– Kina er ikke den største trusselen

SMITTEUTBRUDD: Kina står nok en gang overfor et stort smitteutbrudd. En rekke europeiske land har ønsket felles tiltak for å hindre smittespredning fra landet. Foto: Aly Song / Reuters

Nesten alle av EUs medlemsland har bedt om felles smittevernregler for reisende fra Kina, som står midt i et massivt smitteutbrudd.

Onsdag ble det holdt et møte i krisehåndteringsrådet (IPCR). Der kom medlemslandene til enighet om å innføre en rekke felles koronatiltak.

EU viser i pressemeldingen til den økende smitten i Kina etter at landet opphevet sine strenge null-covidtiltak.

Fra 8. januar vil landet oppheve deler av inn- og utreiseforbudene, og dermed åpne for at kinesiske turister igjen kan besøke destinasjoner i Europa.

REISERESTRIKSJONER: Snart kan kinesiske innbyggerne nok en gang reise fritt til Europa. Foto: Hector Retamal / AFP

– Uoversiktlig situasjon

Blant tiltakene ble det anbefalt at passasjerer med fly fra Kina skal testes før avreise, samt bruke munnbind om bord i flyet.

Norge deltok på onsdagens møte.

– Norge ønsker å være tett koordinert med øvrige land i Europa, og støtter en felles tilnærming. Vi er glad for at dagens møte har sikret dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

STØTTER: Helseministeren stiller seg bak en koordinering av tiltak i Europa. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hun viser til at både WHO og flere europeiske land er bekymret for at det er lite kunnskap om den epidemiologiske situasjonen i Kina og om hvilke virusvarianter som sirkulerer.

– Å koordinere tiltak i Europa kan gi bedre oversikt i en uoversiktlig situasjon, sier Kjerkol.

Det er ikke direkteflygninger fra Kina til Norge i dag.

– Norske myndigheter går nå i dialog med europeiske kolleger for å se på hvordan tiltakene kan gjennomføres i praksis.

Disse tiltakene ble besluttet Medlemslandene ble enig om følgende: Alle passasjerer på fly til og fra Kina anbefales å bruke munnbind.

Alle EU-land anbefales å innføre krav om negativ koronatest for passasjerer fra Kina, som er tatt ikke mer enn 48 timer før avreise.

Tilfeldig testing av passasjerer som ankommer fra Kina ved ankomst til medlemsstatene.

Sekvensering av avføring fra toaletter ved flyplasser med direkteflyvninger til Kina, samt fra fartøy som flyr inn fra landet.

Å fortsatt oppfordre til å dele vaksiner, og om å anbefale vaksiner til sine innbyggere – også oppfriskningsdoser.

WHO: Store mørketall

Bakgrunnen for krisemøtet er den kraftige smittespredningen i Kina. Etter at landet endret koronapolitikk og opphevet smitteverntiltakene, har viruset nærmest løpt løpsk.

Sykehusene er overfylt, og flere begravelsesbyråer har sprengt kapasitet. Dette til tross for at Kina ikke har rapporter mer enn maks fem koronadødsfall daglig, melder Reuters.

OVERFYLT: Pasienter ligger på vent i gangene på et sykehus i Shanghai 4. januar. Foto: Reuters

Verdens helseorganisasjon (WHO) er bekymret for utviklingen.

I en uttalelse onsdag sa de at Kina underrapporterer antall smittetilfeller og antall dødsfall.

– Vi fortsetter å be Kina om mer pålitelig, rask og jevnlig data på sykehusinnleggelser og dødsfall, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus, ifølge Reuters.

WHO har imidlertid ikke funnet tegn til at det er har dukket opp en ny virusvariant under smitteutbruddet.

DØDSFALL: Flere av begravelsesbyråene er overfylte. Her fra Shanghai. Foto: Reuters

Ifølge nyhetsbyrået forventer internasjonale helseeksperter opptil en million koronarelaterte dødsfall i Kina dette året.

– Ikke største trussel

FHI har tidligere sagt til TV 2 at de mener det ikke har noen hensikt å innføre restriksjoner rettet mot kinesiske turister. Det er assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad enig i.

– Jeg tror at det er få turister som bidrar til smitte i Norge nå fra Kina og andre land, sier han.

Han mener krisemøtet fra EU er et resultat av at medlemslandene ønsker bedre oversikt.

– Vi ønsker å vite hvilke varianter som spres i Europa og i Kina, og vi må se initiativet i lys av det.

IKKE NØDVENDIG: Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, ser heller ikke behovet for innreisetiltak rettet mot reisende fra Kina. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Selv om det er en risiko for at det oppstår en ny virusvariant under kjempeutbruddet i Kina, mener han landet ikke utgjør den største trusselen.

– Har ikke oversikt

– Det er en risiko når smitten sprer seg i et land med så mange mennesker i den hastigheten vi ser nå. Sannsynligvis er risikoen enda større i andre land, der mange er vaksinert. Da vil viruset forsøke å omgå vaksineeffekten, og derfor er nok det det største problemet.

Nakstad vedgår at det er en utfordring at alle land har mindre oversikt over smitten nå enn for ett og to år siden.

– I Kina, men også i Europa og her hjemme sekvenserer vi ikke like mange prøver og derfor klarer vi ikke følge nøye nok med.

Han understreker derfor behovet for jevnlige stikkprøver, som kan fange om eventuelle nye varianter.