Kjendiser i munnhuggeri om fyrverkeri

– Det de prøver på er jo å fremstille det som at jeg nærmest mente at motdebattanten burde begå selvmord. Den kommentaren ble bevisst misforstått, sier Kristian Gundersen.

Han er professor i biologi på Universitetet i Oslo, og en engasjert samfunnsdebattant. Det han referer til, er en diskusjon om fyrverkeri som fant sted på Twitter i går.

OPPGITT: Kristian Gundersen er en norsk biolog. Han er professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Har du lyst til å ta en prat om fyrverkeri? Jeg la merke til en noe oppildnet diskusjon på Twitter på onsdag.

Gundersen humrer.

– Egentlig ikke, men ok. Vi kan se hvor dette går hen, sier Gundersen.

Fyrverkeridebatten er et eksempel der vi som er imot har mange svært gode argumenter. De som er for har ikke ett godt argument utover egne egosentriske lyster og følelser. — Halvor Harsem (@Konghalvor) December 28, 2022

Er du enig i at fyrverkeri bør forbys?

– Nei, jeg er ikke det. Hvor mye skam skal man føle for alt mulig? Kjøttskam, flyskam og nå fyrverkeriskam, spør Gundersen.

– Mange har glede av dette, og da mener jeg vi må veie skadevirkning opp mot glede.

Han stiller spørsmålstegn ved hvor skadelig en årlig oppskyting er.

– Det er en plage mange steder at det sendes opp fyrverkeri hele tiden. Kina er et godt eksempel på det, men hvor stort er problemet i Norge? Jeg syns det må være greit å avgrense det til en kort periode, slik som på nyttårsaften, og bortsett fra enkeltepisoder, savner jeg dokumentasjon for hvor skadelig en årlig oppskyting er, sier Gundersen.

Er det så viktig da? Når noen vil ta hensyn til dyrene og har sterke følelser rundt det, er det ikke like greit å bare droppe det?

– Vi kan ikke forby alt som har sidevirkninger. Det er dyrt og bråkete, ja, men jeg reagerer på moraliseringen over hva andre skal føle glede av og verdien av det, sier Gundersen.

Han syns debatten på Twitter var et skoleeksempel på vranglesning og posering.

Idiot. — Halvor Harsem (@Konghalvor) December 28, 2022

– Twittertråden er helt håpløs, sier Gundersen.

Komiker Hasse Hope og influenser Halvor Harsem er blant dem som diskuterer med Gundersen.

– Hope skriver at jeg er det flaueste på Twitter. Er det et argument? En annen [Harsem], kaller meg for idiot, sier Gundersen.

Han syns det er pussig at profesjonelle mediemennesker ikke evner å opptre mer saklig på sosiale medier.

Men dette kom jo som et resultat av det du skrev. «Har du et eneste godt argument for å leve?», skrev du, da Harsem tok opp fyrverkeri som et problem. Har du forståelse for at de reagerer?

– Nei, jeg har ikke forståelse for det. Harsem argumenterer med at følelser og lyster ikke er et relevant argument for fyrverkeri, og jeg spør om hva som er argumentet for livsglede? Det handler selvsagt ikke om Harsems liv. Det er et vanlig grep på Twitter at man misforstår med vilje, og jeg har ingen forståelse for slik vranglesning, sier Gundersen.

Du er noe av det flaueste her inne, Kristian. — Hasse Hope (@HasseHope) December 28, 2022

– Forbud mot fyrverkeri veier tyngre

Halvor Harsem skriver i en tekstmelding til TV 2 at han «ikke har behov for å krangle med denne fyren».

BØR FORBYS: Halvor Harsem mener fyrverkeri bør forbys. Foto: Cornelius Poppe

– Forbud mot fyrverkeri veier tyngre fordi det påvirker dyr, mennesker, klima og naturen på en veldig negativ måte - og det er ekstremt lett å ofre for oss i en tid der vi er nødt til å omstille oss i langt større grad enn bare å slutte med krutt når vi feirer et nytt år.

Han kjenner seg ikke igjen i kritikken til Gundersen.

– Det handler ikke om å bestemme hva glede er. Selvsagt er det individuelt. Jeg synes også det hadde vært morsomt og gøy å tenne på ting som smeller, men innser at det ikke er bærekraftig. Det er for mange gode grunner til å ikke gjøre det. Og jeg sliter med å sortere ut et eneste godt argument for å fortsette å tillate dette, utover at «det er gøy».

Harsem ønsker ikke å kommentere ytterligere om twitter-bråket.

Skrev i affekt

– Jeg syns det var ganske ute å skrive. Derfor ble jeg provosert, sier Hasse Hope.

REAGERER: Hasse Hope syns ikke noe om argumentasjonen til Gundersen. Foto: Lise Åserud

Han forteller at han skrev i affekt da han så hva Gundersen hadde skrevet til Harsem, og at han egentlig ikke hadde et behov for å delta i debatten om fyrverkeri.

– Det virker som om han ble så provosert av det Halvor skrev at han spør Halvor om det er noe vits at han lever, som jo er helt ute, sier Hope.

Hope skjønner lite av kritikken til Gundersen om at han bevisst misforstår.

– At vi bevisst misforstår? Jeg skjønner bare ikke hva det er å misforstå. Føler ikke det kan tolkes som en metafor for noe annet. Det hadde vært interessant å få vite hvordan det kan bety noe annet enn det, sier Hope.

Han syns ikke dette handler om hvorvidt man skal ha det gøy eller ikke på nyttårsaften, men at det handler om hensyn.

– Jeg kan absolutt forstå at noen syns det er kjipt om det skulle bli slutt på fyrverkeri, men jeg syns argumentene for å la være, veier tyngre, sier Hope.