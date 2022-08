Kjent advokatnabo fant Kjærvik etter skuddene: – En sterk opplevelse

– Vi var gode naboer. Det var ikke sånn at vi pratet veldig mye sammen, men vi hadde en fin kontakt, forteller Nicolaisen.

Han sitter i stua si hjemme på Røa i Oslo, der han har bodd siden slutten av 1990-tallet.

Omtrent like lenge har den profilerte forsvarsadvokaten Tor Kjærvik bodd i rekkehuset ved siden av.

– Jeg har vært over hos dem mange ganger. Det er jo bare fem meter fra min dør til deres, sier Nicolaisen.

Kom stormende inn

Nicolaisen husker godt den dramatiske mandagskvelden i april i fjor.

– Klokken var rundt halv ni da jeg hørte at det smalt. Jeg registrerte to skikkelige smell, forteller han.

Åstedbilder fra drapet på advokat Tor Kjærvik i Vestliveien 30. Foto: Frode Sunde / TV 2

Fordi det stod et par containere utenfor, tenkte den tidligere statsadvokaten at noen hadde kastet en metallgjenstand oppi en av dem.

Senere har han skjønt at lyden kom fra en Glock-pistol.

– Etter en kort stund kom nabofruen stormende inn døra her. Hun var selvfølgelig sterkt preget, men hun fikk fortalt at Tor var skutt, og at det var sønnen hans som hadde gjort dette.

– Stor belastning

Kjærviks samboer, Merete Bertheussen, har selv fortalt om drapet i et intervju med Se og Hør.

– Han skjøt vilt, og jeg var ikke i tvil om at han prøvde å drepe meg også. Jeg følte hele tida at jeg ble truffet mens jeg løp, har hun sagt til magasinet.

Tor Kjærvik bisettes i Ulleren kirke, etter å ha blitt drept i sitt hjem. Sønnen er siktet i saken. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kjærviks sønn (37) må tirsdag møte i retten tiltalt for drap og drapsforsøk.

Overfor TV 2 ønsker ikke Bertheussens bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs å kommentere denne saken.

– Det jeg kan si, er at det vil være en stor belastning for henne å forklare seg om dette i retten, sier Andenæs.

Livstruende skader

Nicolaisen skal også vitne i retten. Da han forstod at Kjærvik var skutt, fikk han med seg Bertheussen tilbake igjen for å se om det var noe de kunne gjøre.

– Jeg tenkte litt på om sønnen kunne være der fortsatt, men vi måtte jo inn og se til ham.

Tidligere statsadvokat, Kristian Nicolaisen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Da de kom inn i boligen, var sønnen borte. Kjærvik satt livstruende skadd i en stol. Ifølge Nicolaisen var det ingenting de kunne gjøre.

Da nødetatene kom til stedet like etterpå, var Kjærvik allerede død.

– Det var selvfølgelig en sterk opplevelse. Politiet hadde blitt varslet av andre naboer, så de var her veldig raskt, sier Nicolaisen.

Han kjenner ikke selv Kjærviks tiltalte sønn, men sier han var kjent med at de to hadde en konflikt.

– De hadde et dårlig forhold. Jeg vet ikke hva det var, men de var ikke på talefot, sier han.

Statsadvokat Sturla Henriksbø, som er aktor i rettssaken, bekrefter overfor TV 2 at en familiekonflikt vil bli tema i retten.

Den tiltalte 37-åringens forsvarer, advokat John Christian Elden, ønsker ikke å kommentere dette.

Skal legge frem Youtube-klipp

Sønnen ringte selv til politiet og ble pågrepet ved Njårdhallen, som ligger 2,5 kilometer fra boligen.

Njårdhallen ligger ved Makrellbekken mellom Smestad og Røa i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det store spørsmålet i retten vil bli om han var strafferettslig tilregnelig da han skjøt faren sin og avfyrte flere skudd mot farens samboer.

De sakkyndige har konkludert med at han på et eller annet tidspunkt utviklet en psykose.

– Spørsmålet er om det skjedde på drapstidspunktet eller senere. Vi har lagt opp til en bred bevisførsel så de sakkyndige og retten skal være i best mulig stand til å vurdere dette, sier Henriksbø.

Retten har satt av seks dager til saken.

Som TV 2 tidligere har fortalt, vil det blant annet bli spilt av lydklipp fra tiltaltes Youtube-kanal, der han forteller om vanskelige familierelasjoner.