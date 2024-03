– Kjempeviktig for alliert mottak

– Vi er veldig fornøyd med at man igjen ser betydningen av flystasjonen. Det er en helt annen sikkerhetssituasjon nå. Andøya er strategisk viktig, sier Kjell-Are Johansen, ordfører (Ap) i Andøy kommune.



I mange ti år var Andøya i Nordland hjemmebasen til Norges overvåkingsfly, P-3 Orion. Men 15. november 2016 vedtok Stortinget å legge ned basen.

Det førte til fakkeltog og sterke protester mot regjeringen fra lokalbefolkningen. Til tross for at man kjempet for en politisk omkamp var det sommeren 2023 definitivt slutt for flybasen.

De gamle flyene ble pensjonerte, og de nye maritime overvåkingsflyene P-8 Poseidon, fikk hjemmebase på Evenes.

Strategisk viktig

På Andøya ble det stille, men nå har regjeringen snudd. Igjen er det store ambisjoner for den nedlagte basen.

SNUR: – Regjeringen har høye ambisjoner for Andøya, sier Bjørn Arild Gram, Forsvarsminister (Sp). Bildet er fra en øvelse med den Tyske marinen utenfor Andøya. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Sp og Ap-regjeringen har besluttet å videreføre det militære vaktholdet på det militære flyplassområdet også etter sommeren 2024. Det har vært en del usikkerhet rundt dette spørsmålet, derfor er det viktig for regjeringen nå å skape trygghet for at det militære nærværet på Andøya skal fortsette, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Det betyr sju ansatte og en vaktstyrke på 40 vernepliktige. I tillegg kommer en del andre funksjoner som brann- og redning. Man kan ikke utelukke at behovet blir langt større når man også vet hva som vil skje videre med flystasjonen i fremtiden.

Flere Nato-allierte land som USA, England, Frankrike, Danmark og Finland øver nå side om side i forbindelse med den store vinterøvelsen «Nordic Response 2024».



Inne på basen er det nå rundt 600 soldater og det er hektisk aktivitet.

– Flystasjonen er kjempeviktig for allierte mottak og trening i nord, sier Endre Dahler, sjef på Andøya Flystasjon.

Og dette vil det bli mer av.

Det er ikke lenge siden at en fregatt og maritime styrker fra Tyskland var på skarpskytetrening i havområdene utenfor Andøya.

FULL AKTIVITET: I store deler av mars har det vært rundt 600 soldater på Andøya. Bildet er delt av Forsvaret. Foto: Ella Hagen/ Forsvaret

Gode nyheter

At dagens ambisjonsnivå med vakthold på og rundt basene blir videreført, er gode nyheter.

– Det er klart dette betyr mye. Blant annet for de lokale her på Andøya blir dette tatt godt imot, sier Dahler.

– Hva betyr det i praksis at Regjeringen vil videreføre basen på Andøya?

– I praksis vil dette bety en økning av norsk evne til allierte mottak i nord. Det betyr at vi har muligheten til å kunne legge til rette for videre utvikling av Andøya. Det er også viktig for personellet, men kanskje aller viktigst for Forsvarets fremtidige muligheter, sier Dahler.

VIKTIG: – At basen beholder vaktstyrken er avgjørende for å kunne ta i mot allierte nasjoner til Andøya, sier Endre Dahler, stasjonssjef, Andøya Flystasjon. Foto: Onar Digernes Aase/ Forsvaret

Det er flere nasjoner som ønsker å komme nordover for å trene.



– Spesielt har amerikanerne gitt uttrykk for at de vil øve oftere med sine overvåkingsfly og ønsker da å bruke Andøya som forsterknings- og reservebase, forteller ordføreren.



– Er det den spente sikkerhetspolitisk situasjonen som er årsaken til økt interesse for Andøya, Dahler?

– Om det er den eneste grunnen skal jeg ikke mene noe om, men at det har vært en bidragsytende faktor er vel nærliggende å tenke seg, sier stasjonssjefen.

– Det ser jeg frem til

Regjeringen varslet også at det vil bli ytterligere satsinger i både revidert nasjonalbudsjett og for inneværende år.

PENSJONIST: Sommeren 2023 ble de gamle overvåkningsflyene faset ut og basen lagt ned. Nå venter mange på den nye langtidsmeldingen til Forsvarsministeren som kommer til våren. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Dette gjelder blant annet Andøya som en viktig arena for rombaserte tjenester, forskning og utvikling, samt annet sivil-militært samarbeid. I tillegg til en rolle som mulig base for en fremtidig utvikling av droner som en kapasitet i Forsvaret, skriver Forsvarsdepartementet.

Dette vil kunne gi nye arbeidsplasser i fremtiden.

– Dette er signaler som har fått lokalbefolkningen til å ha større tro på fremtiden nå enn for bare fem- seks år siden, sier ordføreren.

SAMARBEID: Nasjoner som USA, England, Frankrike, Danmark og Finland har base på Andøya under vinterøvelsen Nordic Response. Foto: Ella Hagen/ Forsvaret

– Mye av holdningen har snudd. Vi fokuserer blant annet på satsinger innen rom- og space-teknologi. I tillegg til droneoperasjoner i form av overvåking fra Andøya, sier Johansen.

I arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren vil regjeringen også vurdere hvilke andre militære funksjoner som nå kan lokaliseres til Andøya.

– Det vil komme flere avklaringer for Andøya i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren som legges fram i løpet av våren, sier Gram i en pressemelding.

– Jeg ser veldig frem til den langtidsplanen kommer, sier ordføreren på Andøya.