Kjell Inge Røkke melder flytting til Sveits

I et brev skriver Røkke at et krevende valg er tatt, og at han har flyttet fra Asker til Lugano i Sveits.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først.

– Familieselskapet TRG og børsnoterte Aker fortsetter som før med norsk forankring for kunnskapsdrevet industriutvikling med verden som marked, skriver Aker-eieren.

Brevet går ut til aksjonærer og medarbeidere, og Røkke skriver at han både har tatt gode og dårlige valg i livet, og at noen valg vil være med ham livet ut i det offentlig rom – og farge oppfatningene av ham.

FLYTTER: Kjell Inge Røkke overlater boligen på Konglungen i Asker til sin eksone og deres felles barn. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Jeg har valgt Lugano som mitt nye bosted – det er verken billigst eller har de laveste skattene, men det er til gjengjeld et flott sted med en sentral beliggenhet i Europa, står det i brevet.

Ifølge Røkke er boligen i Asker overført som gave til hans ekskone Anne Grete, som vil bo på Konglungen sammen med deres to felles barn.

Naturlig å tre ut av selskaper

Røkke skriver at det etter hvert vil være naturlig at han vurderer å tre ut av styret i flere av porteføljeselskapene.

– Jeg vil bruke mer av tiden og mine ressurser på filantropiske aktiviteter, skriver Røkke.

Ifølge brevet merket han under pandemien at fysisk tilstedeværelse ikke er like nødvendig for å få ting til å skje. Tvert om mener han de ble mer handlingsorienterte på Teams og andre digitale kommunikasjonsflater.

– Tidligere har jeg delt mitt liv i tre faser: Yte, nyte og dele. Etter hvert som årene har gått, har de tre fasene begynt å smelte sammen – men dog ikke helt. Jeg vil fortsette å yte, nyte og dele – helst hver dag, står det i brevet.

11 MÅL: Eiendommen, på totalt 11 mål, bestod av tre tomter. Røkke kjøpte disse i 2004 og slo dem sammen til én, før han bygget boligene på til sammen 565 kvadratmeter. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– «Bucket list»



Avslutningsvis skriver Røkke at han fortsatt har flere ting han ønsker å gjennomføre.

– Heldigvis har jeg fortsatt en «bucket list» over ting som jeg har lyst til å gjøre og oppleve. Min ambisjon er at den fasen jeg nå tar fatt på vil gagne både Aker og meg. For de som er Aker og meg nær, er jeg fortsatt bare et tastetrykk unna.



Brevet er datert mandag 12. september fra Røkkes nye bosted Lugano.