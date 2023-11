Kina og Russland banker på døren: – Vi står ganske alene

Magnus Mæland (H) har knapt vært ordfører i én måned, men har allerede fått tre henvendelser fra kinesiske aktører som er interessert i å investere i Kirkenes.

Samtidig opplever han at falske profiler i sosiale medier forsøker å piske opp stemningen, polarisere, splitte og skape tvil om ham som politisk leder.

Han mener det er russisk påvirkning.

– Å være ordfører i Sør-Varanger er litt annerledes enn å være ordfører andre steder, sier Mæland.

– Vet at det foregår



– Vi er fortsatt bedårende naive i Norge når det kommer til å forstå hva slags verden vi lever i, sier Mæland.



Han mener både folk og politikere må våkne og forstå at det finnes mange land i verden som ikke vil oss vel.

KREVENDE: Magnus Mæland (H), ordfører i Sør-Varanger, blir beskyldt for å være russofob og rasist av det han beskriver som falske profiler på sosiale meider. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Det krever mye å være lokalpolitiker i Sør-Varanger. Jeg er for eksempel fornærmet i en politisak. Jeg blir truet i sosiale medier, sier Mæland.

Han forteller om falske profiler som prøver å piske opp en fortelling om at han er russofob, rasist, og at han ikke liker russere.

– Vi vet at det foregår påvirkningsoperasjoner i Finnmark for å true folk som meg til å være stille og ikke si meningene våre, sier Mæland.



Han peker blant annet på kransenedleggelsen 25. oktober, som det ble stor oppmerksomhet rundt. Generalkonsulen i Kirkenes, Nikolay Konygin, trosset oppfordringene om å ikke holde markering ved Frigjøringsmonumentet.

Konygin holdt tale og la ned en russisk krans over Sør-Varanger kommunes egen krans.

– Mange syns kanskje det var morsomt og artig, en krangel om kranser, men det var det ikke. Det var en test av meg som politisk leder og lokalsamfunnets reaksjon, hilsen Putin-regimet. Jeg vil si at det der var en villet provokasjon, sier Mæland.



KRANGEL: Det ble dårlig stemning under kransenedleggelsen ved frigjøringsmonumentet i Kirkenes 25. oktober. Foto: Heiko Junge

Han advarer også aviser om å publisere anonyme leserbrev og mener russisk påvirkning har sluppet gjennom i redaksjoner.

– Verden er ikke en pen plass. Verden er til tider en ganske skitten plass, og det ser vi på grensen til Russland, sier Mæland.

Kinesisk paradoks

Det er ikke bare Russland som skaper hodebry for ordføreren.

– Vi har jo kinesiske interesser i næringslivet og Norge har interesse av å eksportere til Kina, men det er et paradoks, sier Mæland.

UTENRIKS: Det er langt mer enn kommuneloven og plan- og bygningsloven å ta hensyn til i Sør-Varanger, ifølge ordføreren. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Han peker på at det skal være gode diplomatiske relasjoner til Kina, samtidig som den åpne trusselvurderingen til PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og forsvaret er klar:

«Vi forventer at Kina vil fortsette å prioritere sin langsiktige posisjonering i nordområdene, blant annet for fremtidig ressursutvinning. Kina vil også forsøke å kjøpe virksomheter eller etablere virksomhet på strategisk plasserte eiendommer i nordområdene. En større kinesisk tilstedeværelse i nordområdene kan utfordre norske sikkerhetsinteresser ved å tilrettelegge for etterretningsaktivitet og skape en økonomisk avhengighet som kan utnyttes», skriver PST i sin åpne trusselvurdering for 2023.



– Man må ha to tanker i hodet samtidig, sier Mæland.

De kinesiske henvendelsene på Mælands bord handler om investeringer med tanke på den nordlige sjørute.

– Det er alt fra en tekstilfabrikk til shipping. Men etter min mening er henvendelsene nå generelle sonderingsmøter. Det er ikke noe konkret på bordet ennå, sier Mæland.

Ikke utenriksminister

Mæland er opptatt av åpenhet og har jevnlig kontakt med PST. Også i utenriksdepartementet har han «raske linjer inn».

– Men som ordfører, er min jobb å forvalte plan og bygningsloven, det er å forvalte kommuneloven, drive på med barnehager og skoler. Når det kommer til sikkerhetsloven og utenrikspolitiske vurderinger, så er det regjeringen sin jobb, ikke min, sier Mæland.

TILSTEDEVÆRELSE: Ordfører Magnus Mæland (H) i Sør-Varanger kommune mener utenriksdepartementet burde ha en utpost i Kirkenes, slik situasjonen er. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Nå mener han at slik situasjonen er, bør Utenriksdepartementet ha større tilstedeværelse i Kirkenes

– Jeg ser på det som naturlig at det skal være en utpost fra utenriksdepartementet i Kirkenes.

Eget Tromsø-kontor

– Situasjonen er krevende for folk og næringsliv. Derfor har regjeringen prioritert nettopp denne regionen med hyppige besøk, annen kontakt og økonomiske støttepakker, sier statssekretær Eivind Vad Petersson.



LØPENDE KONTAKT: Statssekretær Eivind Vad Petersson viser til løpende og direkte dialog med kommunen. Foto: Aage Aune / TV 2

Han kjenner seg ikke igjen i at UD ikke i tilstrekkelig grad er til stede, og peker på at departementet er det eneste som har tilstedeværelse utenfor Oslo, med Tromsø-kontoret.

– Jeg har selv hatt løpende og direkte dialog med både den forrige og den nye ordføreren i Sør-Varanger. Utenriksdepartementet ser fram til å fortsette regelmessig kontakt med kommunen. Nordområdene er hele Norges viktigste strategiske satsingsområde, sier Petersson.