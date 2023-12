Kjæresten hennes skulle passes på – så gikk det fryktelig galt

Til tross for at den syke, farlige og nesten blinde mannen skulle bli passet godt på, kunne han først kjøre i fylla, for så å ta livet av kjæresten sin, Cathrine Sand (39).

Stavanger, 1. januar i 2016:

En kvinne er i livsfare. Hun er sperret inne i en leilighet som brenner.

En mann har tent på, og nå holder han henne igjen slik at hun ikke kan flykte. Han både slår og drar henne i håret.

«Du skal dø!», roper han, ifølge dommen.

Heldigvis er brannen blitt oppdaget, og politiet kommer til stedet, men mannen vil ikke slippe dem inn. Han har en kniv i hånden og roper at han skal skyte betjentene.

Til slutt kommer politifolkene seg inn og får reddet ut både den truende mannen og kvinnen, før brannen eskalerer enda mer.



Når politiet undersøker saken, viser det seg at mannen bare 14 timer tidligere hadde tent på en annen bolig i Stavanger. Det var tre personer inne i bygningen, men de kom seg ut i tide.

Liv kunne gått tapt

Ett år etterpå, i januar i 2017, ble mannen dømt til tvungent psykisk helsevern for de to brannene, som ifølge dommen «lett kunne medføre tap av menneskeliv».

I tillegg forårsaket han skader for 3,3 millioner kroner.

I retten kom det fram at mannen, som har store rusproblemer, nesten er blind etter å ha drukket dårlig sprit tidlig på 2000-tallet.



Dommerne påpekte at det var stor fare for at han ville begå nye og alvorlige straffbare handlinger.

Retten mente at han var psykotisk og derfor ikke kunne straffes. Han ble dømt til tvungent psykisk helsevern, noe som innebar at helsevesenet fikk ansvar for å passe på og behandle ham.

Det skulle gå veldig galt.



Smadret en bil

Mannen ble gradvis overført til en kommunal leilighet nær hjembyen sin, Trondheim. Han var fortsatt under tvungen behandling, og han måtte ta jevnlige rustester.

Disse viste at mannen fortsatte å ruse seg.

Halvannet år etter at dommen falt, var den nesten blinde mannen ute og kjørte bil i Trondheim.

HAVNET HER: Bilen til mannen er synlig på byggeplassen til venstre i bildet. Foto: Politiet

Et vitne reagerte på at han kjørte både fort og vinglete i de trange bygatene.

Innen politiet kom til stedet, hadde mannen krasjet bilen i en byggeplass. Han hadde selv bruddskader, og en av de to hundene han hadde med seg i bilen, omkom i kollisjonen.

Blodprøven viste at han hadde 2,75 i promille.

KRASJET: Mannen fikk bruddskader og en hund i bilen omkom i kollisjonen. Foto: Politiet

Dette skjedde altså mens mannen var under tvungen behandling fordi domstolen mente at samfunnet måtte vernes mot ham.

Henla nye saker

I avhør etter hendelsen sa mannen at han angret fælt på det han hadde gjort, og han kalte det for «utilgivelig».

Om synsskaden sin fortalte mannen at han klarte å se skikkelser, men at han «ikke kan skille på to personer».

Fordi han allerede var dømt til tvungen behandling, ble anmeldelsene for den hasardiøse kjøringen henlagt av politiet.

BYGGEPLASS: Bilen den nesten blinde mannen kjørte endte turen på en byggeplass. Foto: Politiet

De brukte kode 065, tvil om gjerningsmannens tilregnelighet, som TV 2 har skrevet flere saker om.

Etter hendelsen ble mannen innlagt på psykiatrisk sykehus i to uker før han igjen ble utskrevet til den kommunale boligen sin i Trondheim.

Legene mente at han ikke hadde tegn som tydet på at han var psykotisk.

Ringte om død kvinne

I leiligheten bodde mannen tidvis sammen med Cathrine Sand, en 39 år gammel kvinne som selv slet med psykisk sykdom og rusavhengighet.

Natt til 26. oktober i 2019, tre uker etter at mannen ble avhørt for fyllekjøringen i Trondheim, var det fest i leiligheten. Flere personer var innom, og de hørte på musikk og drakk alkohol.

ÅSTEDET: Her jobber krimteknikere på stedet etter at Cathrine Sand ble funnet død. Foto: Ned Alley

Dagen etter ringte mannen til et familiemedlem og fortalte at det lå en død dame i leiligheten hans.

Familiemedlemmet ringte til politiet, som umiddelbart dro til stedet. Der fant de Cathrine Sand delvis innrullet i et teppe på stuegulvet.

Hun hadde massive skader.

Sand ble erklært død kort tid etter at hun ankom sykehuset.

Fikk krass kritikk

Mannen som var dømt til tvungent psykisk helsevern for to brannstiftelser, og som mens han var under tvang kjørte bil i fylla til tross for at han nesten var blind, ble pågrepet for drapet på Sand.

Etter drapet fikk St. Olavs hospital krass kritikk fra Statens helsetilsyn. De konkluderte med at sykehuset ikke ga gjerningsmannens forsvarlige helsehjelp og at de ikke sikret forsvarlige rammer for å verne samfunnet mot ham.

ÅSTEDET: Dette er et av bildene fra åstedet som ble lagt frem i retten. Foto: Politiet

De konkluderte med brudd på psykisk helsevernloven, spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven og journalføringsforskriften.

Klinikksjef ved Klinikk for psykisk helsevern på St. Olavs hospital skriver i en epost til TV 2 at saken har ført til store endringer ved sykehuset.



«Det ble gjort mange endringer på systemnivå og endringene ble samlet i en prosedyre. Formålet med prosedyren var å sikre at gjennomføringen av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern (DTPH) skjer i tråd med gjeldende lovverk og at virksomheten/sykehusets ansvar med hensyn til samfunnsvernet blir tydelig og ivaretatt», skriver hun blant annet.

FIKK KRITIKK: St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Politiet overså fristen



Verken sykehuset eller enkelte ansatte ble imidlertid straffet, og det ble heller aldri vurdert.

Årsaken er en blunder hos politiet i Trondheim. De bestemte seg for å vente på granskningen til Statens helsetilsyn. Da de kom med sin rapport, var saken strafferettslig foreldet.

– Det var ikke noe krav om at vi måtte vente på rapporten, og vi kunne ha iverksatt dette uavhengig av arbeidet til Statens helsetilsyn. Det var en feil av oss ikke å være oppmerksom på fristen, sier politiadvokat Hans Vang til TV 2.

Han sier det er vanskelig å si om politiet ville ha straffeforfulgt sykehuset eller enkeltpersoner dersom dette fortsatt var mulig.

Mener han ble sviktet

Advokat Tore Angen representerer den drapsdømte mannen.

Han mener at rapporten til Statens helsetilsyn er talende for den manglende oppfølgingen klienten hans fikk.

KRITISK: Advokat Tore Angen. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Han fikk for lite tilsyn, og det var noe også familien hans tok opp, sier Angen.

Han mener at «alle er enige om at mannen ble overlatt altfor mye til seg selv».

– Det offentligen Norge sviktet i denne saken. Jeg kan ikke si med sikkerhet at drapet kunne vært unngått, men med bedre oppfølging er det mer sannsynlig at dette aldri hadde skjedd, sier Angen.

Den domfelte mannen er fortsatt under tvungen behandling. I slutten av januar han møte i Trøndelag tingrett der statsadvokaten vil kreve at han forblir på tvungen behandling i minst tre år til.