Kjerkol endret forklaring: Innrømmer «slurv» og peker på «tidsnød»

Ap-statsråd Ingvild Kjerkol har til nå hevdet at hun ikke kopierte tekst i masteroppgaven sin. I de hemmelige samtalene med Nord universitet innrømmer hun at hun ikke har fulgt reglene og forklarer det med at hun fikk dårlig tid, ifølge referatet.

– Vi har ikke kopiert, vi har brukt samme metode, sa Ingvild Kjerkol da hun forklarte seg for NRK Dagsrevyen lørdag 20. januar i år.

To dager senere, 22. januar erkjente hun manglende kildehenvisning i to tilfeller overfor VG.

– Vi ser nå at formuleringer på to steder ble stående igjen – og da uten referanse til tidligere oppgave. Det burde ikke skjedd, skrev Kjerkol den gang.

På dette tidspunktet var det kun avdekket noen få eksempler på tekstlikhet i Kjerkols masteroppgave i helseledelse fra 2021. I ukene som fulgte ble det avdekket stadig mer, og til slutt viser nå VGs oversikt at det er over 125 tekstlikheter i Kjerkols oppgave som ikke har korrekt kildehenvisning.

Følte seg ikke som jukser

Siden den gang har Kjerkol vært taus og ikke villet stille til noen intervjuer for å forklare de mange tekstlikhetene.

24. januar svarte hun dette til TV 2 på spørsmål om hun er en jukser.

– Jeg føler meg ikke som det, nei.

I morgen, onsdag, klokken ni begynner møtet i Nemnda for studentsaker, som skal avgjøre om Ingvild Kjerkol har jukset og om hennes masteroppgave derfor må annulleres.

TV 2 kan nå fortelle at Kjerkol overfor Nord universitet har en helt annen versjon enn at hun ikke har kopiert tekst.

Slurv og tidsnød

27. og 28. februar møtte Kjerkol og hennes medstudent til såkalte fuskesamtaler med administrasjonen ved Nord universitet. I disse samtalene får studenter som mistenkes for juks mulighet til å gi sin versjon og oppklare eventuelle misforståelser.

I disse møtene har Kjerkol erkjent at hun har hentet tekst fra originalkilder uten korrekt kildehenvisning, forteller kilder til TV 2.

Som forklaring på at dette har skjedd har Kjerkol forklart i møtet med universitetet at hun «fikk tidsnød» og at det ble «litt slurv» i sluttarbeidet, ifølge TV 2s kilder.

Kjerkols advokat, Marianne Klausen, skriver dette i en tekstmelding til TV 2:

«Dette er et sitat fra et utkast til referat som ikke er korrekt gjengitt. Vi kan derfor ikke kommentere dette», skriver Klausen.

TV 2 har ikke selv sett disse dokumentene.



Som TV 2 skrev før helgen har referatene fra disse samtalene blitt et stridstema i saksbehandlingen. Kjerkols advokat Marianne Klausen skriver i et brev til Nord universitet at Kjerkol og hennes medstudent mener seg feilsitert i samtalene.

«Studentsaken ble likevel sendt over til Nemnda for studentsaker før omforent referat var utarbeidet. (..) Det er viktig å merke seg at mine klienter har vesentlige innspill og ingen av dem erkjenner at de har fusket», skriver Klausen.

MEKTIG: Kjerkol er ikke bare statsråd i Jonas Gahr Støres regjering. Hun er også leder av Trøndelag Ap, partiets største fylkeslag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Satte toppadvokat på saken

Ingvild Kjerkol har hyret inn den tidligere lederen av Felles klagenemnd, Marianne Klausen, som sin advokat mot Nord universitet. Klausen måtte i høst gå av som leder for Felles klagenemnd etter at det ble avslørt at hun var ulovlig oppnevnt.

Allerede da Kjerkols oppgave ble innlevert i 2021 avdekket plagiatkontrollen ved Nord universitet en plagiat/tekstlikhet på 19 prosent.



TV 2 har tidligere fortalt at Kjerkol og hennes advokat i et brev til Nord universitet gikk til angrep på at universitetet i det hele tatt vurderer masteroppgaven på nytt. Kjerkols advokat mener universitetet ikke har dokumentert at de har rettslig grunnlag til å gjøre dette.

«Fuskesaker har ingen foreldelsesfrist» svarte universitetet tilbake.