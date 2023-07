Kim Wigaard var i tenårene da spiseforstyrrelsen tok over livet hans

Mange kjenner til artisten Kim Wigaard (35) som den energiske dirigenten i NRKs «Demenskoret», men det mange kanskje ikke vet, er at veien dit ikke alltid har vært like lett.

For i tidlig alder begynte de vonde følelsene å presse seg på da han tenkte på sin egen kropp og selvbilde – noe som resulterte i at han ble veldig, veldig syk.

Sånn er det ikke i dag, men selv 20 år senere kan noen av de samme følelsene komme krypende:

– Jeg syns det er vanskelig å si at man blir 100 prosent frisk fra en spiseforstyrrelse. Man lever litt med den, og med en gang noe veldig vanskelig i livet mitt skjer, så kan jeg kjenne at jeg går i gamle vaner, forteller han til God morgen Norge.

Og mørketallene blant menn som sliter med spiseforstyrrelser er store, mener rådgiver.

– Det gjorde noe med mitt selvbilde



Det hele startet da Wigaard var i tenårene.

MED FAMILIEN: Her avbildet på en familietur. Foto: Privat

– Det startet med at jeg var født en stor gutt, og jeg var ikke særlig glad i fysisk aktivitet. Jeg likte heller å synge, spille piano, kle meg ut… Men jeg ble mobbet og ertet av andre for at jeg var større eller så annerledes ut enn de andre guttene, forteller han og fortsetter:

– Det gjorde noe med mitt selvbilde, og at jeg ville forandre meg, og det utviklet seg til en alvorlig spiseforstyrrelse rundt 13-14 års alderen.

Han forteller at han raste ned i vekt på kort tid og ble veldig mager. En av lærerne hans var blant dem som reagerte. Han fikk tidlig hjelp.

– Jeg hadde en lærer på ungdomsskolen som så meg, og valgte å ta den ydmyke, fine samtalen med meg – som folk er veldig redd for å ta. Det gjorde at hun, mamma og pappa startet hjelp ganske fort for meg, så jeg fikk samtaleterapi og alt jeg trengte for å komme meg bedre ut av det.



Samtalen som endret alt

Og de ordene han fikk høre under den første samtalen, gjorde at han klarte å åpne opp. For det var nemlig hele tonen som gjorde at han turte.

14 år gamle Kim Wigaard var vant til å gå rett i forsvarsposisjon når noen påpekte noe. Men nå kunne han endelig åpne litt opp.

Da læreren tok ham til side, trodde han ikke det handlet om spiseforstyrrelsen. Han trodde det heller handlet om karakterene hans.

– Det er veldig morsomt faktisk, for jeg var jo så skoleflink. Da tok hun meg ut i et annet klasserom, så tenkte jeg: «Kjære vene, nå skal hun si at hun har satt meg ned en karakter i norsk», men så sa hun: «Kim, kan ikke du fortelle meg hvordan du har det?».

Og det kom som et sjokk.

«Hvordan jeg har det?», tenkte han.



For på den tiden skjønte han ikke selv at han var syk. Selv om vekt og kropp var alt han tenkte på.

MÅL: Kim Wigaard sitt mål var å veie minst mulig. Foto: Privat

– Mitt mål var jo å veie 0 kilo. Det her er en mental sykdom. I mitt tilfelle så man det jo, men i de fleste tilfeller med spiseforstyrrelser så ser man det jo ikke, sier han.

Han forteller at læreren over noe tid hadde lagt merke til endringene hos ham.

– Hun fortalte at jeg gjorde så mye lekser, at jeg ikke var så sosial, at jeg hadde et annet fokus enn det jeg hadde hatt før og at jeg hadde forandret meg, forteller han og fortsetter:

– Den samtalen ble gjort på en så fin måte at jeg åpnet meg, i motsetning til andre samtaler hvor jeg fikk hard kritikk, eller hvor folk sa: «Du har blitt sånn», og «Du har blitt sånn, nå må du skjerpe deg». Men å ha en fin samtale med noen hvor de uttrykte bekymring på en fin måte, det var viktig for meg.



Mørketall blant gutter

Elin Heitmann er senterleder og rådgiver i Rådgivning om spiseforstyrrelser. Hun holder også foredrag om dette. Heitmann tror ikke antallet gutter som tar kontakt med dem speiler det som er tilfellene.

– Jeg tror veldig mange unge menn og gutter ikke tar kontakt, fordi de ikke kjenner på at de har en spiseforstyrrelse. Jeg har vært i kontakt med Antidoping Norge, og der er det veldig mange som tar kontakt, hvor mange av de burde snakket med oss i ROS, forteller hun og fortsetter:

MØRKETALL: Rådgiver Elin Heitmann forteller at hun ikke tror antallet gutter som tar kontakt med dem gjenspeiler det faktiske tallet på dem som sliter. Foto: Agnes Mogstad/God morgen Norge

– Men av en eller annen grunn tar de ikke kontakt fordi de kanskje ikke identifiserer seg med en spiseforstyrrelse. Kanskje de får så mye positiv tilbakemelding på at «Du er så flink til å trene», «Så bra», også bygger det identitet. Da blir det fryktelig vanskelig å gå bort fra det.



Ifølge NHI.no er det relativt lite kjent om forekomst av bekymringer til utseendet på egen kropp og spiseforstyrrelser hos menn, og hvilke eventuelle følger dette kan gi.

Heitmann forteller at blant de guttene og mennene som tar kontakt med dem, så er det flere fellestrekk.

– Det er jo et overfokus på mat, kropp og vekt. Og trening er en sentral del av det. Det er mange som er redde for at vi skal ta vekk treningen fra dem, og det er viktig for meg å si at det ene utelukker ikke det andre.

– Det at du har en spiseforstyrrelse og har brukt treningen på en negativ måte betyr ikke at du ikke skal trene igjen, men det har blitt noe negativt. Men det betyr ikke at det ikke kan bli noe positivt igjen.



ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser De har landsdekkende rådgivning. Telefon for pårørende, selv berørte og fagpersoner: 948 17 818.

Ordene som gikk igjen

Hennes kunnskap stammer også fra et tiår med spiseforstyrrelser selv. Kim understreker selv at det var treningen, vekten og målebåndet som var hovedfokuset hans.

Ordene gikk igjen i hodet. Vekt, vekt og vekt.

Han klarte å snu det. Men det tok lang tid.

– Med god hjelp, og at jeg selv bestemte meg for at fokuset skulle ligge et annet sted enn vekt, for det er jo det jeg ble påvirket til hele tiden.

– Det er så mange bra helsemessige grunner til å trene, og det er der jeg måtte fokusere. Følelsen jeg har etter at jeg har trent, er helt nydelig. Det er så mange positive ringvirkninger som jeg måtte sette fokus på, istedenfor kun gå til tall og vekt.



KJENNER PÅ FØLELSENE: Nå, selv 20 år senere, forteller Kim Wigaard at han kan kjenne på de samme følelsene. Foto: Agnes Mogstad/God morgen Norge

Men hvis han plutselig har en dag hvor det skjer noe uforventet eller kjipt, kjenner han på at de samme følelsene kommer igjen.

– Men nå vet jeg hva jeg skal gjøre, og de rundt meg vet historien min. Så jeg vet hvilke fysiske valg jeg må ta, og det er godt å kjenne på.