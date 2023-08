Kjell Ivar (77) og vennene fylte sandsekker for å redde hotell og rådhus

Kjell Ivar Fossnes (77) er en del av en pensjonistgruppe som bidrar frivilllig ved store begivenheter i Nord-Aurdal kommune.

Tirsdag kveld ble han oppringt fra hotellet i Fagernes, som brukes til evakuering av beboere i området.

– De trengte hjelp til å sikre seg mot vannmassene, sier han.

Fagernes er blant stedene der ekstremværet Hans har ført til svært høy vannstand – en vannstand som fremdeles torsdag er økende.

Senior-gjengen rykket ut, og hele onsdag fylte i underkant av 20 av dem sekker med sand, som så ble lagt ut mot den stadig stigende elven.

SANDSEKKER: Sandsekker ved Scandic hotell på Fagernes under flommen under uværet «Hans». Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Målet er at både hotellet og rådhuset går klar, og slipper skader som følge av flommen, sier han.

– Flaks

Fossnes sier det er flott å se hvor mange som stiller opp i lokalmiljøet når ekstremværet først rammer.

– Det ble gjort en voldsom jobb tirsdag, det ble fylt 5.000 sandsekker. Hvis det ikke var for dugnadsånden, ville det ikke gått, da ville distriktene dødd. Folk fra campingen stilte opp, soknepresten var her, alle bidro, sier han.

DUGNADSÅND: Tirsdag ble det fylt hele 5000 sandsekker. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Han sier det viktigste naturligvis er at liv ikke har gått tapt.

– Jeg har sett bilder av noen av rasene som har gått i boligområdene, og det at hus ikke har blitt truffet, det er bare flaks. Det har vært nære på flere steder, sier han.

Bekymret

Caroline Aaberg Løkken er hotelldirektør ved Scandic i Fagernes, der de evakuerte i området har fått husly og mat de siste dagene.

Torsdag ser hun bekymret på at vannmassene stadig stiger nærmere hotellet.

BEKYMRET: Caroline Aaberg Løkken, hotelldirektør, håper hotellet kan opprettholde driften gjennom krisen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Nå er vi sikret godt, takket være mange frivillige, men det jeg er redd for er at det skal komme så mye vann at det elektriske og kloakken ikke fungerer. Da kan vi ikke lenger tilby de evakuerte opphold hos oss, sier hun.

Stor takk etter evakuering

Norbert Köhn er blant dem som har bodd på Scandic-hotellet de siste dagene, etter at han ble evakuert fra hjemmet sitt natt til tirsdag.

Under et møte for de evakuerte torsdag reiste han seg for å takke kommunen, en takk som fikk trampeklapp i salen.

– Jeg våknet tirsdag morgen av lyden fra et helikopter. Da jeg så ned på nabo-huset ble jeg sjokkert - enorme masser hadde beveget på seg rett rundt huset, sier han til TV 2.

Han forteller at de raskt fant roen etter evakueringen.

SJOKKERT: Norbert Köhn var sjokkert da han så virkningene av ekstremværet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Denne situasjonen er ikke enkel for noen. Da er det fott å kunne komme et sted der man føler seg trygg og får det man trenger. Vi har fått hjelp av kommunen, brannvesenet og politi, og har følt oss trygge hele veien, sier han.

Torsdag har Köhn fått beskjed om at han kan flytte tilbake til hjemmet sitt. Naboene er ikke like heldige.