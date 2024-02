Kilder til TV 2: Mener Giske tar maktgrep

ÅRSMØTE: Trond Giske under fjorårets årsmøte i Trondheim Arbeiderparti. Foto: Kristin Grønning / TV 2

TV 2 kjenner til at en rekke sentrale personer i Ap har oppfordret Gunn Elin Høgli til å ikke gi etter for press om å trekke seg som leder i Trondheim Ap.

Grunnen de oppgir for å støtte Høgli, er at det de mener er utidige maktgrep fra Trond Giske ikke hører hjemme i det skjulte, men skal behandles i åpne, demokratiske prosesser i partiet.

Høgli er, som TV 2 har skrevet, ikke på valg, men har røket uklar med Trond Giske.

Det skal være bakgrunnen for maktkampen, som kan bli utspilt for åpen scene under årsmøtet i Trondheim Ap, både fredag og lørdag.



Det skal koste

Høgli vet godt at Giskes lokallag Nidaros kan kaste henne om de vil på årsmøtet, på samme måte som de innsatte henne under forrige årsmøte.

Da var valgkomiteen innstilt på Jørn Arve Flått som ny leder, men kvelden før fjorårets årsmøtet ringte Giske personlig valgkomiteens leder og sa at Nidaros gikk for Høgli i stedet. Flått trakk seg, fordi han visste at Nidaros hadde rent flertall på årsmøtet.

Men den sittende lederen har fortsatt ikke gitt seg, selv om presset mot henne økte med et mistillitsforslag torsdag.

GIR SEG IKKE: Leder i Trondheim Ap, Gunn Elin Høgli, har så langt ikke gitt etter for press. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Høgli blir etter det TV 2 kjenner til oppfordret av sentrale personer om å stå løpet ut, slik at det de mener er et gjenkjennelig maktgrep fra Giskes side kommer ut i åpent lende.

Det skal koste Giske å fjerne personer etter eget forgodtbefinnende, uttrykker en av dem overfor TV 2.

Flere kilder uttrykker overfor TV 2 at det blant tillitsvalgte i lokallagene og Ap-representanter i kommunestyret er frustrasjon og til dels resignasjon fordi de oppfatter at det straffer seg hvis de uttrykker uenighet med Giske.

Torsdag gikk to av de fremste Ap-toppene i Trondheim, Roar Aas og Trude Basso, likevel ut i Adresseavisen med ramsalte angrep på Giske.

– Vi kan ikke ha en situasjon der alle i Trondheim Arbeiderparti lever på nåde fordi Trond Giske har ambisjoner for seg selv, sier de.

– Det er helt håpløst. Du blir demotivert. Du blir likegyldig. Du går med tanken om å dra til Frøya for å fiske sild i stedet, sier Aas.



Giske sier følgende til Adresseavisen.

– I Nidaros snakker vi om sak og ikke person, og om saker som betyr noe for folk som pensjon, trygg økonomi, skole og eldreomsorg. Det har gjort at det er trivelig og interessant å være med, og har gitt oss 4500 medlemmer. Det kommer vi til å holde oss til, og derfor er dette utspill vi ikke går inn i, svarer Giske i en sms til Adresseavisen.



Giske har ikke svart på henvendelser fra TV 2.

Åpner årsmøtet med mistillit

Dersom Høgli går inn i årsmøtet som leder, blir mistillitsforslaget trolig fremmet ved åpningen og konstitueringen av årsmøtet fredag klokken halv fem.

Deretter innleder partisekretær Kjersti Stenseng til politisk debatt, som hun gjorde i fjor, da Høgli ble valgt.

Den politiske debatten kommer til å dreie seg om den harde kritikken Giskes lokallag har rettet mot Trondheim Ap.

I uttalelsen Nidaros har oversendt til årsmøtet får Trondheim Ap kritikk for manglende evne til å sette dagsorden og drive med aktivt organisasjonsarbeid.

I mistillitsforslaget mot Høgli heter det at «Østbyen arbeiderlag mener at det er styrets leder som bærer ansvaret for styrearbeidet og resultatene».

TV 2 har bedt Vegard Nilsen i Østbyen arbeiderlag utdype uttalelsen han har oversendt, men Nilsen bryter samtalen uten kommentar.

Østbyen arbeiderlag har også bedt om at hele styret stiller sine plasser til disposisjon.

«Vi trenger et lag, som drar i samme retning, rundt den lederen årsmøte velger i samlingen av Trondheim Arbeiderparti», heter det i vedtaket.



KAMPARENA: Her på Quality hotel Prinsen avholder Trondheim arbeiderparti sitt årsmøte denne helga. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Ottervik-markering og valg

Lørdag er det lagt opp til en times markering av Aps markante Trondheims- ordfører gjennom 20 år, Rita Ottervik.

Hun har takket nei til å kommentere den politiske situasjonen framover overfor TV 2.

Straks feiringen av Ottervik er over, bryter valget løs, og tar fokuset på årsmøtet.

PORTRETT: Trondheims ordfører gjennom 20 år, Rita Ottervik med et portrett av fotokunstner Mette Tronvol. Foto: Frank Lervik / TV 2

Det blir trolig først stemt over mistillitsforslaget, og deretter om hele styret skal settes sammen på nytt. Det er krevd skriftlig avstemning.

Skulle Giskes lokallag Nidaros i samarbeid med andre lokallag i Trondheim Ap avsette styret, er det lagt opp til at valgkomiteen kommer sammen og innstiller på medlemmer til et nytt styre.

Ifølge TV 2s kilder har valgkomiteen allerede drøftet navn på etterfølger etter Høgli, trolig i strid med Aps vedtekter om at de kun skal vurdere kandidater til roller som er på valg.

Jordskjelv

At Ap-topper tar et åpent oppgjør med Giske blir betegnet som et politisk jordskjelv av politisk redaktør i Adresseavisen, Siv Sandvik.

Ap-delegater TV 2 har snakket med, er delt i forventningene om dette blir fulgt opp på årsmøtet. Alt kan skje, sier de, fra sedvanlig taushet til knallharde uttalelser. I verste fall går Trondheim Ap i tusen biter, blir det uttrykt overfor TV 2.

Høglis nestleder Pål Sture Nilsen har ifølge kilder sagt at han er villig til å overta som leder.

Høgli er blitt spurt om hun vil trekke seg av valgkomiteens leder Giske-allierte Eva Kristin Hansen, ifølge kilder. Hansen skal også ha brakt opp muligheten for at Høgli trekker seg i møter i valgkomiteen.

Hansen har ikke ønsket å kommentere valgkomiteens arbeid. Torsdag kveld skal innstillingen fortsatt ikke være oversendt årsmøtet.