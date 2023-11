Kiwi endrer populært tilbud

Noen vil mislike forandringen, men for mange er det penger å spare, tror Gjerrigknark-sjef.

I mer enn 20 år har Kiwi lokket barnefamilier med bleietilbud. Siden 2021 har kundene fått annenhver pakke med bleier gratis.

Kunder som måtte brenne inne med bonusklipp har nå to små uker på seg til å bruke dem opp.

– Fra 4. desember kan du ikke lenger bruke bleiekortet, forteller Nora Mile Helgesen, kommunikasjonssjef i Kiwi, til TV 2.

Den norske bleiekrigen har vært med å presse bleiepriser ned blant Europas aller laveste. Så lave har prisene vært at europeere har valfartet over grensen for å hamstre bleier.



Det kan det bli slutt på nå.

– Bleieavtalen erstattes med 50 prosent Trumf-bonus for Kiwi Pluss-kunder. Det samme gjelder også for bind- og tampongavtalen, opplyser Helgesen.

BLEIEAVTALE: Det haster å benytte seg av ubrukte bleieklipp. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– For lengst akseptert det

Er du medlem i Kiwi Pluss og har meldt inn betalingskortet, får du bonusen automatisk og trenger ikke å ha med et fysisk avtalekort.

– Endringen er nok vanskelig å svelge for kunder som bevisst ikke ønsker å være Trumf- og Kiwi Pluss-medlemmer, mener Rune Kaino Nikolaisen fra Gjerrigknark.com.

Også hos de andre store kjedene som Extra og Rema 1000 kreves det medlemskap i kundeprogrammer for å få de beste bleie-tilbudene.

– De fleste som ønsker å spare mest mulig på mat- og dagligvarehandelen har for lengst akseptert at vi gir fra oss personlig informasjon i bytte mot lavere priser, Nikolaisen.

Nettavisen omtalte endringen først.

Penger å spare

Kiwi opplyser at kundene lenge har etterspurt en ordning som ikke krever fysiske avtalekort.

GJERRIGKNARK: Her kan det være penger å spare for de glemske blant oss, mener Rune Kaino Nikolaisen Foto: Rune Kaino Nikolaisen

Nikolaisen tror den nye ordningen vil være en god ting og noe mange kunder vil sette pris på.

– Her er det definitivt penger å spare. Det skulle ikke forundre meg om mange har glemt kortet og ikke brydd seg med å få et nytt i kassen.

I tillegg til at kunden ikke trenger å ta med et fysisk kort, mener Nikolaisen at det vil spare tid i kassen.

«Gjerrigknarken» retter likevel en advarende pekefinger til alle som har brukt bleieavtalen og bind- og tampongavtalen.

– Husk for all del å finne frem og bruke opp alle kortene før fristen 4. desember!

Vil du spare penger i butikken? I videoen har TV 2 hjelper deg et lurt triks absolutt alle kan bruke.