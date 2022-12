Kjendisdødsfall skaper stor debatt

Mange ble sjokkerte da det ble kjent at Stephen «tWitch» Boss skal ha tatt sitt eget liv. Dødsfallet har åpnet opp for debatt om selvmordsforebygging blant svarte amerikanske menn.

Onsdag ettermiddag kom sjokkbeskjeden om at Stephen Boss var funnet død. Han ble 40 år gammel.

Magasinet People har fått bekreftet at Boss skal ha tatt sitt eget liv på et hotellrom i Los Angeles.

Boss, kjent under kallenavnet, «tWitch», var DJ i «The Ellen DeGeneres Show» fra 2014 til talkshowet gikk av lufta i mai 2022. De siste to årene jobbet han også som produsent for programmet.

SORG: Boss etterlater Allison Holder Boss og tre barn, Zaia (3), Maddox (6) og Weslie (14). Foto: VALERIE MACON / AFP

Mange reaksjoner

Flere kjente personer har delt hjerteskjærende hyllest til Boss.

I kjølvannet av dødsfallet har flere tatt til orde for en debatt om mental helse. Blant annet skuespiller Tyler Perry har åpnet opp om sine tidligere selvmordsforsøk.

I en Instagram-video sier han følgende:

– Det var så mørkt at jeg ikke trodde det ville bli bedre, sier han i videoen.

Han avslører også at han prøvde å ta sitt eget liv flere ganger.

– Jeg har holdt ut så mye smerte, så mye overgrep. Det var så vanskelig å gå gjennom det. Jeg trodde den eneste måten å få det bedre på, var å avslutte livet mitt, sier han til sine syv millioner følgere.

Han ber folk som har slike tanker om å ta kontakt med noen som kan hjelpe dem.

– Hvis du trenger hjelp, håper jeg at du tar kontakt. Jeg er glad for at jeg ikke lyktes med mine forsøk på å ta mitt liv, sier han og legger til det amerikanske hjelpenummeret for selvmordsforebygging.

Flere amerikanske medier skriver at dødsfallet til Boss har satt i gang en debatt om selvmordsforebygging blant svarte amerikanske menn.

Økende trend

I 2019 ble det registrert 16,5 selvmord per 100.000 innbyggere i USA. Selvmord blant svarte og latinamerikanere i USA har historisk sett vært antatt å være enda sjeldnere enn i befolkningen generelt.

Men nye tall fra Centers for Disease Control and Prevention viser at selvmordsraten blant denne gruppen er på vei opp i USA.

Ifølge The Office Of Minority Health (OMH) var selvmord den nest største dødsårsaken for svarte eller afroamerikanere i alderen 15 til 24 år i 2019.

Dødsraten fra selvmord for svarte eller afroamerikanske menn var fire ganger høyere enn for afroamerikanske kvinner i 2018.

– Selv om det er relativt få, synes jeg det er trist at utviklingen går i feil retning, sier USA-ekspert og rådgiver i tankesmien Civita, Eirik Løkke, til TV 2.

Han viser til en studie gjennomført av Universitetet i Connecticut om at mangel på tilgang til psykisk helsehjelp kan være en av årsakene til økningen.

– Det er nærliggende å tro at det er en sammenheng. I USA har det vært mye snakk om krise innenfor helsevesenet om mental helse. Spesielt etter masseskytingene, som ofte ender med selvmord, sier Løkke.

TRIST: USA-ekspert Eirik Løkke håper på at dødsfallet til Boss vil sette fokus på problemstillinger rundt mental helse og selvmord. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Selvmord er et folkehelseproblem

Rheeda Walker er en av fremste forskerne som spesialiserer innenfor kultur, rase, mental helse og selvmord.

– Alt som oppfattes som psykisk helserelatert er tabu i det svarte samfunnet. For å komplisere ting ytterligere, blir å «få hjelp» sett på som en svakhet, så folk fortsetter selv når de sliter, har hun tidligere uttalt til University of Houston, hvor hun jobber som professor i psykologi.

Walker påpeker også at trenden må stoppes ved å fortsette å bidra til at denne type samtale tas i offentligheten.

FORSKER: Forsker Rheeda Walker er også forfatter av boken «The Unapologetic Guide to Black Mental Health.» Foto: Brandi Cooper

– Selvmord er et folkehelseproblem som kan forebygges, og det er på tide at vi blir proaktive for å løse det, har hun tidligere sagt til University of Houston.

USA-ekspert Løkke sier at pandemien har bidratt til å forsterke utfordringer rundt mental helse.

– Det er helt klart underfinansiert. Man kan jo håpe og tro at tragedien rundt dødsfallet til Boss og andre, bidrar til at det blir tatt et større grep rundt mental helse, sier Løkke.