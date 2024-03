Kjerkol fortsetter som leder i Trøndelag Ap

Valgkomiteen i Trøndelag Ap la tirsdag fram sin innstilling til nytt styre, som skal velges på årsmøtet 16. og 17. mars.

Stortingsrepresentant og helseminister Ingvild Kjerkol har takket ja til å fortsette som leder.

– Jeg er motivert og synes valgkomiteen har satt sammen et godt lag, med god geografisk representasjon og både fornyelse og erfaring. Jeg gleder meg til årsmøte, sier Kjerkol til TV 2.



Ordfører i Nærøysund, Amund Hellsø, tar gjenvalg som nestleder. Det har vært sterk strid om det andre nestledervervet etter at Eva Kristin Hansen varslet at hun ikke tar gjenvalg.

TV 2 har tidligere avslørt lederen i Trondheim Ap, Pål Sture Nilsen påberopte seg dobbeltstemme for å tvinge igjennom seg selv som nestleder i Trøndelag Ap, noe Trond Giske støttet.

TRAKK SEG: Pål Sture Nilsen (t.v.) hadde ambisjoner om å bli nestleder i Trøndelag Ap, men Aps fremste politiker på Rådhuset, Emil Raaen er innstilt ev en enstemmig valgkomite. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Men valgkomiteen har i stedet innstilt på Emil Raaen som ny nestleder i Trøndelag Ap. Raaen var Aps ordførerkandidat i valget, og er gruppeleder for Ap i kommunestyret i Trondheim.

– Vi er veldig fornøyd med at vi kom i mål med en enstemmig innstilling, sier valgkomiteens leder Arnhild Holstad til TV 2.

Giske-uro

At Giske har signalisert sterkt at han ønsker å bli valgt inn på Stortinget for Sør-Trøndelag har skapt uro foran årsmøtet i fylkeslaget, og frykt for splittelse, slik det var på det dramatiske årsmøtet i Trondheim Ap.

På årsmøtet skal det også velges nominasjonskomiteen for både Nord- og Sør-Trøndelag. Styret i Trondheim Ap har spilt inn Giskes sterke støttespiller gjennom mange år, Hanne Moe Bjørnbet, til nominasjonskomiteen, samt Nilsen.

COMEBACK: Trond Giske har uttrykt til TV 2 og andre medier at han er åpen for comeback på Stortinget. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Holstad vil ikke kommentere om enigheten i valgkomiteen vil kunne være samle partiet på det kommende årsmøtet i fylkeslaget.

– Vi har jobbet hardt og grundig og fått til enighet om et godt fylkesstyre, som kan lede an til at Arbeiderpartiet blir den fremste politiske kraften og det ledende partiet i Trøndelag, sier Holstad til TV 2.



Skal ha trukket seg

Årsmøtet i Trondheim Ap var preget av sterk personstrid og dramatikk. Det ble reist mistillit mot den sittende lederen Gunn Elin Høgli. Hun ble vraket på årsmøtet, der Trond Giskes lokallag Nidaros hadde rent flertall.

Pål Sture Nilsen overtok som leder, og Trond Giske gikk inn som nestleder i Trondheim Ap.

Nilsen og Giske insisterte på at Nilsen skulle inn i ledelsen i Trøndelag Ap, til tross for at han ikke var spilt inn av noen lokallag. Tre lokallag hadde imidlertid spilt inn Raaen som nestleder.

Nilsen valgte etter det TV 2 erfarer å trekke seg som nestlederkandidat til styret i Trøndelag Ap.

Styret i Trondheim Ap spilte deretter inn Raaen som nestleder og Nilsen som medlem. Begge deler ble tatt til følge av valgkomiteen.

TV 2 har bedt Nilsen om kommentar, men ikke fått svar.

I tillegg til Raaen og Nilsen er det foreslått ytterlig to nye medlemmer, Kristin Nybrodahl fra Malvik og Kristian Hovd Sjøli fra Steinkjer.