fått denne teksten tilsendt fra helse- og omsorgsdepartementet, fra det som skal være en av de andre informantene:



«Jeg bekrefter at jeg har vært informant til denne masteroppgaven. Jeg har lest masteroppgaven og kjenner igjen mine bidrag til masteravhandlingen til Kjerkol og [hennes medstudent], og i det som er beskrevet i oppgavens tekst. Jeg er også av den oppfatning at konklusjonene står i forhold til bidragene jeg har hatt».

Informanten ønsker å være anonym, noe vedkommende skriver var forutsetningen for å stille til intervju i utgangspunktet. TV 2 er kjent med personens identitet.

– Sammenfallende beskrivelser

I den nye uttalelsen søndag kveld, sier Kjerkol at de i oppgaven har brukt samme metode som tidligere oppgaver, og at de derfor har «gått til de samme primærkildene og brukt samme kildehenvisninger».

– Beskrivelser av metode og forskningslitteratur i vår masteroppgave er sammenfallende med beskrivelser i andre oppgaver, og er i stor grad bygget på den metodeundervisningen og de eksemplene på god metode vi ble vist under studiet, sier Kjerkol i sin forklaring.



Hun innrømmer at dette burde kommet frem i referanselisten.

– Nord Universitet har sagt at de vil se på saken, og det er naturlig for oss å ha videre dialog med dem.