Kilder til TV 2: Støre har gitt Huitfeldt sparken

I en samtale fredag kveld har statsminister Jonas Gahr Støre gitt Anniken Huitfeldt beskjed om at hun er ferdig som utenriksminister, ifølge TV 2s kilder.

De to siste døgnene har Huitfeldt, som er fra Akershus, levd i uvisshet om hvorvidt hun får fortsette som utenriksminister.

Fredag kveld kom beskjeden fra Jonas Gahr Støre, ifølge TV 2s kilder:

Hun får sparken i førstkommende statsråd, som kan skje allerede på mandag 16. oktober – på dagen to år etter at hun ble utnevnt.

GOD STEMNING FØR: Anniken Huitfeldt og Jonas Gahr Støre på landsmøtemiddagen til Arbeiderpartiet i mai i år. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Huitfeldt har vært utenriksminister siden Jonas Gahr Støres regjering tiltrådte 16. oktober 2021.

Etter det TV 2 erfarer ligger dagens klima- og miljøminister Espen Barth Eide fra Oslo best an til å overta jobben fra Huitfeldt.

Eide var utenriksminister det siste året av Jens Stoltenbergs andre regjering, fra september 2012 til oktober 2013.

I så fall trenger Jonas Gahr Støre både en ny kunnskapsminister og en ny klima- og miljøminister i sin regjering, ettersom nestleder Tonje Brenna, ifølge TV 2s kilder, skal bli ny arbeids- og sosialminister.

Huitfeldt kom torsdag hjem fra et besøk til Brasil og dro rett i regjeringskonferanse, der blant andre Jonas Gahr Støre var til stede.

TV 2 er ikke kjent med om de to snakket sammen da.

Onsdag avslørte Dagens Næringsliv at Støre vurderer å sparke Huitfeldt fra jobben som utenriksminister. TV 2 og flere andre medier har fått bekreftet disse opplysningene.

Forbannet på Støre

TV 2 snakket torsdag med en rekke av Anniken Huitfeldts støttespillere. Overfor dem har Huitfeldt gitt uttrykk for at hun tror Støre vil kvitte seg med henne, men at hun ikke har fått noen direkte henvendelse fra Støre med en slik beskjed, forteller TV 2s kilder.

Huitfeldt skal etter det TV 2 kjenner til torsdag ha gitt uttrykk for både frustrasjon og irritasjon over Støres fremgangsmåte.

­– Hun er forbannet på Jonas, sier en kilde nær Huitfeldt TV 2 har snakket med.

Overfor sine nærmeste støttespillere har Huitfeldt uttrykt at det ikke var aktuelt for henne å trekke seg som utenriksminister på eget initiativ.

Men fredag kom altså Støre til Huitfeldt og ga henne beskjeden direkte om at hun er ferdig som utenriksminister i hans regjering etter to år i jobben.

TV 2 har kontaktet Støre, Huitfeldt og Eide fredag kveld, men ingen av de tre har besvart TV 2s henvendelser.