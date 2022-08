Kjærviks samboer: – Jeg vil bare at det skal bli riktig

RØA, OSLO (TV 2): Merete Bertheussen, Tor Kjærviks samboer gjennom 20 år, sliter med at hun kanskje må dele arven etter samboeren med den drapstiltalte sønnen hans.

MISTET SAMBOEREN: Det har snart gått ett og et halvt år siden Merete Bertheussen mistet samboeren sin, Tor Kjærvik (70). Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Vi møter henne hjemme på Røa. Hun har nettopp kommet hjem etter den andre av totalt seks rettsdager i Romerike og Glåmdal tingrett.

– Det har vært tøffe dager. Det å gå gjennom den kvelden 12. april i fjor... Det river i meg hele tiden. Jeg ser for meg det som skjedde og den kampen som var for å komme meg ut, sier hun.

Det er ett år og fire måneder siden rekkehuset til Merete Bertheussen og Tor Kjærvik (70) ble forvandlet til et åsted.

Av respekt for samboeren og rettssaken som pågår, vil hun gjøre intervjuet med TV 2 på trappen utenfor huset.

Hun føler seg fortsatt ikke trygg i sitt eget hjem.

– Å få tryggheten tilbake er en forutsetning for hvordan livet videre vil være, forteller hun.

– Mistet dem begge

Den 37 år gamle sønnen til Tor Kjærvik har siden han meldte seg for politiet bare minutter etter drapet erkjent at han skjøt faren sin hode.

Han erkjenner også at han skjøt åtte skudd etter Merete, og at formålet var å drepe henne.

I RETTEN: Det ble en krevende første dag i retten for Merete Bertheussen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Under forklaringen sa Bertheussen at hun mistet dem begge den 12. april i fjor.

– Jeg har aldri hatt en negativ følelse for han, men etter han gjorde det han gjorde mot sin egen pappa og meg, så finnes han ikke lenger for meg på den måten. Det er klart at det er rart.

Tiltalte sier at han drepte faren sin som følge av en langvarig konflikt. Bertheussen sier at hun aldri har vært vitne til at samboeren og sønnen kranglet.

– Nei, aldri. Det var ikke krangling. Vi kunne diskutere og sånn, men ikke noe mer enn det.

Spørsmål om arv

I tiltalen er det lagt ned forbehold om at det kan komme påstand om at Tor Kjærviks sønn skal miste retten til å arve sin far.

Det er helt avgjørende for Merete Bertheussens vei til å få tryggheten tilbake.

Dersom retten ikke lander på at sønnen skal miste retten til å arve sin far, må Bertheussen dele kjøpesummen fra huset med han.

– Det vil i praksis bety at hun ikke har råd til å kjøpe seg noe nytt sted å bo, sier bistandsadvokaten hennes, Ellen Holager Andenæs.

For Bertheussen har det vært svært krevende å bli boende på det som har blitt åstedet for drapet på samboeren.

KREVENDE: Bertheussen beskriver dagene i retten som tøffe. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Det er sårt å si det altså, men når man er vitne til det han gjorde mot pappaen sin og meg, så er det vanskelig å sitte der og skulle ha noe sammen og dele det. Det er det, sier hun.

37-åringens forsvarer, John Christian Elden, viser til at hovedregelen i arveloven er at man ikke mister arveretten dersom man begår et drap når man er syk.

– Men dette er en konkret sak som retten må ta stilling til, sier Elden.

– Kommer dere til å argumentere for at han skal arve Tor Kjærvik?

– Vi kommer til å argumentere for at loven må følges. Det er vårt utgangspunkt, sier Elden.

– Forstår det ikke

Rettssaken vil i all hovedsak dreie seg om hvorvidt tiltalte var tilregnelig på drapstidspunktet.

I retten fortalte han at han føler seg bedre etter at han begynte på antipsykotika.

I dag er han innlagt på psykiatrisk avdeling på Blakstad sykehus.

Under varetektsperioden har han både vært i vanlig fengsel og på psykiatrisk avdeling. I tillegg til drap og drapsforsøk er han tiltalt for vold med kniv mot en annen innsatt i fengselet.

– Er det viktig for deg om han soner i vanlig fengsel eller ikke?

– Jeg vil bare at det skal bli riktig, men utover det jeg så gjerningskvelden så forstår jeg ikke at han skal ha vært i psykose. At han har falt i det etterpå eller noe sånt, det vet jeg ikke, men den kvelden... Det var en som hadde stålkontroll på alt han gjorde, sier hun.

Rystende nødanrop

Bertheussen, Kjærviks samboer, har i retten forklart seg detaljert om drapet slik hun husker det.

Hun mener samboeren ble utsatt for tortur i de sekundene sønnen hans satt og pekte pistolen mot ansiktet hans.

Også hennes nødanrop er spilt av for retten. Der roper hun at politiet må skynde seg.

Samtidig forsøker hun, sammen med naboen Kristian Nicolaisen, å hjelpe sin hardt skadde samboer.

Da politiet kom til stedet like etterpå, var Kjærvik allerede død.

Romerike og Glåmdal tingrett har satt av seks rettsdager til saken.