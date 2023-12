Kjendisforfatter Jørgen Jæger falt på isen og brakk lårhalsen uten at noen kom til unnsetning. En app reddet ham.

Jørgen Jæger (77) var i Trondheim mandag og besøkte flere bokhandlere for å møte lesere og signere bøker. I høst bestemte den populære krimforfatteren seg for å sette rekord ved å besøke 400 bokhandlere over hele landet før jul.



– Rekorden ble brått avbrutt.



– Forferdelig vondt!



Han gikk til fots fra Bergen lufthavn til bilen sin som sto på parkeringsplassen i 17-tiden i går da 77-åringen plutselig skled på isen og falt i bakken.

– Det gjorde forferdelig vondt! Jeg klarte ikke bevege meg.

Med store smerter ble Jæger liggende på bakken, men kom etter hvert over sjokket og klarte å fiske frem mobiltelefonen sin.

UBEGRIPELIG: Jørgen Jæger er sjokkert over at ikke bilføreren stoppet. Foto: John Andresen

– Heldigvis hadde jeg lastet ned 113-appen. Hadde det ikke vært for den, vet jeg ikke hva som hadde skjedd.

Forstår ikke oppførselen

For der han lå hjelpeløs på isen, var det ingen som kom til unnsetning. Da han så en bil komme kjørende ante forfatteren håp, men bilen kjørte bare rett forbi, ifølge ham.

– Tenk at han ikke stoppet når det ligger en mann på bakken … Jeg begriper det ikke.

Jæger husker ikke detaljer fra bilen eller føreren så TV 2 får ikke verifisert omstendighetene rundt det som skjedde.



Forfatteren lurer på om bilføreren bare kjørte videre for å unngå å bli innblandet i noe.

Jæger sier det er takket være 113-appen at han klarte seg, for den satt ham i kontakt med ambulansemannskap som veiledet ham. De kunne se på GPS hvor han lå, skadet.

Lyste med mobiltelefonen

– De sa jeg skulle slå på lyset så de lettere kunne finne meg i mørket på parkeringsplassen.



Ëtter et kvarter ble han tatt med i ambulansen og kjørt til Haukeland sykehus hvor han snakker med TV 2 mens han venter på operasjon.

Legen konstaterte lårhalsbrudd.

– De vil skifte hele hoften. Noen sier at når du faller etter 70 så blir du gammel, men vi får nå se …

REKORDFORSØK: Jørgen Jæger måtte bryte like før målet om å besøke 400 bokhandlere ble nådd. Foto: Privat

Takker leserne

For en av Norges bestselgende krimforfattere som har skrevet 14 bøker har flere historier å fortelle.

Hans siste bok «Skjebnedøgn» er trykket i fire opplag og har ligget på bestselgerlisten i 12 uker.



Nå ligger han helt i ro for å unngå mer smerte, men gleder han seg over alle de finne opplevelsene han har hatt i ulike deler av landet i høst.

KLART RÅD: Oppfordrer andre til å registrere 113-appen. Foto: Privat

– Helt i nord, da jeg kjørte med leiebil forbi reinsdyr, kom jeg til en liten vik med 900 mennesker. Fra Kjøllefjord kunne vi se rett ut i Barentshavet. Tenk, der lå en liten bokhandel!



Rekordforsøket fikk en brå slutt på glattisen, men på nyåret håper han å besøke de resterende bokhandlere for å nå målet om samtlige 400.

– Møtet med lesere betyr veldig mye!



Fra sykesengen på Haukeland universitetssykehus kommer han med en klar oppfordring til alle med mobitelefon:

– Last ned 113-appen!