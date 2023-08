– Kjenner på sorg etter samlivsbrudd

INFLUENCER OPPFORDRING: Sara Emilie Tandberg er en av Norges mest profilerte influencere og bruker mobiltelefonen hyppig når hun kommuniserer med sine 388.000 følger. Influenceren og far til felles barn skilte lag for to år siden, men har unngått konflikter om barna. Foto: Privat

– Å ikke ha barna boende her hele tiden er tøft, innrømmer Sara Emilie Tandberg. Influenceren følger trend og har sammen med ekssamboer valgt delt bosted for felles barn.

– Du må være villig til å svelge noen kameler for å få ting til å fungere, erkjenner influencer Sara Emilie Tandberg.

For et par år siden skilte hun og ekssamboer Robin Daldorff Magnussen lag. De har to barn som i dag er fem og åtte år gamle.

– Såre punkt

Det er en situasjon som gjør at mange foreldre ender opp i bitre konflikter.



– Etter brudd er det mange såre punkt, sier Tandberg.

Influenceren, som har 388.000 følger på Instagram, kommer med en klar oppfordring til andre foreldre som bryter opp:

– Man må velge hva man skal ta opp til diskusjon og hva man skal droppe for å unngå dårlig stemning. Det har vi klart og samarbeider derfor veldig bra, smiler Tandberg.

Paret er kjent med at mange foreldre ofte krangler om hvor barna skal bo og hvordan tiden med barna skal fordeles. Ikke sjeldent ender sakene i domstolen.

NY SAMBOER: De to eldste barna til Sara Emilie Tandberg har fått en bonuspappa (på bildet) og en bonusmamma. – Det fungerer veldig bra, sier Sara Emilie Tandberg. Foto: Privat

Tandberg og ekssamboeren er i dag etablert med nye partnere. De to har funnet oppskriften som sikrer harmonisk samarbeid. Noe ikke minst barna tjener på.

– Barna opplever det som en berikelse at de har fått ekstra foreldre, stråler Tandberg.



De to foreldrene følger en trend: Nye generasjoner foreldre mener i økende grad at delt bosted er den beste bostedsordningen.

Ifølge SSB var det i 2020 43 prosent som hadde valgt delt bosted. I 2012 hadde kun 25 prosent av foreldrene valgt det samme.

Tøft brudd

Influencer Sara Emilie Tandberg forteller om ti fantastiske år med barnefar Robin Daldorff Magnussen.

På Instagram postet hun for drøyt to år siden nyheten om at hun og ekssamboeren skilte lag.

Tandberg forteller at begge foreldrene var klar på at de ikke skulle ende opp i en bitter konflikt om samvær og barn.



– Nå har vi barna 50/50. De bor annenhver uke hos oss, og det fungerer utmerket, mener Tandberg.

Krig om barna



TV 2 har i flere titalls reportasjer de siste årene fortalt om foreldre som saboterer samvær, anklager hverandre på det groveste, ender opp i bitre rettssaker og skyver barna foran seg i emosjonell krig om samvær og kontroll.

DRAMTISK BRUDD: TV 2 har vært i kontakt med over hundre foreldre som har fortalt om bitre konflikter og krangler om felles barn. Her er TV 2 hjemme hos en mor som ikke har hatt omgang med datteren på flere år. Foto: Pål S. Schaathun

Tandberg mener redselen for det ukjente og følelsen av at «nå er livet ødelagt», påvirker mange og kan skape samarbeidsproblemer i ettertid.

STORT SETT BRA: – Vi har fått ting til å fungere, man må bare ikke være redd for å svelge noen kameler, smiler Sara Emilie Tandberg. Foto: Privat

– Derfor er det fint å kunne vise at det går bra med oss og at det er fullt mulig å ha en god dialog, selv om situasjonen noen ganger kan oppleves krevende og uønsket.

Tandberg er opptatt av å skjerme barna og velger derfor å ikke dele bilder, navn eller andre vesentlige og identifiserende opplysninger.



TV 2 har fått bekreftet at barnefar samtykker i at Tandberg snakker om bruddet og hvordan det tidligere foreldreparet har løst utfordringene.

– Kjenner på sorg

– Hvordan opplever du det når barna drar til faren?

– Jeg kjenner alltid på litt sorg når de drar, det føles litt tomt i huset.

– Hva har vært vanskeligst?

– Det er tøft å ikke kunne se barna hver dag. Du er vant til å være sammen med barna hele tiden, følge opp, kontrollere matpakken og ta deg av logistikken. Samtidig som du får den «daglige dosen», smiler hun.

Tandberg understreker at samarbeidet og løsningen de har valgt har mange tungtveiende og positive effekter.

– Vi har en stabil løsning som ikke minst virker positivt inn på barna.



VIL INSPIRERE: Superinfluencer Sara Emilie Tandberg forteller at hun og eksen har klart å samarbeide veldig bra og håper at flere kan klare å legge bitterhet og skuffelse til side og heller fokusere på et godt samarbeid om felles barn. Foto: Privat

– Blir aldri «helt normalt»

– Det er fortsatt vanskelig når de drar og det vil aldri vil føles helt normalt. Men barna derimot, de har vendt seg bedre til det nye familielivet, sier Tandberg.

Influenceren trodde først det skulle bli travle uker med barna og roligere når de var hos barnefaren. Men det ble stikk motsatt.

– Jeg jobber mye den uken barna ikke er hos meg, slik at jeg er mer tilgjengelig den uken de bor her. Det fører til mer tid og ro når barna er hos meg.

Testet ulike løsninger

Foreldrene prøvde seg frem med litt ulike ordninger, blant annet to uker hos mor og én uke hos far, før de fant den beste løsningen for barna.

– Vi deler høytider og ferier 50/50 også.

– Hva gjør dere med klær, leker og annet?

– Vi er fleksible på at en del ting går fram og tilbake, at det ikke blir for mye «mitt og ditt», men barna sitt. Noen har barna liggende fast på de to ulike adressene.

Foreldrene har valgt mandag som fast «byttedag».

Deler erfaringer

– Det ideelle er jo at vi er sammen med barna 100 prosent av tiden, men når det ikke gikk, så måtte vi finne den beste løsningen.



Influenceren deler sine erfaringer på Instagram med drøyt 388.000 følgere. Flere har latt seg fascinere av hvordan paret har klart å bevare vennskapet og sette barna i sentrum.



– Familien er på en måte bare blitt litt større. Våre barn har godt av å se oss alle fire sammen, sier Tandberg og smiler.

– Hva om ting låser seg og man ikke klarer å finne en løsning?

– Man har fått og skapt barn sammen. Klarer man ikke finne løsninger, så er det viktig å bruke parterapi, oppfordrer Tandberg.

Familievernkontorene tilbyr rådgiving, veiledning, kurs og samtalegrupper. Tilbudet er gratis og trenger ingen henvisning. Du kan ta kontakt for en uforpliktende samtale eller bestille time.

– Vi hadde møte på et meklingskontor og de løste dette bra sammen med oss. De har mye erfaring og er veldig dyktige, skryter Tandberg.

LYKKELIG TREBARNSMOR: Det yngste barnet til Sara Emilie Tandberg, som hun har med sin nye partner, er nå fem måneder. Barnet er sammen med sine to andre søsken annenhver uke. Foto: Privat

Tok lærdom

– Eksen er vokst opp i moderne hjem med skilte foreldre, det hjalp at vi så hvor bra de har fått det til. Da bestemte vi oss for at vi skal også klare dette.

Oppskriften er god kommunikasjon, at man unngår å «kontrollere hverandre», de er to ulike hjem med ulike regler og nye partnere.

– Jeg tror også det hjalp at vi bodde sammen i åtte måneder etter det var slutt, det gjorde at vi begynte den prosessen før vi fysisk flyttet fra hverandre.

FAKTA: DELT OMSORG «Delt bosted» betyr at foreldre deler på ansvar, rettigheter og plikter i forhold til barna sine og tar større avgjørelser om barna i fellesskap. Samværstiden med hver av foreldrene kan være likedelt, men samværstiden kan også være skjevdelt.

«Delt bosted» i barneloven betyr at foreldre som skilles/bryter samlivet har juridisk likeverd som utgangspunkt når de skal ta viktige avgjørelser om omsorgen for felles barn. Det kan være spørsmål knyttet til flytting, skole, barnehage og organiserte fritidsaktiviteter. Blir ikke foreldre enig om hvor barna skal bo, er det opp til retten å bestemme. Når det er delt bosted avgjør foreldrene sammen.

Barna fornøyde

– Hvordan opplever barna det?

– Etter bruddet har barna fått en bonusmamma og en bonuspappa. De ser en fornøyd og glad mamma som går godt overens med «bonusmamma».

De fire har blant annet feiret barnas bursdag sammen.

– Vi gjør ting sammen med barna, som opplever det som en berikelse at de har fått ekstra foreldre, smiler Tandberg.

– Det er barna som vinner på at det fungerer og barna som taper på at det ikke fungerer, fastslår trebarnsmoren som har en baby på fem måneder med sin nye samboer.

Tandberg mener det er viktig med gode relasjoner og påpeker at det kan være skadelig for barn når foreldre ikke utviser raushet og respekt.

– Våre barn har godt av å se oss alle fire sammen.

– Hva sier venner og bekjente, og hvilken respons får du i sosiale medier?

– Dette treffer et sårt punkt hos mange som har vokst opp med foreldre som ikke har fått det til. Vi har venner som ikke kan invitere sin egen mamma og pappa på samme tid. Det gjør vondt, selv om du er voksen.