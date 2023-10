Kilder til TV 2: Huitfeldt vil ikke gå av selv – presser Støre

Huitfeldt kom torsdag hjem fra et besøk til Brasil og dro rett i regjeringskonferanse, der blant andre Jonas Gahr Støre var til stede.

TV 2 er ikke kjent med om de to snakket sammen da.

Onsdag avslørte Dagens Næringsliv at Støre vurderer å sparke Huitfeldt fra jobben som utenriksminister. TV 2 og flere andre medier har fått bekreftet disse opplysningene.

Forbannet på Støre

TV 2 har torsdag snakket med en rekke av Anniken Huitfeldts støttespillere. Overfor dem har Huitfeldt gitt uttrykk for at hun tror Støre vil kvitte seg med henne, men at hun ikke har fått noen direkte henvendelse fra Støre med en slik beskjed, forteller TV 2s kilder.

Huitfeldt skal etter det TV 2 kjenner til ha gitt uttrykk for både frustrasjon og irritasjon over Støres fremgangsmåte.

­– Hun er forbannet på Jonas, sier en kilde nær Huitfeldt TV 2 har snakket med.

Overfor sine nærmeste støttespillere har Huitfeldt uttrykt at det ikke er aktuelt for henne å trekke seg som utenriksminister på eget initiativ.

Presser statsministeren

Dermed legger Huitfeldt press på Støre til selv å sparke henne ut av regjeringen. Enkelte av Huitfeldts støttespillere tror Støre ikke vil våge å gjøre det av frykt for konsekvensene.

Imidlertid har ingen av Aps folkevalgte, tillitsvalgte eller medlemmer gått åpent ut med støtte til Huitfeldt i det halvannet døgnet det har vært offentlig kjent at Støre vurderer å vrake henne.

PRESSET: Utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: Jonas Been Henriksen

Etter det TV 2 kjenner til, er Støres vurdering ikke at innholdet i Huitfeldts aksjeskandale i seg selv har endret seg etter at saken ble kjent. Forskjellen er situasjonen knyttet til Høyre-leder Erna Solbergs mye større og mer alvorlige aksjeskandale. Så lenge Huitfeldt er statsråd, gjør det det vanskelig for Ap å drive effektiv kritikk av Solberg-saken. . At det skal holdes høring i Stortingets kontrollkomité kompliserer dette bildet.

Støre dro torsdag ettermiddag til Gotland i Sverige for et møte med statsledere fra Storbritannia, Norden og Baltikum.

Støre taus om dramaet

I et intervju med TV 2 svarte han ordknapt på spørsmålene om dramaet rundt de kommende endringene i regjeringen.



– Stemmer det at du har tenkt å kvitte deg med Anniken Huitfeldt?

– Det har jeg ingen kommentar til. Slike rokeringer, det er noe som skjer når det skjer, så det har jeg ikke noen kommentar om i dag.

GOD STEMNING FØR: Statsminister Jonas Gahr Støre poserte villige vekk foran sine regjeringsmedlemmer under åpningen av Stortinget forrige uke. Foto: Stortinget

– Hvor stor belastning er det at hun fortsatt sitter som statsråd?

– Nei, det har jeg ingen kommentar til. Jeg har en god regjering som er på jobb hele tiden og løser viktige saker, og det er jeg fornøyd med.

– Har du snakket med Anniken Huitfeldt om dette?

– Ikke noen kommentar til det, sier Støre til TV 2.

Ingen kommentar

Heller ikke Anniken Huitfeldt vil kommentere noe om situasjonen.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Huitfeldt til TV 2 torsdag kveld.

– Er det likevel litt overraskende å se dette i mediene?

– Det har jeg ingen kommentar til, svarer utenriksministeren.