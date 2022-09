Kjærestetur avlyst dagen før: – Skikkelig forbannet

– Vi hadde sett frem til sol og varme. Det skulle være en etterlengtet kjærestetur.

Det sier Tonje Nystuen til TV 2.

Hun og ektemannen, Hallvard Nystuen, skulle ha reist til Antalya i Tyrkia fredag klokken 10.25.

Første tur på 13 år

Torsdag kveld var de ferdigpakket for en en ukes opphold i varmen.

Dagen før, torsdag kveld, fikk beskjed om at det ikke blir noe tur.

– Først ble jeg veldig lei meg. Så ble jeg skikkelig forbannet. Beskjeden kom jo under ett døgn før vi skulle reise.

Ekteparet fra Hamar bestilte en ukes ferie med reiseselskapet Detur.

Sydenturen var det første for ekteparet etter giftemålet for 13 år siden.

FEM STJERNER: Ekteparet skulle bo på dette hotellet som ligger utenfor feriestedet Side. Ifølge Detur består Hotellet av en stor langstrakt bygning med to bassengområder med et hovedbasseng og et badeland med flere vannsklier. Foto: Skjermdump Detur.no

– Vi har to små barn. Men vi skulle reise alene for første gang uten barna. Vi gledet oss til barnefri og avslapping, sier Tonje Nystuen til TV 2.

Mange reaksjoner

Flere svenske og danske medier meldte torsdag kveld om flere kanselleringer som berørte sine borgere.

Flere flyavganger er kansellert og mange blir ombooket til tidligere avganger hjem. På et hotell i Alanya, skal det ha oppstått slåsskamper mellom gjester og hotellansatte, skriver SVT.

E-post fra Detur

Noen timer før avreise fikk ekteparet fra Hamar beskjed om at deres tur ble kansellert.

– Vi beklager at det er på så kort varsel. Vår kundesupport vil kontakte deg innen kort tid og du trenger derfor ikke kontakte oss på telefon eller e-post, skriver de en e-post til kundene sine.

– Det er veldig uheldig og veldig leit. Dette gir oss ikke mulighet for oss å finne ny tur. Detur har ødelagt ferien vår, sier Hallvard Nystuen.

Line Susann Fjäll-Hansen fra Moss skulle reise med Detur til Antalya fra Sverige fredag kveld. Resten av familien skulle reise fra Norge til Antalya fredag morgen.

– Vi hadde bestilt pakkereise med alt inkludert. Detur ringte torsdag kveld for å fortelle at begge flyene er kansellert, sier hun til TV 2.

– Vi synes det er utrolig kort varsel.

Hun og resten av familien kastet seg rundt, og har nå bestilt ny reise.

– Vi reiser lørdag og skal bo på et annet hotell.

Ifølge Fjäll-Hansen fikk hun vite at Detur har kansellert reiser fra alle land.

Selger Tyrkia-turer på nettsiden

I e-posten til kunder begrunner de kanselleringene med utfordringer over flere år.

– De siste årene har ført til turbulens og utfordringer utover det vanlige for reise-, transport- og reiselivsnæringen.

– Det at det nå også pågår en krig i Europa som påvirker økonomien med inflasjon og en svakere valuta- og energimangel som gjør at reisebasen svikter, samtidig som kostnadene for flydrivstoff øker kraftig, gjør at virksomheten situasjonen er plagsom og dette fører igjen til behovet for en omstart for å sikre en sunn virksomhet.

SYDENTUR: På nettsidene til Detur kan man fortsatt bestille billetter til Tyrkia. Foto: Skjermdump Detur.no

I e-posten opplyser de om at Detur derfor har besluttet å revidere driften.

– Vil skal foreta en restart med ny kapital tilført selskapet samtidig som det gjennomføres en omorganisering for å bedre møte fremtidens utfordringer på beste måte.

Kaos i ferieparadis

Svenske, finske og danske medier skriver at flere gjester i Tyrkia som allerede er på ferie har mottatt et brev om at selskapet skal ha skiftet eier, uten at det blir spesifisert hvem den nye kjøperen er.

Mange skal ha blitt kastet ut av hotellene sine på dagen, dersom de ikke betaler for oppholdet selv, til tross for at de allerede har betalt gjennom reisearrangøren Detur.

– Det er forståelig at folk blir sinna. Det er dumt at det blir en konflikt mellom hotell og gjester, sier Fjäll-Hansen.

Detur har varslet at alle skal få refundert pengene innen 14 dager.

Selv om Detur kansellerer turer til Tyrkia, fortsetter de å selge nye reiser til Syden.

– Det synes vi er merkelig. Jeg vil råde folk til å tenke seg om før de bestiller gjennom dette selskapet, sier Tonje Nystuen.

Det har ikke lykkes TV 2 i å få en kommentar fra Detur.