Kilder til TV 2: Disse får økt skatt av regjeringen

Det er knyttet spenning til den rødgrønne regjeringens første statsbudsjett, ikke minst hvilke skattegrep regjeringen foreslår i neste års budsjett og hvilke områder de faktisk velger å prioritere.

TV 2 kan nå avsløre hvem som får skatteskjerpelser av regjeringen, og at de blant annet vil bruke pengene på å kutte barnehageprisen for alle, og ytterligere redusere fergeprisene (se lenger ned i saken).

Tusenlapp i skattelette

Fra før har finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet at de som tjener under 750.000 kroner får skattelette. TV 2 kan i dag fortelle at denne skatteletten blir på om lag 1000 kroner.

De som tjener over 750.000 kroner kan vente seg tilsvarende økt skatt på rundt tusen kroner. Men de som tjener rundt 2 millioner kroner og oppover vil ifølge TV 2s kilder få langt kraftigere skatteøkning.

I tillegg vil det komme flere skattegrep fra regjeringen:

Bedriftene slipper heller ikke unna. Arbeidsgiveravgiften økes på lønninger over 750.000 kroner, sier kilder til TV 2.

De som eier bedrifter må betale mer. Utbytteskatten økes fra 22 prosent til 24 prosent.

Også formuesskatten økes noe, får TV 2 opplyst.

Håver inn på økte strømpriser

Regjeringen får også økte inntekter som følge av de høye strømprisene.

Takket være norsk vannkraft får staten inntekter på totalt rundt 70 milliarder kroner i inneværende år, hvorav 44,7 milliarder går rett ut igjen til innbyggerne i form av strømstøtte.

Kilder forteller også til TV 2 at regjeringen blant annet vil bruke disse pengene på:

Senke barnehageprisene. Nå skal maksprisen ned til 3.000 kroner.

Fergeprisene kuttes med 20 prosent sammenlignet med i år, samt at det ligger inne penger til gratis ferger til og fra øyer uten fastlandsforbindelse.

Regjeringen prioriterer, som lovet, å øke fagforeningsfradraget til 7.700 kroner.

Forventer sinte ordførere

Flere kilder med innsyn i budsjettet forteller TV 2 at de forventer bråk fra kommunesektoren. Etter at kommuneøkonomiproposisjonen ble lagt frem før sommeren har anslagene for prisvekst økt. Etter det TV 2 får opplyst vil ikke denne økningen bli fullt ut kompensert i det budsjettet som legges frem torsdag.

Det betyr at de aller fleste ordførerne som nå jobber med sine kommunebudsjetter for neste år, får litt mindre å rutte med, enn det de hadde forventet.

Helheten i statsbudsjettet blir lagt fram klokken 10.00 torsdag.