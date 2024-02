Kilder til TV 2: Åpnet for å kaste Ap-leder – trolig i strid med vedtektene

Onsdag kveld får TV 2 bekreftet at Gunn Elin Høgli ikke har trukket seg som leder av Trondheim Arbeiderparti, selv om hun er under press for å gjøre det.

Det til tross for at hun på årsmøtet i Trondheim Ap i fjor ble valgt for en toårsperiode.

Det pågår et intenst maktdrama foran årsmøtet i Trondheim Arbeiderparti om hvem som skal ha de mektigste posisjonene i kommunepartiet.

Høgli vil ikke kommentere dette, men svarer i en tekstmeldning til TV 2:

– Jeg gleder meg til årsmøte i helga. Møte gode partikollegaer og gode politiske diskusjoner, skriver Høgli.



Ny leder?

Sittende leder Gunn Elin Høgli er ikke på valg, men som TV 2 meldte tirsdag, skal valgkomiteens leder Eva Kristin Hansen likevel i en samtale med Høgli ha tatt opp spørsmålet om hun vil gå av på årsmøtet i helgen.

Kilder opplyser til TV 2 onsdag at Hansen også skal ha brakt spørsmålet om leders posisjon i valgkomiteens møter, om Høgli skal kastes, og åpnet for drøfting av navn på ny leder.

Det er tilsynelatende i strid med Aps vedtekter, som partikontoret på Youngstorget har sendt TV 2.

«Ifølge vedtektene våre er det valgkomiteen som skal innstille, og da innstiller de kun på de som er på valg. Årsmøtet kan fremme mistillitsforslag mot sittende leder», skriver organisasjonssjef Anna Ljunggren, som svarer på vegne av partisekretær Kjersti Stenseng.

VENNER: Trond Giske og Kjersti Stenseng ga hverandre en klem og proklamerte at de er venner da de møttes til årsmøtet i Trondheim Ap i fjor. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Henvendelsen fra Hansen og diskusjonen i valgkomiteen er blitt oppfattet som utidig press mot den sittende lederen av flere kilder TV 2 har snakket med.

Nestleder pekt på som kandidat

Det blir reagert sterkt på at valgkomiteens leder skal ha åpnet for diskusjon om hvem som kan overta som leder etter Høgli, så lenge hun ikke har trukket seg.



Ifølge kilder skal nestleder i Trondheim Ap, Pål Sture Nilsen, ha sagt seg villig til å overta vervet til sin leder. Nilsen skal ha gitt uttrykk for overfor flere at han er villig til å stille som kandidat.

– Er det riktig at du har sagt deg villig til å være kandidat til å overta som leder?

– Jeg har ingen kommentar til det, sier Pål Sture Nilsen til TV 2.

– Så du vil ikke avvise det?

– Hvis valgkomiteen ringer meg, så er det en sak mellom meg og valgkomiteen.

– Men kjenner du til at det pågår en prosess for å bytte ut sittende leder midt i en valgperiode?

– Jeg har ikke noen kommentarer til noen prosesser.

– Hvilke forventninger har du til årsmøtet?

– Jeg håper virkelig at det blir et godt produktivt årsmøte. Det er derfor vi holder på med dette, diskuterer politikk og forandre verden. Det er det vi vil, sier Nilsen.



Uenighet i komiteen

Ifølge kilder er det uenighet innad i komiteen om man skal forholde seg til å diskutere de rollene som er på valg, eller inkludere leders posisjon, og spille inn navn.

SKAL ØNSKE Å BLI LEDER: Nåværende nestleder Pål Sture Nilsen i Trondheim Ap. Foto: Vidar Ruud

Medlemmer i valgkomiteen skal ha gitt uttrykk for at det må være flere enn én kandidat til ledervervet hvis Høgli kastes.

Ingen av lokallagene har vært invitert til å spille inn lederkandidater, og det forelå derfor på forhånd ingen navn.

Eva Kristin Hansen er forelagt opplysningene i denne saken.

«Jeg har ingen kommentarer» skriver hun i en tekstmelding til TV 2.

Spørsmål om mistillit

Valgkomiteen skulle ifølge kilder hatt det siste møtet tirsdag kveld, men fortsetter arbeidet og møtes igjen torsdag.

I Trondheim Ap er det stor spenning til om det blir fremmet mistillit mot Høgli hvis hun ikke trekker seg frivillig.

Men ifølge vedtektene TV 2 har fått fra partikontoret er spørsmål om mistillit opp til årsmøtet og ikke valgkomiteen.

Det må framlegges sterke grunner for å kaste en sittende leder på et årsmøtet, blir det påpekt overfor TV 2.



Tillitsvalgt i Trondheim Ap TV 2 har snakket med sier de frykter at et forslag om mistillit vil splitte årsmøtet og overskygge politiske saker.

På kant med Giske

Bakgrunnen for at Høgli ifølge kilder blir utsatt for press om å trekke seg skal være en konflikt med Giske under fjorårets valgkamp.



Giske skal da ha satt seg sterkt mot at tidligere leder i Trøndelag AUF, Emilie Græsli, ble ansatt som valgkampmedarbeider i en kort periode. Græsli frontet AUFs aksjon mot Giske da han annonserte at han trakk seg fra politikken i 2020.

Høgli tok parti med Græsli, og hun skal ifølge Aftenposten ha oppfattet det som at Giske truet med å kalle inn til ekstraordinært årsmøte i Trondheim Ap for å få avsatt henne.

Giske har ikke svart på henvendelser fra TV 2 tirsdag og onsdag.

Uroen rundt valgkomiteens arbeid kommer etter at Giskes lokallag, Nidaros, kom med sterk kritikk mot Trondheim Ap i et vedtak på sitt årsmøte forrige uke.

«Trondheim Arbeiderparti setter ikke dagsorden slik et stort kommuneparti bør gjøre», heter det i den krasse uttalelsen fra Nidaros Sosialdemokratiske forum.