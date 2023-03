Kjærestetur avlyst dagen før: – Skikkelig useriøst

Synne Myhre Haugen (21) og kjæresten gledet seg til luksuscamping. Flere er skuffet over at oppholdet ble avlyst på kort varsel.

Trysil Glamping skryter av det de kaller «Norges eneste sanne glamping-opplevelse».

– Glamping er der fantastisk natur møter moderne luksus. Det er en måte å oppleve de utemmete og helt unike delene av verden - uten å måtte ofre skapningens bekvemmeligheter. En blanding av glamour og camping, skriver selskapet på sine nettsider.

Avlyst på kort varsel

Synne Myhre Haugen og samboer Markus Grubben Sæthermoen er glade i å gå på tur.

– Vi liker å være i skogen og oppleve naturen. Derfor gledet vi oss til å komme oss bort, sier Haugen.

Glamping er blitt en større trend de siste årene, og omtales ofte som glamorøs camping.

To dagers opphold hos Trysil Glamping koster over 3000 kroner.

DÅRLIG OPPLEVELSE: Markus Grubben Sæthermoen og Synne Myhre Haugen sier de sitter igjen med en dårlig opplevelse. De betalte rundt 3000 kroner, som de ønsker å få refundert. Foto: Privat

Men dagen før Trysil-turen fikk paret en overraskende beskjed. Oppholdet deres ble kansellert i siste liten.

– Denne turen hadde vi planlagt lenge. Derfor var det mildt sagt frustrerende at det ble avlyst på kort varsel, sier Haugen til TV 2.

Da samboerparet prøvde å komme i kontakt med Trysil Glamping, viste det seg å bli vanskelig.

BESKJEDEN: Samuel Ian Gray, som driver Trysil Glamping, beklager at i en SMS som er sendt ut til kunder. Foto: Skjermbilde

– Jeg prøvde å ringe flere ganger, uten at vi fikk noe svar. Vi fikk heller ikke svar på våre henvendelser på e-post. Det er rett og slett uprofesjonelt og skikkelig useriøst. Jeg ble skuffet, sier Haugen.

Flere klager

Samboerparet er ikke alene.

TV 2 har vært i kontakt med flere som har fått avlyst turen bare timer før, og som er skuffet over selskapet.

Blant dem er Thu Ngoc Lieu og familien, som ville feire datterens bursdag.

– Vi var pakket og klar til avreise. Beskjeden om avlysningen kom klokken ti på kvelden før avreise, sier hun til TV 2.

Lieu påstår at familien ikke fikk ordentlig informasjon før avreise, og at beskjed om kanselleringen kom først da hun selv tok kontakt.

– Skuffelsen var størst for barna våre. Beskjeden kom i seneste laget. Jeg synes det er useriøst å kansellere bare noen timer, sier hun.

Lieu sier de ble hjemme den helgen.

– Helgen ble ødelagt. Det er irriterende fordi vi voksne hadde tatt oss fri for å dra bort, sier hun.

Påstår gjestene fikk beskjed i god tid

Opplevelsessenteret Trysil Glamping i Flendalen drives av Samuel Ian Gray.

Han sier vedlikeholdsproblemer med vannforsyning er grunnen til avlysningene. Gray påstår at kunder fikk beskjed om kansellering flere måneder i forveien.

GLAMPING: Glamping er en blanding av glamour og camping, skriver selskapet på sine nettsider. Foto: Skjermbilde

– Enkelte gjester mottok ikke beskjeden på e-post eller SMS. Det kan jeg forstå at det er ubeleilig, skriver Gray i en SMS til TV 2.

TV 2 har bedt om en kopi av e-posten som Gray hevder å ha sendt ut til sine kunder i forveien. Det har vi ennå ikke fått.

– Det er alltid kjedelig å få ferien sin kansellert, sier Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet.

Når man booker overnatting direkte fra et hotell eller en glampingtilbyder, er det avtalen mellom kunde og overnattingsstedet som gjelder, sier Forbrukerrådet.

I kanselleringsmeldingen står det at Trysil Glamping vil utstede gavekort slik at kundene kan bestille et nytt opphold på en annen dato i fremtiden.

VIKTIG: Jurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet sier det er viktig at man som forbruker setter seg godt inn i vilkårene, slik at man vet hva man har å forholde seg til. Foto: Forbrukerrådet

Både Haugen og Lieu sier de ikke har mottatt noe form for refusjon.

Ifølge Forbrukerrådet er hovedregelen at forbrukeren skal få pengene sine tilbake.

– Gavekort vil være et dårligere tilbud til forbrukeren. Et gavekort binder forbrukeren til å handle hos Trysil Glamping igjen, og det har ofte en utløpsdato man må forholde seg til, sier Gløersen i Forbrukerrådet og legger til:

– Med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt, bør forbrukeren kunne si nei takk til gavekort, sier hun.

Inviterer til ny sesong

Haugen og Lieu ønsker ikke gavekort.

– Jeg sitter igjen med en dårlig opplevelse. Jeg betalte 3000 kroner. Det er penger vi kan bruke på andre ting, derfor vil vi gjerne få pengene tilbake, sier Haugen til TV 2.

Gray sier Trysil Glamping nå gjør seg klar for ny sesong.

– Vi åpner igjen for sommersesongen. Alle gjester som fikk sitt opphold kansellert, har mulighet til å booke på nytt uten ekstra kostnader. Det er trygt å bestille hos oss, sier han til TV 2.

Tidligere kunne man gi bort Glamping-opphold gjennom Youwish-tjenesten som selger ulike attraksjoner og opplevelser. Gray mener denne løsningen har forårsaket en komplikasjon, og mener refusjoner på gavekortet fra Youwish må gå gjennom dem.

– Vi vil nå sende ut e-poster og sms på nytt for å prøve å rette opp problemene, skriver han i en SMS.