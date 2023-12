Kjæresten: – Drømte om å bygge hus

– Han var så redd, men han er jo også det modigste mennesket jeg har møtt. Jeg husker han pratet om at han var litt flau over at han var redd, men hvem som helst hadde jo vært det etter alt han opplevde, sier Pernille Andersson.

TV 2 møter henne i den nye leiligheten hennes. Hun har solgt den hun bodde i sammen med Jonas Aarseth Henriksen.

I dag bor hun alene.

Det er fire måneder siden kjæresten ble drept.

– Jeg har en følelse av at han kommer tilbake når saken er løst, men så vet jeg jo innerst inne at det ikke er sånn, sier hun.

PÅ TUR: Jonas og Pernille var kjærester i ett og et halvt år. Foto: Privat

Seks siktet

17. august i år ble Jonas funnet skutt og drept i bilen sin i nærheten av en hytte i Nes i Ådal.

Politiet mener han ble lurt opp til hytta av en mann fra Innlandet, og at Jonas trodde han skulle utføre en jobb for en mann fra Spania.

Senere har det vist seg at spanjolen var utsatt for et ID-tyveri og at noen har misbrukt identiteten hans.

En 28 år gammel mann fra Innlandet og fire andre menn fra Østlandet er siktet for drap eller medvirkning til drap på Jonas.

Alle de siktede nekter straffskyld.

Tirsdag opplyste politiet at også en sjette mann er siktet i komplekset. Mannen er ikke pågrepet fordi han befinner seg i utlandet. Siktelsen mot mannen gjelder skadeverk og ikke drap.



Et stort forbilde

Bare i 2023 anmeldte han elleve ulike saker til politiet, som tirsdag uttalte at de knytter alle sakene til drapet.

Selv om Jonas levde i det familien beskriver som et to år langt mareritt, så holdt han humøret oppe til siste slutt.

For mange var han kjent som «Lastebiljonas» på TikTok, der han hadde over 50.000 følgere. I dag har profilen bikket 60.000 følgere.

På TikTok-profilen fikk man innblikk i hverdagen som yrkessjåfør, noe 30-åringen virkelig brant for.

– Jeg tror han har vært et forbilde for mange. Han var i hvert fall det for meg. Måten han var på og det han klarte med firmaet og hvordan han bygget seg selv opp tror jeg har inspirert, sier Pernille.

MINNE: På en kommode i leiligheten har hun satt opp et bilde av de to og en caps med logoen til selskapet hans. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Hvem var han for deg, da?

– Det er kanskje litt klisjé, men han gjorde meg til en bedre person. Han var veldig flink til å se folk og ga meg mye selvtillit, sier hun og legger til:

– Han passet jo meg perfekt på en måte. Han var morsom, godhjertet og innmari ærlig da, på godt og vondt.

Flyttet fra leiligheten

Seks dager før drapet møtte Jonas podkasten «Avhørt» og fortalte om hvor fortvilet han var etter å ha blitt utsatt for forsøk på brannstiftelser, hærverk og trusler i omtrent to år.

Jonas og Pernille var sammen i ett og et halvt år.

Hun var derfor sammen med han under en rekke av de ekle hendelsene, som de slet med å forstå hvorfor skjedde.

MØTTE AVHØRT: Seks dager før han døde fortalte Jonas Aarseth Henriksen historien sin til podkasten Avhørt. Foto: Avhørt

Til slutt ble det så ille at paret bestemte seg for å flytte fra leiligheten.

– Vi ville finne et nytt sted og kjøpe sammen og ha en adresse som disse ikke visste om. Så da flytta vi ut og bodde i flytteesker og bagger i et halvt år.

– Den siste tiden så snakket Jonas veldig mye om at han ville bygge hus selv. Han skulle bygge hus i mur eller betong og vi hadde de planene på en måte, legger hun til.

Det toppet seg i juni da paret våknet til at noe ble kastet gjennom kjøkkenvinduet i leiligheten i Tønsberg. Hendelsen ble fanget av et overvåkningskamera.



– Vi så jo at det var noen som hadde kastet noe inn vinduet. Da slår jo frykten ganske hardt inn. Man vet jo ikke hva som er kastet og om det fortsatt er noen der ute. Det var en skremmende opplevelse. sier Pernille.

Jonas delte flere av de aktuelle overvåkningsvideoene på Facebook dagen etterpå:

«I natt har det skjedd ting igjen», skrev han i innlegget der han etterlyste opplysninger som kunne brukes som bevis for politiet.

– Trodde ikke på det

For Pernille begynte 17. august som en normal dag. Da hun var ferdig på jobb om ettermiddagen forsøkte hun å ringe til Jonas, slik hun alltid gjorde.

Men denne dagen fikk ikke hun ikke svar.

Da hun kom hjem fra jobb, ringte søsteren til Jonas, som heller ikke hadde fått tak i ham.

– Det var jo veldig ulikt ham.

Kort tid etter den første samtalen ringte søsteren på nytt og fortalte at en kollega av Jonas og to kamerater hadde funnet han livløs i bilen sin.

– Jeg kastet meg i bilen og kjørte mot Hønefoss. Men jeg husker at jeg var klar på at jeg ikke skulle dit, men til Oslo, sier hun og fortsetter:

– Jeg skulle jo møte han på sykehuset der, for han måtte jo være i live på en måte.

Hun kjørte likevel mot Hønefoss.

Rett før hun var fremme, fikk hun en ny telefon. Da var Jonas erklært død.

– Og det.. Jeg ville ikke tro på det. Jeg trodde ikke på det.

Har med seg stemmen hans

Politiet har nå siktet fem menn for drapet. Samtlige nekter straffskyld.

Tirsdag uttalte politiinspektør Odd Skei Kostveit at de mener det ligger et personlig motiv bak drapet.

Pernille ønsker ikke å gå inn i bevisene og et mulig motiv, men er ærlig på at det har vært viktig for henne å få et svar på hvorfor noen ville skade kjæresten.

– Jeg har jo hatt en følelse av at jeg vil vite alt, for man vil at det skal gi noe mening på et vis. Men så vet jeg at uansett hvilke svar jeg får, så vil det ikke gi mening uansett, sier Pernille.

– Er du redd i dag?

– Både ja og nei. Jeg er jo ikke redd for at det er noen som er ute etter meg, men det er jo klart at man blir påvirket av det som skjedde i august og det som har skjedd i forkant. Jeg har blitt mer mørkeredd og, ja... Jeg har liksom blitt vant til å kikke meg over skulderen og sjekke kameraene før man åpner døra og de tingene der, sier Pernille.

Pernille tenker mye på hva Jonas ville sagt til henne, dersom han fortsatt levde.

– Jeg må bare ha stemmen hans med meg, om at det er viktig å leve videre og at dette ikke skal ødelegge flere liv enn det allerede har gjort.