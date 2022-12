Kjendisforfatter frykter ikke superroboten

– Jeg er vel så gammeldags at jeg tror et menneskelig hode fortsatt er uvurderlig.

Det sier den folkekjære forfatteren Tom Egeland til TV 2. Denne uken prøvde han en ny chatbot «alle» snakker om.

Boten fikk følgende utfordring: Skriv åpningsavsnittet til «Frelserens fall», som om den var skrevet av Tom Egeland.

Resultatet ble et fyldig avsnitt som kunne minne om en roman, men forfatteren ble ikke overbevist.

ILLUSTRASJON: «Roboten» ChatGPT kan skrive svært avanserte tekster. Dette bildet er ikke skapt av mennesker, men av KI-programmet Dall-E.

– Jeg ville nok ikke skrevet den boken. Men jeg var likevel imponert over hva den hadde fått til. Den skrev jo et plott innenfor mitt litterære univers, sier Egeland.

Banebrytende teknologi

På tampen av november slapp KI-selskapet OpenAI den nye språkmodellen ChatGPT.

Ved første øyekast kan den minne om chatbotene vi allerede kjenner fra banktjenester eller nettbutikkene.

Men denne er annerledes. Takket være intens maskinlæring kan denne roboten skrive utrolige tekster om nesten hva enn det måtte være.

En vekkende appell om klimapolitikk? Null problem!

Hva med en barnesang om din datters fantasivenn? Spill opp!

Mangler du en god oppskrift på krumkaker? Stopp letingen!

Dette får ChatGPT til fordi den har lest enorme mengder informasjon, og er i stand til vie oppmerksomhet til nøkkelord vi fôrer den med.

Chatboten blir bedre jo mer du chatter med den. Eksemplene overfor er resultater hvor vi har bedt den svare på spørsmålet flere ganger, og på enklere måter.

– Dette er magien i slike språkmodeller . De skjønner hvilke ord som er viktige, og hva samtalen dreier seg om, sier KI-forsker Inga Strümke.

EKSPERT: Inga Strümke er veldig begeistret for kunstig intelligens. Og for ordens skyld: Dette bildet er tatt av et menneske. Foto: Mona Hauglid

Vi spurte like greit chatboten selv om hvordan den virker, og hvorfor den skiller seg fra andre chatboter.

ET DUKKEHJEM?: Her har KI-kunstprogrammet Midjourney svart på utfordringen «En bokforside av "Et dukkehjem" av den norske forfatteren Henrik Ibsen».

Flere er bekymret

ChatGPT har allerede blitt en snakkis. Denne uken har flere norske medier skrevet om den banebrytende teknologien.

Mange er bekymret for hva roboten kan gjøre, spesielt i skoleverket.

En gruppe lærere sendte nylig inn en bekymringsmelding til Stortinget, ifølge NRK.

De mener roboten allerede er er bruk blant norske elever, og er redde for at kan bli mer fusk.

Lærerne har all grunn til å være bekymret, mener KI-eksperten.

– Norsklærere har et megaproblem nå. Det er nesten ikke vits å gi folk i oppgave å skrive en stil, sier Inga Strümke.

NORSKTIME: Slik analyserer ChatGPT et av Ibsens største stykker. Hadde du gitt denne toppkarakter?

Selv er hun derimot begeistret for ChatGPT. Hun er faktisk veldig glad for at denne teknologien er tilgjengelig for alle.

– Jeg syns dette er kjempegode nyheter. «What a time to be alive», Strümke.

Hun er tydelig på at det kan og vil dukke opp utfordringer ved slik avansert kunstig intelligens, men står fast på at det først og fremst gir oss unike muligheter.

– Vi kan bruke det til å få hjelp, til å formulere oss og utfolde oss kreativt. Den kan oppsummere potensielt komplisert informasjon.

HJELP: Maskiner kan være til hjelp for menneskene, mener KI-forskeren. Dette bildet er skapt av Dall-E

Mennesket og maskinen

Forfatter Tom Egeland har sjeldent skrivesperre. På dårlige dager åpner han sine kollegers bøker for å la seg inspirere.

Han mener at kunstig intelligens, til tross for en voldsom utvikling den siste tiden, ikke vil kunne måle seg med ekte vare.

– Jeg tror ikke at datamaskiner vil klare å skrive gode bøker. De kan nok få til noe som ligner, men de vil aldri klare å skapte litteratur. Tror jeg, sier Egeland.

– En datamaskin er ingen kunstner. Det datamaskiner er flinke til er å etterligne, legger han til.

ILLUSTRASJON: Datamaskiner kan ikke måle seg med forfattere, mener forfater Tom Egeland. Dette bildet er ikke skapt av mennesker, men av KI-programmet Dall-E. Foto: OpenAI/Dall-E.

Strümke mener dette er en typisk tankegang i møte med KI.

– Vi mennesker vil alltid lete etter hva vi har som ikke maskinene har, og hvorfor vi er så spesielle.

Hun forklarer at det ikke er mange år siden kreativitet og evnen til å skape var utenkelig for maskiner.

Programmer som ChatGPT, bildeprogrammet Dall-E og lydmodellen AudioLM er eksempler på det motsatte.

– Men nå fokuseres det på at det ikke er en menneskelig avsender. Å drive og flytte grensen for hva som gjør mennesker spesielle hele tiden, det er litt synd at vi har behov for å gjøre det. Men jeg kan forstå det, sier Inga Strümke.

LÅTSKRIVER: Chatboten hjelper gjerne med å skriver sanger om norske helter. Hva syns du om denne visa om Haaland?

Hun er veldig glad for at folk har begynt å få øynene skikkelig opp for kunstig intelligens. Men fokuset på KI må være mer positivt, mener KI-forskeren.

– Vi må spørre oss selv: Hvordan kan dette være positivt for oss? All teknologi er her for at vi skal gjøre framskritt.

For ordens skyld: Tom Egeland jobbet fra 2000-2006 som nyhetssjef i TV 2.