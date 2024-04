Kjerkol hyrer topp-advokat mot Nord universitet

PÅ HELL: Ingvild Kjerkol, her under årsmøtet til Trøndelag Ap, hvor hun er fylkesleder, i mars. Foto: Terje Bendiksby

I høst måtte advokat Marianne Klausen gå av etter å ha blitt ulovlig oppnevnt som leder av klagenemnda for studenter. Nå er Klausen hyret inn av Aps helseminister Ingvild Kjerkol for å forsvare henne mot anklagene om juks.

– Vi står overfor en såpass spesiell situasjon at det er naturlig for Kjerkol og hennes medforfatter å søke juridisk bistand, sier Kjerkols advokat Marianne Klausen til TV 2.

Onsdag neste uke skal Nemnda for studentsaker ved Nord universitet behandle anklagene mot helseminister Ingvild Kjerkol.

Hyrer inn advokat

Kjerkol er anklaget for å ha jukset og plagiert tekst i sin masteroppgave, etter at brukere på sosiale medier og undersøkelser fra flere medier har avdekket over 125 tekstlikheter i hennes masteroppgave i helseledelse fra 2021.

- Vi vil bruke tiden frem til behandlingen av saken til å forberede et tilsvar, slik at nemnda for studentsaker ved Nord universitet har et godt grunnlag for sin beslutning, sier Klausen.

Da Kjerkol 22. januar deltok på et møte med Nord universitet om oppgaven, valgte hun å ta med seg sin politiske rådgiver Per Anders Torvik Langerød. Langerød var i 2008 leder av Norsk Studentunion.

MØTTE MED RÅDGIVER: Ingvild Kjerkol, her med sin politiske rådgiver Per Anders Torvik Langerød. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Men nå har Kjerkol hyret inn helt annen ekspertise på feltet; partner Marianne Klausen i advokatfirmaet Føyen, som holder til i Barcode i Bjørvika i Oslo. Det bekrefter Klausen selv overfor TV 2.

Advokatfirmaet Føyen tar opptil 7750 kroner i timespris for juridisk bistand fra partnere i selskapet, ifølge nettsiden deres.

– Ikke sett tilsvarende



Klausen var i to perioder leder av Felles klagenemnd for studentsaker, som er det høyeste organet studenter kan anke en klagesak til før de eventuelt havner i rettsvesenet.

Klausen måtte i fjor høst brått gå av som leder av nemnda etter at det ble avslørt at hun var ulovlig oppnevnt av nå avgåtte forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

– Nord universitet har valgt å gjennomgå masteroppgaven på nytt, nærmere tre år etter at den ble plagiatsjekket og godkjent, forsvart muntlig og underlagt sensur. Som tidligere leder av Felles klagenemnd og praktiserende advokat har ikke jeg sett en tilsvarende sak, sier Klausen.

Klausen ledet selv Felles klagenemnd da nemnda i 2020 behandlet en sak som har flere likhetstrekk med Kjerkol sin.

TV 2 fortalte i februar om saken der en student fikk sin masteroppgave gjenopptatt med anklager om juks ett år etter at oppgaven var godkjent. Den gang fastholdt Klausen og nemnda vedtaket om å annullere oppgaven og utestenge studenten.

VAR KLAGELEDER: Advokat og partner Marianne Klausen. Foto: Nicolas Tourrenc / Advokatfirmaet Føyen

Kjerkol risikerer å få sin masteroppgave annullert, dersom nemnda kommer frem til at hun har jukset.

Informerte ikke Støre

Kjerkol har tidligere opplyst på Linkedin at masteroppgaven fikk karakter A da Nord universitet sensurerte oppgaven i 2021. Hun har nå fjernet denne opplysningen fra sin Linkedin-profil.

Kjerkol vil ikke kommentere dette overfor TV 2.

FJERNET NÅ: PÅ Linkedin har Ingvild Kjerkol inntil nylig fortalt sine følgere at hun fikk karakteren A på masteroppgaven. Nå er opplysningen fjernet. Foto: Skjermpdump

Statsminister Jonas Gahr Støre og hans kontor var ikke kjent med at Kjerkol hadde hyret inn advokat i saken før TV 2 tok kontakt.

«Nei, og dette er i så fall en sak mellom de involverte, så spørsmålene må rettes dit» skriver statssekretær Kristoffer Thoner ved Statsministerens kontor i en tekstmelding.

Men Kjerkol vil ikke svare på noen spørsmål om saken.

«Nord universitet undersøker saken og Kjerkol har ingen nye opplysninger. Utfallet vil for Kjerkol sin del bli gjort kjent når det foreligger» skriver Langerød i en tekstmelding til TV 2 om denne saken.

Advokat Snorre Kristiansen står bak tjenesten «Studentadvokaten.no» og har blant annet spesialisert seg på å gi advokatbistand til studenter som blir mistenkt for fusk.

– Advokatens rolle er å være et talerør for studentens sak og ivareta studentens rettssikkerhet, kontrollere mistanken opp mot hva studenten mener har skjedd og sørge for at alt går riktig for seg, forteller partner og advokat Snorre Kristiansen i selskapet, og legger til:

– Jussen og faktum i akademia har blitt ganske kompleks, i tillegg til at maktbalansen mellom store, statlige læresteder og en enkelt student er skjev. Utestengelse som sanksjon er svært inngripende og har likhetstrekk med rettighetstap i strafferetten hvor advokater spiller en sentral rolle for rettssikkerheten, sier Kristiansen.