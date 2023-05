Sigrid Solbakk Raabe nynner sent og tidlig, noe som kan gå familie og venner på nervene. Nynningen er ofte begynnelsen på noe som kan bli en ny låt. På mobiltelefonen har hun nå nesten 6000 taleopptak.

– Det er sånn jeg skriver musikk. Nynningen har irritert familien min og diverse romkamerater opp gjennom årene, smiler hun.



VERKTØY: Sigrid Solbakk Raabe nynner ideer som hun lagrer på telefonen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

26-åringen elsker å skape nye sanger.



– Det beste i hele verden er når ingen har hørt låten ennå!



Dette er kanskje en litt overraskende uttalelse fra en som skaper musikk med flere titalls millioner avspillinger på Spotify, og som fyller stadion med mange tusen publikummere.

GJENHØR: Sigrid Solbakk Raabe med første versjon av suksessingelen «Strangers». Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Sigrid spiller av et opptak fra 2017 hvor hun nynner «In my head». Fra den spede starten, ble strofen opptakten til megahiten «Strangers» som nå har mer enn 27 millioner avspillinger.

Låtskriveren beskriver det magiske øyeblikket når hun forstår at en sang sitter:

– Jeg bare ser et folkehav og stjerner!

STEMNING: Publikum på Molde internasjonale jazzfestival. Foto: Arne Rovick / TV 2

Denne måneden har Sigrid jobbet med ny musikk sammen med Ed Sheerans låtskriver.

Hun har allerede fått oppfylt barndomsdrømmen om å spille på Ovo Wembley Arena som har plass til 12.500 publikummere.

I sommer skal hun tilbake til Storbritannia, men hun er også headline på Øyafestivalen, Bergenfest, og Neon for å nevne noen.

ENERGISK: Sigrid Solbakk Raabe gir jernet fra scene på Romsdalsmuseet. Foto: Arne Rovick / TV 2

Uovervinnelig

Artisten beskriver hvordan nervene foran en konsert kan være så spente at hun bare stirrer inn i veggen før hun går ut på scenen. Først etter tre linjer, løsner det:

– Jeg har aldri i mitt liv følt «runner's high», men jeg ser for meg at det er sånn. Kanskje. Eufori. Man føler seg uovervinnelig, sier hun.



Fans hyller hennes energiske sceneopptredener. Artisten frykter ikke at kunstig intelligens skal gjøre henne arbeidsledig, og håper folk også i fortsettelsen vil se henne hoppe på scenen med joggesko og jeans. Når mange tusen synger en tekst hun har skapt, får hun «sykt mye energi».

– Jeg elsker tanken på at alle kan synge samtidig.

Mer selvbevisst

Ålesunderen har mye mer musikk i ermet, etter to albumutgivelser hvorav det siste «How to tell» raskt ble nummer én i Norge og to i Storbritannia. Det gjorde Sigrid historisk; Hun er den første norske kvinnelige artisten som har nådd den britiske albumlisten.

BBC hyllet henne for å ha skapt lyden av 2018 med sangen «Don't kill my Vibe». De brukte Sigrids musikk da de hyllet OL-heltene, og inviterte henne til å synge på BBCs nyttårskonsert.

Aftenposten kalte i fjor sommer Sigrid for «Norges trolig største utenlandssuksess i musikkbransjen». Hun vant MTVs publikumspris i 2022 som beste nordiske artist, har vært artist på Nobelkonserten og gjest hos Jimmy Fallon, «The late show» og «The Tonight show.»

– Det gjør noe med deg, og jeg er absolutt blitt mer selvbevisst, sier hun.

Før hun drar til Japan og Sør-Korea for å prøve å gjøre det stort i Asia, lader hun opp hjemme hos foreldrene.

– Jeg er fremdeles veldig norsk; du skal ikke tro du er noe.

SELVKRITISK: Sigrid Solbakk Raabe sier sukessen har gjort henne mer selvbevisst. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Overrasket over fans

Hun forteller om en tur med tuben i London, hvor hun tenkte at ingen ville kjenne henne igjen, før hun ble overrumplet av fans.

– Så begynner noen å hylskrike, minnes hun.

Sigrid er spent foran sine første konserter i Japan og Sør Korea.

Uttrykket «Big in Japan» stemmer ifølge The Guardian fra en tid da japanske platekjøpere ble sett på som usofistikerte, og at band som gjorde det stort i Japan ikke ville slå gjennom i England. Det har i høyeste grad Sigrid gjort, og hun nevner Glastonbury som et av høydepunktene.

Hennes oppskrift på å nå gjennom, er gode låter og godt humør.

Med sin smittende energi har hun løftet taket i Oslo Spektrum, og sunget under Nobelkonserten.

Betalte tilbake

I fjor holdt hun 80 konserter og betalte tilbake koronastøtten på 3,25 millioner kroner fra Kulturdepartementet. Ifølge skattelistene tjente Sigrid 5,2 millioner i 2021, mer enn Bjørn Eidsvåg og Kurt Nilsen.

Slik har det ikke alltid vært. Den aller første lønningen hun fikk være fra en olivenoljebutikk. Den brukte hun på lipgloss.

SUKSESS: Sigrid Solbakk Raabe brukte sin første lønning på lip gloss. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Jeg mistet nok jobben fordi jeg visste for lite om olivenolje, ler hun.

Siden har Raabe blitt god til å handle inn og lage mat for å koble av. Det er hennes beste råd til andre som føler press og tankekjør; vær med andre, handle inn, og lag digg mat. «Masse taco!».

Et annet tips er å gå tur, fra en som har vokst opp med obligatorisk søndagstur i allslags vær på Vestlandet.

Legger press på seg selv

I en tid hvor mange sliter, prøver Sigrid å finne noe som gir håp. Det skal være musikk hun selv vil høre på, spillelister som løfter hverdagen.



Hun forstår hvordan sosiale medier kan forsterke følelsen av å ikke være god nok, og kjenner selv på spennet mellom selvtillit og selvkritikk.

– Det er klart det er mye press. Hvor bra kan man være? spør hun.



Hun kjente seg igjen i dokumentarene til Ed Sheeran og Lewis Capaldi som forteller om forventninger og nedturer.

– Det er liksom ikke sånn at hvis du har hatt en låt som gjør det veldig bra, så er du «good». Da kommer jo bare forventninger om å gjøre det enda bedre neste gang. Det største presset legger jeg på meg selv. sier hun.

NERVØS: Sigrid Solbakk Raabe blir ekstra nervøs når hun synger for folk hun kjenner. Foto: Arne Rovick / TV 2

Ingen kjæreste

På spørsmål om hun har kjæreste etter at det ble slutt med frikjører Nikolai Schirmer i sommer, svarer Sigrid nei. Hun har leilighet i Oslo som gir henne kort reisevei når hun skal turnere. På Landstreffet for russen gledet hun seg stort over alle som laget hjerter med hendene, og fansen som kastet seg inn i en eneste stor klynge foran scenen.

– De laget mosh pit til alle sangene. Til og med «Dynamite», ler Sigrid.