Kilder til TV 2: Storstreiken er over

Streiken er over, opplyser kilder til TV 2. Det vil bli innkalt til en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

OVER: Kilder til TV 2 opplyser at streiken er over.

Saken oppdateres

Etter 17 timer med mekling på overtid ble det søndag klart at 23.000 LO-medlemmer tas ut i streik.

Dette er første gang siden andre verdenskrig at et såkalt mellomoppgjør, der partene kun forhandler om lønn, har ført til streik.

25.000 LO-medlemmer er så langt tatt ut i streik, men fredag morgen klokka 6 skulle nye 17.000 ut. Da ville streiken også ha ramme tHydro og Elkem.



Kilder til TV 2 opplyser derimot torsdag ettermiddag at storstreiken er over. LO har sagt ja til et forslag til løsning i mellomoppgjøret.

Det vil bli innkalt til en pressekonferanse på Riksmeklerens kontor klokka 17.

Hva som ligger i forslaget som LO har godtatt er foreløpig ikke kjent.

Riksmekler Mats Ruland vil ikke bekrefte til NTB om streiken er over.

– Ved enighet er det naturlig at de kommer hit, sier han til NTB.

Ruland bekrefter imidlertid at han torsdag har hatt kontakt på telefon med YS, NHO og LO.

Bakgrunnen for streiken

LOs hovedkrav i forhandlingene var økt reallønnsvekst til sine medlemmer. Dette betyr at lønningene må stige mer enn prisveksten, som er ventet å ligge på 4,9 prosent de neste 12 månedene.

Under meklingen ble det av riksmekleren lagt frem en skisse til lønnsforslaget. Forslaget inneholdt totalt 5,2 prosent i lønnsvekst, altså mer enn den ventede prisstigningen.

Det takket LO nei til, og dermed ble det streik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener nemlig denne skissen ikke ville gitt en lønnsøkning på 5,2 prosent i praksis.

Dette betyr begrepene: Mellomoppgjør: I et hovedoppgjør forhandles det om alt som står i tariffavtalen i tillegg til lønn, som for eksempel arbeidstid og ferie. I et mellomoppgjør forhandles det kun om lønn Reallønnsvekst: Dette er lønnsveksten etter prisstigningen en trukket fra. I løpet av de neste 12 månedene det ventet at prisene skal stige med 4,9 prosent. Kjøpekraft: Dette er nettoinntekten man har igjen etter fratrekk av skatter og prisstigning. Utviklingen av kjøpekraften påvirkes av mange faktorer. Deriblant lønn, priser, skatt og avgifter, overføringer, inflasjon og renteutvikling. Sentrale og lokale forhandlinger: De sentrale forhandlingene foregår først. Her kan det bli streik eller lockout hvis partene ikke kommer fram til enighet. De lokale forhandlingene gjennomføres etterpå. Disse skal ta utgangspunkt i bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Rammet bredt

Streiken har vart siden mandag og rammet bredt.

En rekke matprodusenter stengte produksjonen mandag som følge av streiken, blant andre potetgullfabrikken Maarud, godteriprodusenten Nidar og øl- og brusprodusenten Ringnes.

Ansatte i disse selskapene kan nå imidlertid møte på jobb igjen fredag.

Mandag ble også en rekke ferjeavganger innstilt. Eksperter TV 2 har snakket med, mener LO har gjort et nøye utvalg i hvilke bedrifter som skulle tas ut i streiken.

– Jeg tror LO og YS har lært fra tidligere streiker at man må være veldig nøye med hvem man tar ut i streik, sier arbeidslivsforsker Kristine Nergaard i Fafo til TV 2.

Nergaard omtaler streiken som stor, i og med at den har rammet mange bedrifter i mange ulike bransjer.

Hennes kollega Åsmund Arup Seip er enig med sin Fafo-kollega.

– Streiken er stor, og blir betydelig i samfunnet. For LO er det viktig å få markert streiken, og legge et stort økonomisk press på arbeidsgiver. Selv betaler de ut millioner av kroner i streikestøtte hver dag, i tillegg har arbeidsgiver et stort tap, sa forskeren til TV 2 rett før det ble enighet mellom partene.

