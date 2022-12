Kirsti Bergstø åpner for å bli SV-leder

SVs nestleder sier hun er åpen for å bli partiets neste leder, men at hennes familiesituasjon gjør at hun må tenke seg nøye om før hun avgjør om hun stiller.

– Jeg har gitt beskjed om at jeg trenger litt mer tid til å tenke, sier Kirsti Bergstø (41) til TV 2.

– Du skal regnes med?

– Ingenting er avklart før folk og parti har sagt sitt, og jeg tror alle skjønner at det er et stort valg om man skal stille opp som leder for et parti. Og med en livssituasjon som skal gå ihop, så er det viktig at det er et gjennomtenkt valg, sier Bergstø.

Hyggelig å bli pekt på

Bergstø, som opprinnelig er fra Kirkenes i Finnmark, er for tiden bosatt like utenfor Oslo, der hun bor alene med sin ni år gamle sønn.

– Det er veldig hyggelig å bli pekt på, foreslått og oppfordret. Jeg har en livssituasjon der jeg er alene med et barn som skal tas hensyn til, og det gjør at jeg må tenke meg veldig nøye om.

– Du har vært åpen om livssituasjon. Hvilke tilbakemeldinger har du fått på det?

– Det har bidratt til forståelse for at det er et krevende valg om man skal ta på seg større oppgaver. Men en del har også sagt at om det er noe de kan gjøre for å bidra, så skal de stille opp. Det synes jeg er veldig hyggelig å høre at vårt parti er et sånt fellesskap, sier Bergstø.

KREVENDE TID: Bergstø tok mandag imot tillitsvalgte for kantine- og servicemedarbeidere, som fortalte om de krevende forholdene for sine ansatte i en tid med økende priser på de fleste varer. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Ikke så lang tid

– Når kommer du til å bestemme deg?

– Jeg må jo bestemme meg innen ikke så lang tid, men det er jo viktig at det er et gjennomtenkt valg mer enn et forhastet valg, sier Bergstø.

Fylkes- og lokallagene i SV har frist til 20. desember med å melde inn sine forslag på hvem de ønsker inn i partiledelsen når Audun Lysbakken går av som SV-leder på partiets landsmøte 17.-19. mars neste år.

Fylkesnes holder døren åpen

I helgen varslet SVs andre nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i Klassekampen at han ikke er kandidat til å bli SV-leder nå, men også at han stiller dersom ingen andre kandidater melder seg.

– Jeg håper på kandidater, mange kandidater, og at flere rekker opp hånda. Det kan potensielt være flere aktuelle enn dem som har vært nevnt av pressa. Men Kirsti Bergstø er en fantastisk bra kandidat. Og Kari Elisabeth er dyktig og god. Så det er naturlig at pressa har pekt på folk som har vært framtredende i partiet over tid.

– Hva skal til for at du likevel kan stille som kandidat? spurte avisen.

– Det må være noen helt ekstraordinære omstendigheter, det er den eneste miniåpningen jeg har. Hvis partiet er i en veldig vanskelig posisjon, så stiller jeg opp, sa Fylkesnes til Klassekampen.

SVs finanspolitiske talsperson og stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (35), også hun opprinnelig fra Kirkenes, er for tiden i foreldrepermisjon og vil ikke kommentere sitt eget potensielle lederkandidatur.