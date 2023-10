Kilder til TV 2: LO vil ikke redde Huitfeldt

FREDES IKKE: LO vil ikke slå ring om utenriksminister Anniken Huitfeldt, ifølge TV 2s kilder. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Statsminister Jonas Gahr Støre har orientert LO-ledelsen om at han planlegger å fjerne Anniken Huitfeldt som utenriksminister, ifølge TV 2s kilder.

Anniken Huitfeldt kjemper nå for sitt politiske liv etter at en rekke medier, inkludert TV 2, har erfart at Støre vurderer å sparke Huitfeldt fra jobben som utenriksminister.

Etter det TV 2 kjenner til skal Støre ha orientert ledelsen i LO om at han planlegger endringer i regjeringen og at en av endringene er å fjerne Huitfeldt.

LOs leder Peggy Følsvik har en svært mektig posisjon i Arbeiderpartiet. Hun sitter i partiets sentralstyre, hun ledet valgkomiteen som tidligere i år vraket Huitfeldt fra sentralstyret og hun blir jevnlig konsultert av Støre i store og viktige saker.

For halvannet år siden var Følsvik også en avgjørende kraft i å presse daværende arbeidsminister og Ap-nestleder Hadia Tajik ut av sine posisjoner.

Denne gangen, når Støre vil bytte ut Huitfeldt, velger Følsvik å sitte helt i ro.

Vil ikke foreta seg noe

TV 2 har snakket med en rekke sentrale kilder i LO. De forteller at vurderingen internt i LO er at valget av utenriksminister er statsminister Støres privilegium og at LO ikke har noen politisk interesse i valget av utenriksminister.

Derfor har og kommer ikke LO-lederen til å foreta seg noe overfor Støre for å forsøke å redde Huitfeldt fra å bli sparket som utenriksminister, ifølge TV 2s kilder.

Dermed ser mulighetene for Huitfeldt til å overleve neste ukes statsråd til å være uhyre små.

Anniken Huitfeldt ble utenriksminister da Jonas Gahr Støres regjering tiltrådte 16. oktober 2021 og vil dermed ha sittet to år i posten om hun går av til uken.

Forbannet på Støre

Huitfeldt skal etter det TV 2 kjenner til ha gitt uttrykk for både frustrasjon og irritasjon over Støres fremgangsmåte.

– Hun er forbannet på Jonas, sier en kilde nær Huitfeldt TV 2 har snakket med.

Overfor sine nærmeste støttespillere har Huitfeldt uttrykt at det ikke er aktuelt for henne å trekke seg som utenriksminister på eget initiativ.