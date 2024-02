Kilder til TV 2: Frykter lederstrid i Trondheim Ap

Bare ett år etter at Trond Giske tvang igjennom Gunn Elin Høgli som leder i Trondheim Ap, skal hans nære allierte Eva Kristin Hansen ha luftet muligheten for at Høgli skal trekke seg.

I Trondheim Ap er det knyttet stor spenning til valgkomiteens siste møte tirsdag kveld.



Stortingsrepresentant og nestleder i Trøndelag Ap, Eva Kristin Hansen, er leder for valgkomiteen, og møtet skjer bare dager før Trondheim Ap har sitt årsmøte fredag og lørdag.

Flere kilder med innsikt i prosessen sier nå til TV 2 at Hansen i et møte med sittende leder Gunn Elin Høgli skal ha tatt opp spørsmålet om hun vil trekke seg frivillig som leder på det kommende årsmøtet.

LEDER VALGKOMITEEN: Stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Eva Kristin Hansen, samlet valgkomiteen i Trondheim Ap tirsdag kveld. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Dette er høyst uvanlig fra valgkomiteens leder, siden Høgli ikke er på valg, og henvendelsen blir ifølge kilder oppfattet som et utidig press for å få henne fjernet.

– Jeg kommenterer ikke arbeidet i valgkomiteen. Vi er fortsatt i arbeid, skriver Hansen i en tekstmelding til TV 2.



Hard kritikk fra Giskes lokallag

Haken for de som ønsker å bytte henne ut, er at hun på årsmøtet i fjor ble valgt for en toårsperiode.

Ifølge vedtektene til Trondheim Arbeiderparti kan en ny leder bare velges dersom den sittende lederen trekker seg.

Det har Høgli, etter det TV 2 forstår, ingen planer om.

Valgkomiteen har imidlertid en mulighet til å kaste henne dersom det kan framlegges sterke grunner for det på årsmøtet, men det er usikkert om det vil skje.



Spenningen rundt valgkomiteens arbeid kommer etter at Giskes lokallag, Nidaros, kom med sterk kritikk mot Trondheim Ap i et vedtak på sitt årsmøte forrige uke.

«Trondheim Arbeiderparti setter ikke dagsorden slik et stort kommuneparti bør gjøre», heter det i den krasse uttalelsen fra Nidaros Sosialdemokratiske forum.

KRASS: Trond Giskes lokallag, Nidaros sosialdemokratisk forum, er sterkt kritisk til aktiviteten i Trondheim Ap. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Tiden er overmoden for å sette forslag til en ny og bedre organisasjon ut i livet, er beskjeden fra Giske-laget.

Giske har foreløpig ikke svart på spørsmål fra TV 2 om han ønsker å skifte ut Høgli.

Uttalelsen er oversendt og skal diskuteres på årsmøtet i Trondheim Ap fredag.

Skal ha røket uklar med Giske

Ifølge kilder er bakgrunnen for spørsmålet om å bytte ut Høgli knyttet til at hun skal ha røket uklar med Giske i forbindelse med valgkampen i 2021.

Ifølge Aftenposten og Adressa skal Giske ha vært uenig i at tidligere AUF-leder i Trøndelag, Emiie Græsli, ble ansatt som valgkampmedarbeider.

Græsli var den som kommenterte AUFs protest mot Giske i mediene da han trakk seg fra politikken på årsmøtet i Trøndelag Ap i 2020.



Giske har ikke svart på henvendelse fra TV 2, men har tidligere benektet at det var noen uenighet om ansettelsen av Græsli.



«Overkjørte» valgkomiteen

Også i forkant av fjorårets årsmøte i Trondheim Ap ble det dramatikk utløst av Trond Giskes lokallag.

Den gang gikk et flertall i valgkomiteen inn for Jørn Arve Flått til ny leder for Trondheim Ap.

Men to dager før årsmøtet skulle begynne, sendte Trond Giske en tekstmelding til lederen av valgkomiteen og skrev at hans lokallag isteden ønsket nettopp Gunn Elin Høgli.

Med den voldsomme medlemsveksten i Nidaros hadde Giske sikret seg rent flertall på årsmøtet i Trondheim Ap og dermed makt til å håndplukke lederen av Ap-laget i trønderhovedstaden.

På årsmøtet ble Høgli valgt for en periode på to år, slik vedtektene til Trondheim Ap krever. Hennes periode går dermed ut ved årsmøtet neste år, i 2025.

Kilder sier til TV 2 at Høgli har sterke støttespillere, og krysser fingrene for at det ikke blir noe lederdrama på årsmøtet.