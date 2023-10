Kirsti Skogsholm får Åpenhetsprisen: – Betyr ufattelig mye

Kirsti Skogsholm tildeles Åpenhetsprisen for å belyse store mangler hos helseapparatet etter at døtrene Mina og Mille døde av overdose.

Natt til 8. januar døde tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen av overdose.

I etterkant har Kirsti Skogsholm, mor til tvillingene, vært åpen om kampen hun har stått i om mangel på hjelp i både psykisk helsevesen og barnevernet.

Tirsdag tildeles hun Åpenhetsprisen av Mental Helse.

– Kirsti har vist med all tydelighet at ikke alle får den hjelpen de har krav på i Norge, sier nestleder i Mental Helse, Haakon Steen.

Mina og Mille led av alvorlige spiseforstyrrelser, men ble skrevet ut av psykiatrien og plassert på barnevernsinstitusjoner.

Der ble de plassert til tross for en serie advarsler om at det kunne få fatale konsekvenser for 16-åringene.

Tvillingene døde av overdose etter å ha utviklet rusproblemer i barnevernets omsorg.

Brast i gråt

Kirsti Skogsholm forteller til TV 2 at det er overveldende å motta Åpenhetsprisen.



– Å motta denne prisen betyr ufattelig mye for meg og for så mange andre, sier Skogsholm.



Hun innrømmer at det har kostet å dele så åpent og offentlig om sine to døtre.

TØFT: Det har ikke vært enkelt å dele åpent og offentlig om det familien har stått i, forteller Kirsti Skogsholm. Foto: TV 2

– Jeg har jo måttet gjenoppleve og bli minnet på alt det vonde som vi sto i hver gang jeg har delt. Det har kostet, men jeg har fått ufattelig mye tilbake. Det er så utrolig fint å vite at det jeg har delt blir satt pris på.

Da Skogsholm fikk lese juryens begrunnelse for at hun tildeles Åpenhetsprisen, brast hun i gråt.

– Jeg gråt da jeg leste begrunnelsen. Det er fantastisk at noen ser på det jeg gjør som viktig.

– Jeg håper også jeg at denne prisen åpner for flere muligheter for meg til å fortelle om min opplevelse, og at en del aktører kan lære av vår historie, sier hun.



– Belyst store problemer

Juryen av Åpenhetsprisen trekker fram Skogsholms mot til å løfte saken på nasjonalt plan. Blant annet trekker de fram at hun deltok i partilederdebatten på TV 2.

Juryen skriver også at hun har belyst store mangler i helseapparatet og forteller en sterk historie om hvordan det er å være pårørende til barn som faller mellom to stoler: mellom barnevern og psykiatri.



– Kirsti har belyst store problemer i forebyggingen og behandlingen av psykiske helseutfordringer og rusproblematikk blant unge. Ikke minst har hun vist hvor tung kampen for å bli hørt som pårørende er. Hun er en representant for pårørende og unge som ikke får hjelp, sier Steen.

Skogsholms åpenhet har blant annet ført til at mange fortvilte foreldre, som står i en lignende situasjon, har tatt kontakt.



Skogsholm får et kunstverk og 10.000 kroner som doneres til et godt formål. Kirsti har valgt å donere pengene til ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser.