Kilder til TV 2: Denne strøm-modellen har regjeringen skrotet

NÆRMER SEG: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har et digitalt møte med NHO og LO i morgen for å diskutere strømstøtteordning for bedriftene. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Regjeringen ser fortsatt på ulike løsninger for strømstøtte for bedriftene, og de fleste alternativer ligger fortsatt på bordet.

Det eneste som nå er klart er at det ikke blir en automatisert ordning, som de private husholdningene har, opplyser kilder til TV 2.

På digital linje fra USA skal næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fredag igjen ha møte med toppene i LO, NHO og Virke om strømtiltak for bedriftene på fredag.

Da vil en løsning bli diskutert med partene, får TV 2 opplyst. Partene i arbeidslivet er heller ikke helt samstemte i hva slags ordning de ønsker. Mens NHO vil ha en form for støtteordning til næringslivet, vil arbeidsgiverkollegene i Virke ha en låneordning. LO er mer på linje med Virke enn med NHO her. Det som også fremstår klart er at det vil bli et stort innslag av ENØK-tiltak i krisepakken for bedriftene. Næringslivet må bli flinkere til å effektivisere og spare strøm, og ordningen må motivere til det.

Digitalt møte

Møtet finner sted kl. 14 fredag, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet til NTB.

Regjeringskilder opplyser at de nå ser konturene av noe de kan presentere på møtet fredag.

Vestre er for tiden i USA, men vil delta på møtet digitalt, opplyser departementet.

TV 2 har tidligere skrevet om de ulike alternativene regjeringen har hatt på bordet.

NHO utålmodig

NHO-leder Ole Erik Almlid avventer et konkret forslag fra regjeringen om en strømpakke for næringslivet.

– NHO har understreket hele veien: Det må ligge en direkte tilskuddsordning i bunnen. Vi har vært tydelige på at en ordning som kun inneholder lånegarantier og energieffektiviseringstiltak, alene ikke vil være nok, sier Almlid til TV 2.

NHO mener det trengs en målrettet refusjonsordning til de bedriftene som er hardest rammet av skyhøye kraftpriser.

– Bedriftene har betalt milliarder i økte strømregninger til stat og kommune. Det vi ber om, er at noe av dette gis tilbake til de bedriftene som sliter mest med strømpriser som har steget med 400-500 prosent.

Han understreker at arbeidsgiverorganisasjonen nå er utålmodige.

– Det haster å få dette på plass, så forslaget må komme raskt. Vi har siden januar tatt til orde for en strømrefusjonsordning. Siden den gang har situasjonen for deler av norsk næringsliv gått fra vondt til verre – og det ligger an til å kunne bli enda verre, sier Almlid.

Han mener det er mange bedrifter som sliter tungt.

– Vi får svært mange tilbakemeldinger om dette. For vanlige bedrifter var dette umulig å forutse og umulig å gardere seg mot