– Kjell Inge, bli med i gruppa!

VELKOMMEN: Forretningskvinnen Thayana Kirchhoff forteller at livet for tilflyttede rike i Lugano, ikke nødvendigvis er et lykkelig liv. Mange sliter med å skaffe seg venner og nettverk i sin nye hjemby. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Gastronomien er fantastisk. Den sveitsiske kulturen er også flott, fordi vi har trygghet, stabilitet og punktlighet, sier Thayana.

Hun er forretningskvinne fra Brasil innen skjønnhet og ernæring, gift med en sveitsisk ingeniør og har en sønn på 14.

Thayana peker opp mot fjellet Monte Brè, som går rett opp fra det blanke vannet i Lago Lugano. Opp til toppen går en tunnelbane. Husene ligger i terrasser nedover fjellet, med en fantastisk utsikt over sentrum av byen. Dette er regnet som det mest solfylte stedet i Sveits.

– I denne åsen bor det mange rike, sier hun med et smil.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

LUGANO: Båtene er mindre enn det Kjell Inge Røkke er vant til, men ellers har byen mye å by på. Dronevideo: Santiago Vergara/TV 2

Mange av de velstående som flytter til Lugano velger også å bosette seg utenfor bygrensen, i en av de mindre kommunene som omkranser byen.

– Røkke bor midlertidig

Røkke offentliggjorde mandag at han har tatt en vanskelig avgjørelse. Hovedeieren av industrigiganten Aker har meldt flytting fra Asker i Norge til Lugano i Sveits. Ifølge lokale kilder i Lugano bor han i en midlertidig bolig i Lugano-området, mens han leter etter et permanent sted å bo.

Av byens vel 62 000 innbyggere, er litt over 24 000 av dem såkalte «expats», utlendinger. Flest er fra Italia, Portugal og Tyskland. Antallet nordmenn kommer inn under posten «andre», som er i overkant av 4000 personer.

De siste dagene skal Røkke ha vært i sin nye hjemby. Onsdag morgen tok privatflyet av fra Malpensa-flyplassen i Milano en times vei fra Lugano. Flyet landet senere på dagen i Dubai, ifølge Flightradar24.

Nyheten om at en av verdens 500 rikeste har flyttet til Sveits har også blitt omtalt i lokale og nasjonale medier i alpe-landet.

Thayana leder en gruppe på Facebook som henvender seg til expats i delstaten, hvor Lugano ligger.

– Behovet meldte seg da jeg flyttet fra Brasil til Sveits. Nå er det medlemmer i gruppa fra 18 til 70-80 år. Fra Norge og en rekke andre land, sier hun.

Etter at Thayana ble intervjuet i en reportasje på TV2 Nyheter onsdag kveld, dukket en ny nordmann, en kvinne, opp som medlem av gruppa.

Er ensomme

Hun forteller at sveitsere er et privat folkeslag. De er ikke lette å komme inn på. Mange av de tilflyttede har vanskelig for å skaffe seg et nettverk. I gruppa er det både medlemmer som har helt ordinær inntekt og jobber i byen, og de som er svært velstående og har flyttet til Sveits av skattemessige årsaker.

– Selv om du har penger, så føler du deg trist hvis du ikke har venner. Jeg fant ut at her i Lugano var det mange som led av depresjon.

I expat-gruppa arrangerer Thayana aktiviteter. Denne helgen går den siste sommerfesten av stabelen. Pool-parties og fjellturer er populært. Hun forteller at mange takker henne for initiativet. Livet i skatteparadiset er ikke like gyldent for alle.

Den sveitsiske diskresjonen er også grunnen til at mange utlendinger også liker å bo i landet. De får være i fred. Mange dropper livvakter, fordi kriminaliteten er lav. Vakthold de ville måtte leve med i andre land. Artistene Tina Turner og Phil Collins er blant de mest kjente utlendingene som har bosatt seg i Sveits, i tillegg til flere idrettsstjerner.

GODT LIV: Mange lever det gode liv i Lugano. Thayana er på vei til å ha besøkt alle Michelin-restaurantene i byen. Men mange sliter også med ensomhet i en ny by. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Rabatter

Thayana har også forhandlet fram rabatter for gruppas medlemmer, på f.eks treningssentere.

Lugano har mye å by på for livsnytere. Ni restauranter er anbefalt i Guide Michelin, fire av dem med stjerner. Det er aldri langt til et spa-anlegg. Storslagen natur ligger klar til å bli brukt, enten du liker fjellturer til fots eller på ski.

Hun inviterer gjerne byens nye innbygger inn i gruppa.

– Kjell Inge, det vil være en fornøyelse hvis du blir med i gruppen vår, i vårt «expat-samfunn». Fordi gjør vi mange ting sammen. Vi deler ikke bare aktivitetene, men også kjærlighet og omsorg.