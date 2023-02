– Kjærligheten trumfer dårlig økonomi

Det tydelig at kjærligheten ligger i luften på alle hjerters dag - også i år.

Salgstallene hos norske bedrifter snakker for seg selv: nordmenn tar seg råd til Valentines, tross prisoppgang og høye renter.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand sier det absolutt ikke er noe galt med å feire dagen, men vil minne oss på at det er de små tingene som betyr mest.

– Det er gratis å si at man er glad i noen. Og man kan bruke denne dagen til å si nettopp det man kanskje ikke sier nok i hverdagen, sier hun til TV 2.

VALENTINSGAVE: En av mange blomsterbuketter TV 2s team så i bergensgatene. Foto: Elias Engevik / TV 2

Tar seg råd til å feire kjærligheten

Vi har besøkt aktørene som står bak noen de mest populære valentinsgavene.

Ifølge tall fra Klarna topper spaopphold, duftspredere og pysjamaser listen i år. Men klassikerne blomster og sjokolade er fortsatt store favoritter hos mange.

GODE TALL: Konfektgalleriets daglige leder, Vivien Silver, gjør seg klar til valentinesrushet. Foto: Elias Engevik / TV 2

Den over 30 år gamle konfektbutikken i hjertet av Bergen, Konfektgalleriet, har så langt en god salgsdag.

Vi møter daglig leder, Vivien Silver, før valentinsrushet slår inn for fullt. Hun er storfornøyd med dagen så langt.

– Det virker som folk fortsatt leter etter den lille ekstra kosen på dager som dette, sier Silver. Hun legger til at det er alt fra pensjonister til skoleelever som har handlet i dag. Flertallet er menn.

HJERTER: Særlig én gruppe kjøper mest på valentinsdagen. Foto: Elias Engevik / TV 2

Heller ingen overraskelse er det at blomsterbutikkene gjør det bra. Vi møter blomsterdekoratør ved Blomsterdekor Tårnplassen, Øyvind Halsen.

– Det går mest av roser. Røde roser, som alltid er kjærlighetens farge, sier Halsen.

I likhet med Silver sier den rødkledde blomsterdekoratøren at det er flest menn som besøker butikken deres i dag. Men damer må heller ikke glemme å komme innom, sier han med et smil.

POPULÆRT: Nordmenn unner seg litt ekstra luksus på merkedager. Foto: Farris Bad

Alle hjerters dag er også en stor dag for en rekke spahoteller. Selv om dagen i år faller på en tirsdag er bookingtallene for Farris Bad like bra som i fjor.

– Vi ser at disse merkedagene fortsatt er viktig for folk. Kanskje i større grad enn før, i en hverdag med mye elendighet, sier spahotellets PR-manager Karoline Beate Skøien.

Foreløpige tall fra Virke viser at det er tydelig at det å vise hverandre oppmerksomhet på en slik dag er viktig.

– Her trumfer kjærligheten dårlig økonomi, skriver Ingrid Thinn Bjerke, bransjedirektør for Handel i Virke, til TV 2.

Trenger ikke koste skjorta

Det er ikke slik at den dyreste blomsterbuketten, sjokoladen eller spaoppholdet passer alles lommebok.

Økonomien i norske hjem varierer, og det finnes alternativer som ikke koster skjorta.

RÅD: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand sier man bør snakke sammen om forventningene til merkedager. Foto: Frode Sunde

Hun legger også til at det er de små tingene som betyr mye, også utenom parforhold.

– Det er også en dag man kan benytte til å vise ekstra omsorg for andre du er glad i, eller gjøre noe hyggelig for noen som ikke forventer det eller ikke har det så bra, fortsetter Tvetenstrand.

– Snakk sammen

På en dag som Valentines Day kan det fort oppstå en rekke forventninger.

Økonomen sitt klare råd er derfor å snakke sammen og bruke sunn fornuft. Hun kommer også med en klar oppfordring:

– Ikke bruk kredittkortet om du ikke har råd. Den du vil glede ønsker ikke at du skal komme bakpå økonomisk for å få det til. Det viktigste er hva som du gjør de resterende 364 dagene i året.