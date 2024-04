Kjerkol: Fikk 30 minutter på å skrive talen

Et døgn etter at Ingvild Kjerkol (Ap) ble sparket som helseminister, kommenterer hun talen hun holdt på pressekonferansen.



– Jeg fikk 30 minutter på statsministerens kontor for å skrive noen ord etter nesten 30 år som folkevalgt, skriver Kjerkol i kommentarfeltet til et innlegg fra den tidligere Venstre-politikeren Mathias Fischer på Facebook.

– Provoserende arrogant

Fischer, som leder tankesmien Initiativ Vest, postet lørdag et lengre innlegg om Kjerkol.

Kommentaren går hardt ut mot Kjerkols tale og kaller den «provoserende arrogant».



– Nå har jeg tenkt på Ingvild Kjerkol i over et døgn, og det er lengre enn normalt. Det er heller ikke så ofte at en avtroppende statsråd holder en så lite ydmyk og så provoserende arrogant tale som hun gjorde i går. Hun hadde visstnok fått beskjeden fra Støre to timer tidligere. Så selv om hun har hatt flere måneder på å forberede seg, virker det som om talen er skrevet i affekt, innleder Fischer innlegget med.

– Ærlig og følelsesladd

Slik svarte den avgåtte helseministeren på påstandene i Fischers innlegg:

– Talen ble ærlig, følelsesladd og kanskje mer personlig enn jeg ville valgt om jeg, som du, hadde hatt mulighet til å sove på den, skriver Kjerkol i en kommentar på Fischers facebookpost.



Kjerkol kommenterer også at det ble funnet 43 prosent tekstlikhet i masteroppgaven.

– 43 prosent i den nyeste rapporten inkluderer treff også på selve oppgaven og alt som er skrevet om oppgaven siden 20. januar, for eksempel VG og andre medier sine artikler. Nemda har tatt sin beslutning på bakgrunn av samme funn på tekstlikhet som også ble kjent i den opprinnelige sensuren, altså tekstlikhet på 19 prosent, skriver Ingvild Kjerkol.

Fredag kveld publiserte TV 2 det 12 sider lange vedtaket fra Nord universitet, der de feller Ingvild Kjerkol.

– Det skriftlige arbeidet ble vurdert til karakteren B, mens den endelige karakteren ble justert til karakteren A etter muntlig høring. Kjerkol fikk deretter utstedt vitnemål, heter det i vedtaket.

Nemnda har konkludert at «det foreligger et ikke ubetydelig omfang av plagiat, og at det dermed foreligger fusk».

I spørsmålet om Kjerkol fusket forsettlig eller grovt uaktsomt, kom nemnda til at hun har fusket forsettlig.



– Fusk i form av plagiat i et omfang som her, kan ikke ha oppstått uten forfatterens kjennskap til handlingen totalt sett. Selv om nemnda kan være enig i at det i enkelte tilfeller kan være mulig å miste oversikt over kildene, kan ikke dette gjøres gjeldende over såpass mange treff som nemnda har vist til, skriver klagenemnda.