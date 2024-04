Kjent artist tiltalt for grov vold mot ekskona

RETTEN: En kjent artist er tiltalt i Romerike og Glåmdal tingrett. Her ved tinghuset i Lillestrøm. Foto: Annika Byrde / NTB

En kjent artist er i Romerike og Glåmdal tingrett tiltalt for grov vold mot sin tidligere kone.



Ifølge tiltalen skal han ha slått henne «gjentatte ganger mot hodet og kroppen slik at hun blant annet fikk skade på trommehinnen i venstre øre, samt en rekke blå merker og hevelser i hodet og flere steder på kroppen».

– Han tok også halsgrep på henne, og dro henne etter halsen og/eller armene opp en trapp, heter det videre i tiltalen.

Sykmeldt i fem måneder

Ekskona skal ha blitt sykmeldt i fem måneder etter hendelsen. Volden skal ha skjedd hjemme hos dem i fjor vinter.



– Hun er jo glad for at det er tatt ut en tiltale. Det har vært tøft for henne å stå i denne situasjonen siden samlivsbruddet, sier kvinnens bistandsadvokat Monica Melgård til TV 2.



– Jeg ønsker ikke å kommentere saken, sier mannens forsvarer Anne Merete Evenrud til TV 2.

Det var Romerikes Blad som omtalte saken først.



– Sier noe om skadeomfanget

Artisten er tiltalt etter straffelovens paragraf 272, sin innebærer at volden er grov, hvor det «legges vekt på at har hatt til følge sterk smerte eller skade».

– At det er denne paragrafen han er tiltalt for, sier noe om skadeomfanget, sier ekskonas advokat Melgård. Hun opplyser at hendelsen er godt dokumentert fra politiets side.

Melgård sier de har klaget inn avgjørelsen om å kun ta ut tiltale på denne ene hendelsen, selv om kvinnen anmeldte eksmannen for vold i nære relasjoner.

Paragraf 282 i straffeloven omhandler mishandling i nære relasjoner. Den går på forhold hvor en person «alvorlig eller gjentatt mishandler» blant andre en nåværende eller tidligere ektefelle.

Til VG og RB bekrefter politiadvokat Tone Riksen i Øst politidistrikt at de har mottatt klagen, og at den vil behandles av statsadvokaten.