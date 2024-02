Kjerkol: – Det er tekstlikhet i veldig mange masteroppgaver

NORD-NORGE: Helseminister Ingvild Kjerkol er fredag på besøk på et av sykehusene til UNN. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

TROMSØ (TV 2): På besøk hos UNN og Helse Nord sier helseministeren at hun opplever å ha tillit fra sektoren hun leder.

Fredag besøker helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø. Samme dag har ledelsen ved Nord universitet skrevet en kronikk der de klargjør at det ikke er opp til dem å avgjøre om Kjerkol har tillit til å sitte som statsråd.

– Du har møtt flere fra den sektoren du leder her i dag. Opplever du at du har tillit fra dem?

– Det opplever jeg veldig sterkt, sier helseminister Ingvild Kjerkol til TV 2.

Vil ikke svare på kopiering

Det har stormet rundt helseministeren den siste tiden etter at flere medier har avdekket tekstlikheter i masteroppgaven hun leverte høster 2021, sammen med en annen student.

– Du har tidligere sagt at dere ikke har kopiert tekst i deres masteroppgave. Står du for det?

– Jeg står for at vi har levert en oppgave med en unik studie …

– Men du svarer ikke på spørsmålet. Har du endret mening siden du ikke lenger sier at du ikke har kopiert?

– Det er tekstlikhet i veldig mange masteroppgaver. Det som er viktig og som er Nord sin oppgave å vurdere, det er om vi har drevet faglig uredelighet. Og det mener jeg vi ikke har gjort.

Vil offentliggjøre

Fredag meldte NRK at Kjerkol vil at Nords konklusjon offentliggjort. Nå presiserer Kjerkol overfor TV 2 hva hun mener.

– Det er et spørsmål jeg må oppklare litt. Jeg har vært student ved Nord. Når Nord avklarer min sak så er det naturlig for meg å opplyse offentligheten om det. Hva Nord gjør med offentlighet knyttet til sin saksbehandling det må nesten Nord svare for.

– Så det er ikke gitt at konklusjonen blir publisert?

– Jeg vil dele avklaringen med offentligheten når jeg får den. Jeg kan bare snakke på egne vegne som tidligere student.

– Du står vel fritt ved å dele din skriftlige forklaring også?

– Jeg vil ikke gå inn i den saken nå. Jeg har ikke mer informasjon om Nords saksbehandling enn det som har kommet til offentligheten i dag

Tekstlikhet med helsetopp

Torsdag skrev VG at flere av eksemplene på tekstlikhet i Kjerkols masteroppgave er funnet i Liv Heidi Brattås Remos masteroppgave fra 2015. Remo jobber som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

– En av dem du er anklaget for å plagiere er selv avdelingsdirektør i en etat du styrer over. Øker det den tillitskrisen mange vil hevde du står i nå?

– Det har ikke jeg noen tanker om. Det å gå inn å snakke om en oppgave på 121 sider det gir du meg ikke anledning til. Da kan jeg ikke kommentere enkelte tekstlikheter som media har funnet de siste dagene. Det ber jeg om forståelse for, sier Kjerkol til TV 2 fredag.