Kjærviks sønn i retten: Derfor drepte jeg faren min

OMFATTENDE ETTERFORSKNING: Politiet sperret av et stort område på kvelden mandag 12. april i fjor. Der jobbet de gjennom hele natten. Foto: Torstein Bøe / NTB

Den tiltalte 37-åringen forteller at han i 2016 mistet jobben han hadde hatt i ti år.

Året etter kuttet han kontakt med sin mor, bror, onkel og kjæreste.

– Årsaken var at jeg følte meg overvåket av moren min og N.N. (ekskjæresten) spesielt. I denne tiden begynte jeg i terapi etter anmodning fra min far, forteller han.

Brøt kontakt med far

Temaet for terapien var familien og familiekonflikten. Tiltalte beskriver det hele som «nyttesløst».

DYPT SAVNET: Tor Kjærvik ble bisatt i Ullern kirke. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han valgte derfor å flytte til en annen kommune. Den nye adressen ga han ikke til noen.

Samtidig lastet han ned en app som blokkerte numrene til ekskjæresten og flere familiemedlemmer.

– Men pappa holdt jeg kontakt med. Han spurte hvordan det gikk og hva jeg drev med, også var han veldig opptatt av adressen min. Jeg opplevde det som kontrollerende. Derfor valgte jeg å gå i konflikt med faren min også, forteller han.

Noen uker før drapet i april i fjor brøt tiltalte kontakten med sin egen far. Han ble likevel svært skuffet over at faren gikk med på å bryte kontakten.

– Han insisterte på å få adressen min. Nå i ettertid ser jeg jo at det hadde vært det beste, sier han.

Tiltalte forteller at han i ukene før drapet kjente at han slet med psyken. Blant annet så han seg selv i speilet og opplevde at speilbildet pratet, mens han i virkeligheten ikke sa noe som helst.

I frykt for omgivelsene sine pakket han telefonen sin inn i sølvpapir og la den i kjelleren.

– Jeg hadde ikke noe sosialt nettverk lenger på den tiden der, sier han.

Skjøt faren i hodet

Om drapsdagen husker tiltalte at han ringte faren sin mens han var i bilen.

– Han ville prate om løst og fast, mens jeg ville prate om det jeg oppfattet som en konflikt. Han var ikke så villig til det på telefonen, så jeg sa at vi måtte møtes, sier tiltalte.

Han kjørte i retning Oslo og farens leilighet på Røa.

NABOLAGET: Tor Kjærvik ble drept i leiligheten der han hadde bodd siden slutten av 1990-tallet. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Fremme ved huset tok han på seg munnbind og engangshansker.

– Jeg satte meg ned i stolen og vi begynte å prate sammen. Det første jeg sa var vel noe sånt som at «dere får ikke adressen min». Han ble litt oppgitt, sier 37-åringen.

Ifølge tiltalte ba Kjærviks samboer, Merete Bertheussen, om å få prate med faren sin alene.

Han beskriver en kort diskusjon før han tok frem en pistol og siktet på faren sin. Fremdeles satt han selv i en stol like overfor ham.

– Det er sant det med skrikene, det husker jeg også, sier tiltalte og henviser til Bertheussens forklaring fra tidligere i rettssaken.

PREGET: Merete Bertheussen, Tor Kjærviks samboer, hadde det tøft både før og under sin forklaring i retten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tiltalte mener han hadde øynene sine på Bertheussen som hadde kommet inn igjen i stuen. Samtidig avfyrte han det første skuddet i hodet på faren sin.

– Deretter begynte jeg å skyte mot vinduet inn til kjøkkenet, og så fortsatte jeg å skyte mot utgangsdøren. Så gikk jeg tilbake og skjøt det andre skuddet mot faren min, sier han.

Ringte til politiet

Tiltalte sier han fulgte etter Bertheussen ut av boligen, men at han ikke fulgte etter henne da hun rømte inn til naboen.

På vei mot parkeringsplassen traff han en jente.

– Jeg spurte om hun hadde en mobil, men det hadde hun ikke. Da gikk jeg tilbake til bilen min og ringte politiet. Den samtalen har dere hørt, sier han.

ÅSTEDET: Politiet sperret også av baksiden av boligen til Tor Kjærvik etter drapet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tidligere tirsdag har retten fått høre samtalen mellom tiltalte og politiets operasjonssentral, som fant sted da 37-åringen satt i bilen i minuttene etter drapet.

Der forteller han at han har skutt og drept faren sin som følge av en langvarig familiekonflikt. Han ber politiet om å pågripe ham og forsikrer om at han har kvittet seg med pistolen sin.

Var på Røa dagen før

Kjærviks samboer fortalte under sitt vitnemål at hun anslår at det var mellom fire og fem måneder siden hun og samboeren hadde møtt tiltalte.

Selv sier sønnen at han følte familiekonflikten eskalerte noen uker i forkant av drapet den 12. april.

På spørsmål fra statsadvokat Henriksbø kommer det også frem at han hadde kjørt fra hjemkommunen sin til Oslo dagen før drapet.

– Hvorfor gjorde du det?

– Jeg trengte å føle nærhet til faren min.

Selv om han ikke snakket med faren sin dagen før drapet, beskriver han at det var en positiv opplevelse å være i nabolaget.

Også denne dagen hadde han med seg våpen. Han sier i retten at dette var noe han pleide å ha med seg og at han ikke noe formål om å påføre faren sin skade denne dagen.

– Jeg ville løse opp i konflikten mellom meg og han, sier han.

Ved flere anledninger i løpet av dagen retter tiltalte på seg selv og påpeker at han opplevde det som en konflikt den gangen, uten at han nødvendigvis gjør det i dag.

Rystende nødanrop

Bertheussen, Kjærviks samboer, har i retten forklart seg detaljert om drapet slik hun husker det.

Hun mener samboeren ble utsatt for tortur i de sekundene sønnen hans satt og pekte pistolen mot ansiktet hans.

Også hennes nødanrop er spilt av for retten. Der roper hun at politiet må skynde seg.

Samtidig forsøker hun, sammen med naboen Kristian Nicolaisen, hjelpe sin hardt skadde samboer.

Da politiet kom til stedet like etterpå, var Kjærvik allerede død.

Angrep innsatt

Rettssaken vil i all hovedsak dreie seg om hvorvidt tiltalte var tilregnelig på drapstidspunktet.

I retten forteller han at han føler seg bedre etter at han begynte på antipsykotika.

I dag er han innlagt på psykiatrisk avdeling på Blakstad sykehus.

Under varetektsperioden har han både vært i vanlig fengsel og på psykiatrisk avdeling. I tillegg til drap og drapsforsøk er han tiltalt for vold med kniv mot en annen innsatt i fengselet.

– Jeg trodde han skulle forgifte meg, sier han.

– Hvorfor det? spør aktor.

– Det vet jeg ikke. Jeg følte at det skjedde.

Det er satt av seks rettsdager til saken.