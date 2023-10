Kilder til TV 2: Brenna har bedt om å bli arbeidsminister – Støre vurderer å vrake Huitfeldt

Etter at Tonje Brenna og Jan Christian Vestre i mai ble valgt som nestledere i Arbeiderpartiet har det vært ventet en endring av Aps ministerlag.

Nå er den ventede endringen i ferd med å skje, forteller kilder til TV 2.

De to nestlederne har fått muligheten av statsminister Jonas Gahr Støre til selv å peke ut hvilken ministerpost i hans regjering de ønsker seg.

Brenna vil bli arbeidsminister

Brenna har gitt beskjed om at hun ønsker å bli arbeids- og sosialminister, mens Vestre ønsker å forbli der han er i dag – som næringsminister, forteller TV 2s kilder.

VIL BYTTE: Brenna vil skifte statsrådsbeite, ifølge TV 2 sine kilder. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Dermed må Marte Mjøs Persen, som i dag er statsråd i Arbeids- og sosialdepartementet ut av den ministerposten. Etter det TV 2 får opplyst skal hun ha blitt informert om at hun må tilbake til Stortinget, der hun ble innvalgt som stortingsrepresentant for Hordaland ved valget i 2021.

– Dette har jeg ingen kommentarer til, sa Persen da TV 2 møtte henne i Stortinget onsdag.

Vestre kan få drømmen ødelagt

For Vestres del er situasjonen mindre avklart. Selv om han ønsker å fortsette som næringsminister er TV 2 kjent med at statsminister Jonas Gahr Støre ønsker å flytte nestlederen til et tyngre departement som primært jobber med velferdsspørsmål. Det er da Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet som er mest aktuelle, men overfor TV 2 fremheves jobben som helseminister som klart tyngre.

UAVKLART: Hvor ender Jan Christian Vestre opp? Foto: Aage Aune / TV 2

For Støre skal det være viktig at de to nestlederne får om lag like viktige og fremtredende ansvarsområder i regjeringen for at de begge skal være likeverdige kandidater til å overta den dagen han selv går av som partileder, blir TV 2 fortalt.

Kan vrake Huitfeldt

I tillegg vurderer Støre å bytte ut Anniken Huitfeldt fra Akershus som utenriksminister. Huitfeldt fikk fortsette etter at hun i august gikk ut med sin egen habilitetsskandale som følge av ektemannens aksjehandler, forteller TV 2s kilder. Dagens Næringsliv meldte dette først tidligere onsdag og TV 2 får bekreftet disse opplysningene.

UT ELLER INN? Huitfeldt er en av statsrådene som vurderes å byttes ut, forteller TV 2s kilder. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Etter det TV 2 kjenner til er Støres vurdering ikke at innholdet i Huitfeldts aksjeskandale i seg selv har endret seg etter at saken ble kjent, men som følge av situasjonen knyttet til både Høyre-leder Erna Solbergs mye større og mer alvorlige aksjeskandale og at det skal holdes høring i Stortingets kontrollkomité kompliserer dette bildet.

Onsdag kveld skal Støre fortsatt ikke ha tatt en beslutning på om Huitfeldt skal vrakes eller får fortsette, ifølge TV 2s kilder.

Ifølge Dagens Næringsliv ble Huitfeldts situasjon også tema og problematisert på sentralstyremøtet i Arbeiderpartiet tirsdag.

Huitfeldt har vært utenriksminister siden 2021.

Barth Eide kan gjøre comeback

Ifølge TV 2s kilder er det en soleklar favoritt til å overta som utenriksminister dersom Huitfeldt må gå: tidligere utenriksminister og nåværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Eide var utenriksminister det siste året av Jens Stoltenbergs andre regjering, fra september 2012 til oktober 2013. Den spente og kompliserte sikkerhetspolitiske situasjon i verden trekkes fram som kronargumentet for ikke å utpeke en uerfaren utenriksminister nå.

En som har erfaring fra Utenriksdepartementet, men som statssekretær, er avtroppende byrådsleder i Oslo og tidligere partisekretær Raymond Johansen. I utgangspunktet har han ikke vært tiltenkt en statsrådspost i Støres regjering nå, ifølge TV 2s kilder.

FAVORITT? Espen Barth Eide er ifølge TV 2s kilder favoritt til å overta som utenriksminister. Foto: Simen Askjer / TV 2

Med Brenna ute av Kunnskapsdepartementet og med Mjøs Persen på vei ut av regjering mangler Støre i øyeblikket en kunnskapsminister. Velger han i tillegg å la Anniken Huitfeldt gå vil Ap mangle to kvinnelige statsråder for å opprettholde dagens kjønnsbalanse.

Nordtun kontaktet om å bli statsråd

En høyaktuell statsrådskandidat og som ifølge TV 2s kilder er blitt forespurt om å tre inn i regjeringen er avtroppende Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.



Etter det TV 2 kjenner til skal hun siden i forrige uke ha vært i kontakt med Statsministerens kontor. Nordtun skal ha svart at det for henne i utgangspunktet er svært krevende å få til med dagens familiesituasjon.

KONTAKTET: Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Nordtun har imidlertid ikke gitt en endelig avklaring om at hun vil takke nei, blir TV 2 fortalt.

TV 2 kjenner ikke til andre navn på mulige nye statsråder som Støre har til vurdering, men navn som av Ap-kilder trekkes fram som høyaktuelle er stortingsrepresentantene Lene Vågslid fra Telemark og Cecilie T. Myrset fra Troms.

Tidligere statsråd og nestleder Hadia Tajik skal ikke være aktuell i denne rokeringen. Støres vurdering er at Tajik vil være et for kontroversielt valg internt i partiet, ifølge TV 2s kilder.

Sp sitter stille i båten

Det er ikke planlagt endringer i fordelingen av departementer mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og sentrale kilder i Senterpartiet opplyser til TV 2 at det så langt ikke er planlagt endringer i Senterpartiets statsråder.

Når det gjelder Senterpartiets partileder skal det, etter det TV 2 får opplyst, være helt uaktuelt for Trygve Slagsvold Vedum å bytte departement. Vurderingen i Senterpartiet er at det er viktig at partilederen blir sittende i det viktigste fagdepartementet for å ha kontroll og få størst mulig gjennomslag for Sps politikk.

Endringene i regjeringen vil ikke skje denne uken, får TV 2 opplyst.