Kjendisveterinær vil ha hundesertifikat

Mange nordmenn burde aldri hatt hund. Nå vil veterinær Trude Mostue innføre et godkjenningsbevis.

BEVIS: Trude Mostue ønsker innføring av et sertifikat, som bevis på at man er skikket til å eie en hund. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2/ AFP

Ferske anslag viser at over 11.000 personer her i landet ble behandlet for hundebitt i fjor.

Veterinær og TV-personlighet, Trude Mostue, er derfor tilhenger av å innføre et slags bevis på at man er kompetent til å ha hund.

– Ideen er rent teoretisk. Jeg kom på det da jeg opplevde at mange hundeeiere kom til klinikken med adferdsproblem, helseproblem og omplassering av hunder, sier Mostue.

Hun tror mye kan forebygges med et hundesertifikat.

Hundeskole for eieren

Mostue mener at de som skaffer seg hund bør gå på en slags skole før de skaffer seg en firbent venn.

– I England hadde man hundesertifikat på 50-tallet. Dette ble et bevis på at eieren var skikket og hadde tilegnet seg kunnskap, før de fikk skaffe seg hund. Jeg tenker at dette er en lur idé, sier veterinæren.

Avdelingsleder for kommunikasjon, Cecilie Holgersen, i Norsk Kennel Klub er ikke så positiv til ordningen Mostue foreslår.

– Jeg er mest negativ i forhold til det praktiske planet av ordningen. Vi er enige om at det er viktig å ta til seg kunnskap om det å ha hund, før man skaffer seg en, sier Holgersen.

Hun viser til at det i dag finnes mellom 550.000 og 600.000 hunder i Norge. Rundt 1,2 millioner mennesker bor med hund i landet vårt.

SKEPTISK: Cecilie Holgersen i Norsk kennel klub er skeptisk til den praktiske gjennomføringen av et hundesertifikat. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Vi tenker mest på hvordan man praktisk kan løse å få til et slik sertifikatordning, sier Holgersen.

– Bagatellmessige rifter

– Når det har kommet anslag på at 11.000 nordmenn ble behandlet for bittskader bare i fjor. Er ikke det tegn på at det ikke gjøres nok?

– Vi vet ennå ikke så mye om det tallet. Etter det jeg har forstått så er det tall på hvor mange som har besøkt lege, for gjerne å få stivkrampesprøyte, sier Holgersen.

Når Norsk Kennel Klub tidligere har gått inn i lignende statistikker var 97,5 prosent av tilfellene bagatellmessige overflaterifter, der man ønsket en stivkrampesprøyte.

– Vi tenker derfor at det tallet dramatiserer noe som ikke er så dramatisk, sier Holgersen.

Kommunikasjonslederen i Norsk Kennel Klub legger til at det er fort gjort å få en liten rift når man for eksempel har en valp i hus, og hun er klar på at da er stivkrampe en god ide.

– Men det finnes ikke 11.000 alvorlige bitt-episoder i Norge. De aller fleste hunder er ikke farlige og lever godt med eieren sin og i gode hundehold.

Mostues julebønn

Også Trude Mostue mener at det ligger mange variabler i en slik statistikk. Hennes tanke med et hundesertifikat har mer bakgrunn i impulskjøp av hund enn av hundebitt-statistikken.

– Det er altfor mange impulskjøp av hund i Norge. Og det er altfor mange som ikke skjønner hva de har tatt inn i stua, sier den kjente veterinæren.

Hun har en klar oppfordring til nordmenn som i disse dager smelter over synet av fluffy, søte valper i annonser.

– Vær så snill å ikke gå på impuls og kjøp valp nå før jul, sier Mostue og legger til at hun tror det er noe veldig mange gjør.

Dette var også hennes bakgrunn for å lansere ideen med hundesertifikat nå før jul.

– For guds skyld tilegn dere masse kunnskap, før dere anskaffer dere hund. Min måte å formalisere dette er å sette det inn i en form for kurs eller sertifiseringsordning, sier hun.

Både Mostue og Norsk Kennel klub er tydelige på at man må tenke seg nøye om før man får en hund i hus, både når det gjelder rase, egne behov og hundens behov.

– Det er jo ikke sikkert man burde ha hund. Det er ikke en menneskerett. Kanskje man rett og slett er en mennesketype som burde ha slange eller rotte, sier Mostue.