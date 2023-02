Kim må i fengsel – kona sier det blir hennes død

Jeanette Skjeie Andersson (48) er alvorlig syk, og fullstendig avhengig av ektemannen Kim. Jeanette sitter i rullestol, og er pleietrengende døgnet rundt.

Det er ingen andre enn ektemannen Kim som kan ta vare på Jeanette frem til hun er helt frisk igjen. Men samtidig forsøker Kim å få utsatt soning av en fire år gammel dom.

Han har flere ganger fått avslått søknaden sin om å utsette soningen med noen få måneder. Han søker om utsettelse av soning, for å kunne hjelpe Jeanette.

– At Kim må reise vekk er min død. Legene mine skriver at jeg vil være avhengig av han i to til tre måneder til, sier Jeanette.

Fikk beskjed om å ta farvel

Jeanette og Kim bor sammen i en leilighet midt i sentrum av Moss. I fjor sommer ble Jeanette akutt syk og ble lagt i kunstig koma i flere uker.

– Legene var redd hun ikke skulle overleve. Jeg fikk beskjed om å ta farvel med min kone, forteller Kim til TV 2.

MOSS: Jeanette er fullstendig pleietrengende og sitter i rullestol. Foto: Privat

TV 2 har sett dokumentasjon fra Jeanettes leger som bekrefter at hun har vært innlagt med kritisk sykdom.

– Da hun endelig våknet, etter nesten fem og en halv uke i kunstig koma, ble det klart at hun er delir (forstyrrelser av bevissthet, oppmerksomhet og tankevirksomhet, journ. anm), sier Kim.

Får ikke utsatt

Samtidig som Jeanette ble alvorlig syk, fikk Kim beskjed om at han må møte til soning den 7. desember 2022. Dette klaget han på.

Klagen blir tatt opp i tingretten, som konkluderer med at Kim ikke får medhold.

22. februar i år må han møte for soning i Bastøy fengsel.

Kim Andersson ønsker å pleie sin syke kone og få utsatt soningen av endom for grov økonomisk utroskap. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kriminalomsorgen avslår klagen fordi de mener tidsanslaget på hvor lenge det er nødvendig at Jeanette får hjelp er usikker.

Kim skal sone en dom for grov økonomisk utroskap fra 2019.

Ifølge norsk lov har domfelte rett til å få utsatt soning dersom deres nærmeste familie skulle bli akutt syk. Det er denne delen av loven Kim nå vil benytte seg av.

Men det er også denne delen av loven Kriminalomsorgen peker til i sin begrunnelse på hvorfor de avslår klagene.

De skriver at straffavbrudd av hensyn til pårørendes helsetilstand normalt gis i de mer akutte faser, og frem til vedkommende kan ivaretas av helsevesenet.

Kim er enig i at dommen må sones, men han forteller at slik situasjonen er nå er det helt umulig for både han og Jeanette.

– Kun Kim kan hjelpe meg

I romjulen fikk Jeanette endelig dra hjem fra sykehuset, med Kim som sin aller viktigste støttespiller.

Legene til Jeanette er tydelig på at det er helt nødvendig for hennes rehabilitering at Kim er til stede. Dokumentasjon som TV 2 har fått tilgang til bekrefter dette.

Legen ved sykehuset Jeanette var på, skrev i desember at Jeanette vil være avhengig av Kim i to til tre måneder til.

Etter at Jeanette ble skrevet ut fra sykehuset, ble hun sendt videre til et helsehus. På grunn av angst, slår legene fast at det til slutt helt nødvendig at Jeanette reiste hjem fra helsehuset.

Allmennlege ved helsehuset Espen Gjærum skriver i en legeerklæring at det er viktig at det er Kim som er der, fordi det er han som har fått opplæring i hvordan medisinene til Jeanette skal settes intravenøst.

INNKALLING: Samtidig som kona er alvorlig syk, blir Andersson innkalt til soning Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Det vil være krevende for hjemmesykepleien med skiftende personell å få god nok trening og opplæring i det samme.

– Han har fått opplæring og trening til å gjøre dette, som har vært hovedgrunnen til at hun kan være hjemme og ikke innlagt på helsehuset. Hjemmesykepleien har ikke mulighet til å være hjemme hos noen 24 timer i døgnet, skriver Gjærum.

Jeanette er enig i legenes konklusjon.

– Det er kun Kim som kan hjelpe meg. Sønnene våre er bosatt i andre byer og har reisejobber. Jeg kan ikke belage meg på dem når det å pleie meg er en 24 timers jobb.

– Jeg klarer meg ikke selv. Jeg kan ikke skjære en brødskive engang, sier Jeanette.

– Helt på trynet

En av Kims sønner, Matthias Andersson (22), forteller om en fortvilende situasjon for hele familien.

– Hele situasjonen har gått veldig inn på oss, sier 22-åringen.

FORTVILET: Matthias er en av Kims sønner. Han forteller at forholdet til faren har blitt sterkere som følge av situasjonen de står i sammen Foto: Privat

Matthias reagerer på at faren ikke får medhold fra kriminalomsorgen. For han er det helt uforståelig hvorfor faren må inn til soning. Han peker blant annet på at det er snakk om penger, og ikke en drapssak.

– Pappa skal sone straffen sin, men når han ber på sine knær om han kan få utsatt soningen for å stelle med sin syke kone så er det helt på trynet at han får avslag.

– Dessverre en påregnelig følge

Assisterende regiondirektør Brit Kari Kirkeeide ved Kriminalomsorgen øst skriver i en e-post til TV 2 at en dom i utgangspunktet skal fullbyrdes straks den er rettskraftig.

Hun viser til straffeprosesslovens paragraf 452, som sier at en dom skal sones straks den er rettskraftig og det ikke er andre særskilte bestemmelser.

– Fullbyrding av frihetsstraff kan utsettes når vektige grunner tilsier det. Det skal foretas en konkret, skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfelle. Søknader om utsettelse skal vurderes nøye og det skal føres en restriktiv praksis. Utsettelse skal bare gis dersom utsettelsen vil avhjelpe problemene.

– Videre må det vurderes om de påståtte problemer er større enn det som normalt vil foreligge ved fullbyrding av straff, skriver Kirkeeide videre.

Det er altså mulighet for å få utsettelse av soning dersom nærmeste familie skulle bli syk. Kirkeeide skriver i e-posten at det ligger til grunn at den syke ikke er kronisk syk, og at helsetilstanden er dokumentert og av en slik grad at soningsavbrudd vil kunne avhjelpe problemene.

– Fravær fra familie og manglende mulighet til å følge opp syke familiemedlemmer i lengre tid er dessverre en påregnelig følge av det å begå et straffbart forhold og bli dømt til en ubetinget straff, skriver Kirkeeide.

– Fremstår urimelig

Nicolai V. Skjerdal er advokat i Fend Advokatfirma. Han mener at det er urimelig at Kim ikke får utsatt soningen sin, når familien står i en så alvorlig situasjon.

– Jeg mener det fremstår meget urimelig og uriktig etter loven at Kim ikke får utsatt soning. Det er tale om et midlertidig tidsperspektiv.

Han sier videre at han ikke er enig i Kriminalomsorgens beslutning om å bruke tidsanslaget som grunn til å avslå søknaden.

ADVOKAT: Nicolai Skjerdal mener Kim bør få utsatt soningen sin. Foto: Fend Advokatfirma

– Det er neppe mulig å angi nøyaktig hvor mange måneder som vil vise seg å være nødvendig, men jeg forstår at legene anslår tre til seks måneder. Dette er et utsettelsesperspektiv som loven gir åpning for, sier Skjerdal.

Å få innvilget soningsutsettelse er veldig strengt. I saker hvor det søkes om utsettelse på grunn av andre enn den domfelte, er det enda strengere forteller Skjerdal.

– Det skal være alvorlige forhold som ikke kan avhjelpes av andre, som helsevesenet, og det må være midlertidig. Etter mitt skjønn er disse vilkårene oppfylt i denne saken.

– Forbi all sunn fornuft

Kim er fortvilet over Kriminalomsorgens endelige avgjørelse.

– Jeg har hele tiden vært klar på at det er veldig vanskelig for meg å skulle sitte i fengsel, samtidig som kona mi er veldig syk, sier han.

Kim Andersson ønsker å pleie sin syke kone og få utsatt soningen av endom for grov økonomisk utroskap. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ifølge Kim har han fått beskjed om at dersom konas tilstand skulle forverre seg, kan han søke om velferdspermisjon. Å få innvilget dette tar flere uker forklarer han. Han kan heller ikke se hvordan hun kan bli noe dårligere enn det hun er nå.

Han er helt klar på hva som burde bli gjort annerledes i saken hans.

– Jeg burde få soningsavbrudd frem til det er avklart hvordan kona mi sin tilstand er. Det er forbi all sunn fornuft å nekte meg dette, avslutter Kim.