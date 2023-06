Kinogigant ikke med på boikott

– Freia blir et uskyldig gissel, sier Aurora-direktør Geir Martin Jensen.

Det interkommunale kinoselskapet Aurora kino driver kinoene i Tromsø, Alta, Kirkenes, Narvik, Lakselv og Vardø.



Med dette er selskapet Nord-Norges største kulturaktør målt i besøk, med over 400.000 besøkende årlig. Dette utgjør 45 prosent av det totale kinobesøket i Nord-Norge, ifølge selskapets LinkedIn-profil.

– Et uskyldig gissel



Mandag sier Aurora-direktør Geir Martin Jensen til TV 2 at selv om han og medarbeiderne synes det er beklagelig at Mondelez fortsatt har produksjon i Russland – så velger de å ikke ta del i Freia-boikotten.

I hvert fall ikke enda.

– Freia blir et uskyldig gissel, sier Jensen, som mener boikotten av Freia først og fremst vil bidra til å ødelegge for et norsk selskap og norske arbeidsplasser.

– Men om boikotten kan påvirke Mondelez, vil vi vurdere en deltakelse, sier Jensen.

Skeptisk til effekt

Han mener også at effekten av boikotten vil være begrenset, all den tid den i hovedsak er igangsatt hos hoteller og flyselskaper

– ikke de store dagligvareaktørene, som har størsteparten av sjokoladesalget.

– Flyselskapene selger vel like mange flybilletter selv om de ikke har sjokolade fra Freia om bord. Og Aurora kino sorterer i samme kategori, sier han.

Jensen understreker at Aurora kino støtter boikotten av Russland og de gjeldende sanksjonsreglene, og det er viktig for dem at alt som kjeden presenterer er «rent» – enten det er næringsmidler eller filmer.

– Helt siden krigsutbruddet i februar 2022 har vi boikottet all russisk film, og vi selger ingen produkter som kommer fra Russland, eller som er laget av råvarer derfra, sier kinodirektøren.

Det var Nordlys som først omtalte saken.