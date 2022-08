Kjærviks samboer varslet PST: – Jeg var redd

PREGET: Merete Bertheussen hadde det tøft både før og under sitt vitnemål i retten tirsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Fra vitneboksen forteller Bertheussen først om dagen da Kjærvik ble drept av sønnen sin.

Den profilerte forsvarsadvokaten var på vei hjemover da han ringte og fortalte henne at sønnen hadde ringt og spurt om han kunne komme på besøk.

– Han sa N.N. (sønnens navn) ville komme innom en tur. Jeg spurte om vi skulle lage mat eller bestille noe. Det var hyggelig, for det var lenge siden vi hadde sett ham, sier Bertheussen.

Munnbind og hansker

Kjærvik kom hjem til samboeren kun kort tid før sønnen dukket opp på besøk en mandagskveld i april i fjor.

– Så ringer det på døren. Han hadde kort svart lue og munnbind og hansker utenpå den mørke jakken, forteller Bertheussen og fortsetter:

– Han ser på meg og sier «Merete går du ikke med munnbind?». Jeg svarer at det gjør vi ikke hjemme. Han gjør et utslag som jeg reagerer på, for jeg lurer på om han er sint på meg, sier hun.

De tre satte seg deretter ned i stuen.

Bertheussen mener at hun spurte sønnen til Kjærvik om ikke han kunne fortelle dem hvor han bodde nå.

– Han svarte kraftig og bestemt tilbake: «NEI!». Jeg kjente at det gjorde inntrykk på meg. Jeg spurte om han ikke stolte på oss, og han svarte nei, sier hun.

– Så opp i pistolmunningen

Bertheussen gikk så inn på kjøkkenet, mens Kjærvik og sønnen ble sittende overfor hverandre ute i stuen.

– Hvor lang tid det går før de første brølene kommer, vet jeg ikke, men jeg har aldri hørt noe så fryktelig i hele mitt liv, forteller hun.

– Gjennom ruten ser jeg at han sitter med pistolen rettet i ansiktet på faren. Tor hylte og ba for livet sitt. Han så opp i pistolmunningen og brølte ut «NEI!».

DYPT SAVNET: Tor Kjærvik ble bisatt i Ullern kirke. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Bertheussen sier at hun i det øyeblikket skjønte at de skulle dø begge to.

– Det kokte med kuler

I avhør med politiet har hun sagt at Kjærvik fortalte sønnen sin: «Du vet hvor mye du betyr for meg. Vi er lei oss for at du føler det på denne måten.»

Hun husker ikke dette nøyaktig i dag. Hun husker bare at sønnen til Kjærvik satt helt stille og siktet på faren.

– Da det første smellet kom, så bare satt jeg i gang å løpe mot gangen. Da vet jeg ikke noe mer, jeg hørte i hvert fall ikke noen flere skrik.

ÅSTEDET: Slik så det ut på baksiden av huset til Tor Kjærvik dagen etter drapet. Foto: Frode Sunde / TV 2

På dette tidspunktet i forklaringen stopper hun opp og gir uttrykk for at det er vanskelig å snakke om.

– Det bare haglet rundt meg. Det kokte med kuler. Det var så intenst. Jeg så bare sånne hull, og det var ved hodet mitt hele tiden. Da jeg åpnet døren, var jeg sikker på at jeg var død. Det var så intenst med det kuleregnet.

Sønnen til Kjærvik har erkjent at han skjøt åtte skudd mot Merete Bertheussen, og sier at han forsøkte å drepe dem begge.

TUNG DAG: Merete Bertheussen har tillatt at pressen bruker bilder av henne og gjengir hennes forklaring i retten detaljert. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han ringte selv til politiet og ba om å bli pågrepet kort tid etter drapet. Han ble deretter pågrepet ved Njårdhallen noen kilometer fra åstedet.

Tiltalte har selv forklart at bakgrunnen for drapet var en mangeårig familiær konflikt. Sønnen skal selv vitne tirsdag ettermiddag.

Sendte ikke e-post

Under sin forklaring forteller Bertheussen også at hun på et tidspunkt gikk bak sin samboers rygg og varslet PST om sønnen hans.

For omtrent ti år siden fant hun en skarp kniv under puta hans. Hun sier hun tok det opp med Kjærvik uten at det skjedde noe.

– Jeg ringte PST fordi jeg var redd han skulle komme opp i situasjoner som kunne ende med noe trist, sier hun.

Andre gang hun ringte PST, trolig i 2017, var da han flyttet vekk og det var slutt mellom ham og hans daværende kjæreste. Årsaken var at de ikke fikk kontakt med ham.

– Sa PST hvordan du bør gå frem med et sånt varsel? spør statsadvokat Sturla Henriksbø.

– Jeg fikk beskjed om å fortelle hva jeg var bekymret for. Så fikk jeg beskjed om å sende en mail, så skulle de se på det, forteller hun.

Bertheussen sendte likevel aldri noen e-post til PST.

– Å ta den telefonen var tungt å gjøre. Det er mot bonussønnen din. Det er ikke noe kjekt å gjøre. Jeg fikk ikke beskjed om hvem jeg snakket med engang, sier hun.