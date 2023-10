Natt til torsdag meldte det israelske forsvaret (IDF) at de hadde gjennomført det hittil største militære oppdraget inne på Gazastripen siden krigen startet. Fredag angrep IDF igjen, med jagerfly, droner og bakkestyrker.

Mens omfanget av sivile skader øker, og journalister og hjelpearbeidere nektes innreise, øker engasjementet blant folk som trygler om stans i bombingen. Nå mobiliserer kjendisene.

Kjemper for like rettigheter

Tidligere vinner av Spellemannprisen, Marthe Valle (40), er utdannet sykepleier.

Marthe Valle ber politikerne gjøre mer for å stanse bombingen. Foto: Jens Kristian Rimau

Artisten har jobbet tidvis som solidaritetsarbeider i Palestina i 15 år, helt siden blokaden som siden 2007 har begrenset hvilke varer og personer som får krysse Gazastripen.

– I internasjonal folkerett er okkupasjon og blokade strengt ulovlig. Hvis vi hadde gitt palestinere de samme rettighetene som israelere, så hadde mest sannsynlig dagens situasjon vært en helt annen, mener den engasjerte artisten.

Nå slår FN alarm om forbrytelser mot menneskeheten. Uten mat, strøm og rent vann er 1,4 millioner mennesker internt fordrevet i Gaza.

Derfor må media og politikere øke kritikken av Israels angrep i Gaza, krever Valle.

– Vi har vært vitne til en ubalansert dekning i pressen og en passivitet fra våre folkevalgte som jeg tror gjør at vi føler oss mer apatiske.

Endring de siste dagene

Nå opplever hun at de siste dagers nyheter om navngitte barn som er døde etter angrepene, påvirker opinionen.

– Inntil onsdag synes jeg nyhetene har vært formidlet som nødvendig forsvar fra Israels side. Er det vi ser nå strengt tatt forsvar? Hvor er palestinernes rett til å forsvare seg?

FØR KRIGEN: Marthe Valle i Beit Jala, januar 2023. Foto: Jannik Abel

Den palestinske islamistgruppen Hamas krevde at palestinske fanger skulle slippes fri før de gjennomførte det største angrepet på jøder siden andre verdenskrig: Hamas angrep og drepte 1400 israelere 7. oktober.

Siden har den pågående krigen mellom Hamas og Israel kostet mer enn 7326 liv i Gaza, hvorav 3038 barn, ifølge lokale helsemyndigheter.

Krever tydelige politikere

Valle er initiativtaker til kulturopprøret der artister, skuespillere, kunstnere og forfattere krever at politikerne fordømmer og gjør mer for å stanse bombingen:

«Vi hever nå stemmen for en utvetydig fordømmelse av israelske angrep mot sivile, og for at norske myndigheter skal gjøre alt for å opprettholde folkeretten under de pågående angrepene på det palestinske folk. Stopp bombingen – NÅ!»

STØTTE: Folk ønsker å gjøre noe. Foto: Skermdump

Nærmere 2500 har skrevet under oppropet, deriblant Ane Brun, Ane Dahl Torp, Bjørn Eidsvåg, Karoline Krüger, Lisa Tønne, Nicolai Cleve Broch, Mari Boine, Maria Mena, Mikkel Niva, Leo Ajkic, Monica Isakstuen, Sondre Lerche og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel i Karpe.



På Instagram-kontoen Karpe_offisiell har rapduoen fått 49 400 likes for denne teksten:

«Nå slukker Israel lyset i Gaza. Og vi ga grønt lys og skal knipe øynene så hardt igjen at det blir dobbelt så mørkt. Om det er i morgen, neste år eller om 75 år vet jeg ikke, men når vi åpner dem igjen og lyset slipper inn i Gaza skal vi se folkemord.»

HISTORIE: Karpes instagrampost refererer til en 75 år lang konflikt. Foto: Terje Bendiksby

Også i Sverige har artister engasjert seg med teksten #Vikräver. Valle opplever mer støtte enn noen gang.

Krever handling

– Hvorfor kommer ikke norske politikere på banen og fordømmer Israels bombing av sivile? Dette gjør ikke Israel for å forsvare seg, men jevne Gaza med jorden, sier hun.

Valle har registrert at Rødt mener regjeringen må legge press på Israel for å stoppe bombingen, og at SV kritiserer Israel for å bryte folkeretten. TV 2 spurte utenriksministeren om det Valle etterlyser svar på:

– Hva gjør norske politikere helt konkret for å stoppe bombingen av sivile?

Fra Brussel svarer Espen Barth Eide (Ap) at de er i dialog med partene.

OPPRØRT: Utenriksminister Espen Barth Eide kommenterer lidelsene i Gaza. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Beate Oma Dahle

– Norge har et av de bredeste kontaktnettene i denne regionen og det bruker vi aktivt. Vi jobber med våre egne borgere, og jobber for humanitær tilgang, i nær kontakt med andre land. Verken USA eller EU eller Egypt eller Saudi-Arabia har jo klart å stoppe denne konflikten, de heller.



Utenriksministeren sier Norge gjør det vi kan.

– Går veldig, veldig langt



– En av de tingene vi gjør, er å være veldig tydelige mot vår venn Israel, et land vi samarbeider godt med, at det de gjør nå er å gå veldig, veldig langt i forhold til det som er lov og at eventuelle brudd på folkerett og humanitær rett må forfølges etterpå.

Først da, mener Barth Eide, får vi avklart hva som er straffbart.

INVOLVERT: Flere etterlyser raskere handling, mens palestinere dør i Gaza. Foto: Skjermdump

Mindre hat

Etter kronikken «Nå må dere våkne!» som Valle skrev sammen med Hanne Lossius og Madeleine Schultz i Dagbladet, har hun fått langt færre hatefulle meldinger enn tidligere når hun har engasjert seg for palestinere.

– Jeg har fått noen krasse kommentarer og meldinger, men ingen trusler og ikke i nærheten av så mye som jeg har brukt å få tidligere. Jeg tolker det som at flere har fått øynene opp for uretten som gjøres mot det palestinske folk.

HÅP: Palestinske barn i Al Bireh på Vestbredden før krigen brøt ut. Foto: Marthe Valle

Barth Eide sier han forstår det sterke engasjementet.

– Jeg forstår utrolig godt at folk blir skikkelig opprørte av det de ser. For det er grusomme scener og helt forferdelige lidelser som palestinere inne i Gaza går gjennom, og det opprører meg.



Vanskelige forhold

Også journalister i Gaza er i livsfare. Journalisten Wael al-Dahdouh i Al Jazeera mistet sin kone, sønn, datter og barnebarn onsdag.

SORG: Wael al-Dahdouh og sønnen sørger over tapet av kone, datter, mor og søster. Foto: Ali Mahmoud / AP Photo / NTB

MORAL: Torgeir Nærberg sier kjendiser låner moralsk kredibilitet til saken Foto: UIB

Ifølge The New York Times har 24 journalister dødd siden Hamas-angrepet 7. oktober. Denne uken ble kontoen Eye on Palestine med 6 millioner følgere blokkert av Instagram.

Da hjelper det at kjendiser bidrar til oppmerksomhet og mobilisering, sier førsteamanuensis Torgeir Nærland (44) ved Institutt for informasjon og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

– Det er vanskeligere for politikere å se vekk når kulturmennesker og meningsbærere som har mange følgere og påvirkningskraft viser at de sammen tar klar stilling til en sak.

FRIVILLIG: I mange år har Marthe Valle jobbet med palestinere og flyktninger, her i Moria flyktningleir. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Valle teller nye underskrifter hver dag.

– Jeg får enormt mange meldinger fra folk som er fortvilte. Folk føler seg fullstendig handlingslammet.