Kjendisveterinær om 17. mai: – Blir action i mage og tarm

Er du hundeeier mener kjendisveterinæren at du bør ta en tur innom apoteket før nasjonaldagen. Både for deg og hunden.

Det nærmer seg en av årets største festdager.

Nasjonaldagen 17. mai feires av mange med ekstra god mat og drikke. Gjerne også til de firebente medlemmene av familien.

Det mener kjendisveterinær Trude Mostue ikke er nødvendig. Hun sier at hunden helst bør få bli hjemme på festdagen, så sant det ikke er en førerhund.

– Ikke vær naiv. 17. mai er en veldig stressende dag for hundene, sier Mostue.

– Helt utrolig

Mostue forteller til TV 2 at hun merker at det er flere akutte henvendelser rundt 17. mai. Henvendelsene går ofte på hunder som spyr eller har diaré.

Nå ber hun hundeeiere være ekstra observante på hva dyrene spiser.

VETERINÆR: Trude Mostue oppfordrer til å la hunden være igjen hjemme på nasjonaldagen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Veterinæren understreker at sjokolade er giftig for hunder, men av andre ting som kan skape trøbbel for en hund, står grillmat på listen.

– Jo mer festlig vi mennesker har det, jo mer oppkast og lignende er det for hundene.

– Det er helt utrolig at folk har den tanken om at hunden også må grillmat, sier Mostue.

I tillegg til grillmat, advarer hun og mot å dele iskrem med hunden, selv om det ikke er direkte farlig for dyrene.

PASS PÅ: Nordmenn er glad i grillmat, men det er ikke god kost for hunder. Foto: Silje Olderkjær / TV 2

Hun forteller at hun ser mange på sosiale medier som lar hunden smake på ulike iskremer. Hun sier det er sjarmerende, men at det kan skape litt mageproblemer.

– Is er ikke farlig for hunder, men det blir litt action i mage- og tarmsystemet.

Advarer mot druer

Malin Kompen er akuttveterinær ved NMBU Veterinærhøgskolen Dyresykehuset Smådyr. Hun forteller at det ikke bare er mat som det er viktig å passe på for dyreeierne.

AKUTTVETERINÆR: Malin Kompen er akuttveterinær ved NMBU Veterinærhøgskolen Dyresykehuset Smådyr. Foto: Privat

Også ting som blomster, samt 17. mai-pynt, kan være skadelig for dyrene.

– Ofte vil man pynte med fine blomster både ute og inne, eller ha med en blomsterbukett i selskap, sier Kompen.

Hun trekker frem blomster i liljefamilien som spesielt giftige for nyrene til hundene.

OSLO: 17. mai-toget er ikke et sted for en hund ifølge veterinærene. Foto: Annika Byrde / NTB

Kompen er også enig med Mostue i at pølser og grillmat ikke er god mat for hunder. Også ved NMBU får de mange henvendelser fra fortvilte dyreeiere rundt 17. mai.

– At hunder har fått i seg druer er noe vi ser mye av nå. Druer og rosiner kan føre til nyresvikt hos hunder, slår Kompen fast.

– Det er også mange som kjøper inn en bandana eller lignende for å pynte hundene med. Denne kan hunden spise, og det kan føre til et fremedlegeme i tarmene, fortsetter hun.

Oppsøk veterinær

I år er 18. mai en rød dag, og dermed er det meste stengt. Derfor anbefaler Kompen dyreeiere til å undersøke hvor nærmeste dyresykehus er, før behovet melder seg.

Kompen forteller at det er flere dyresykehus som er døgnåpne, og som står klar til å ta imot dyrene dersom uhellet først er ute.

– Om du er i tvil om dyret ditt har fått i seg noe den ikke skal eller er bekymret anbefaler vi at at du tar kontakt med en veterinær snarest.

Forbered deg til 18. mai

Mostue og Kompen mener det aller beste er å la hunden være hjemme i trygge omgivelser.

Og skulle du være så heldig å få sol og varmt vær, anbefaler Mostue å ikke ta med hunden i lange barnetog fordi hunden kan få heteslag.

FEIRING: 17. mai i Bergen feires av mange i tog sammen med byens mange buekorps. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Andre husdyr, som for eksempel katt, klarer seg fint på nasjonaldagen, sier hun.

Sammen med å stryke bunadsskjorten, lage kake og gjøre hjemmet klart til fest, oppfordrer Mostue til et stopp innom apoteket.

– Kjøp med probiotika og rehydrerende pulver til hunden, og en pakke med Paracet til deg selv. Da er du klar for en 18. mai med hangover og en hund som er dårlig i magen, sier hun.